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हिंदी न्यूज़ऑटो435 KM रेंज के साथ प्रीमियम इंटीरियर, Kia की नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, जानें कीमत

435 KM रेंज के साथ प्रीमियम इंटीरियर, Kia की नई सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, जानें कीमत

Kia EV2 इलेक्ट्रिक कार 453Km की दमदार रेंज और शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुकी है. हालांकि, भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Mar 2026 03:38 PM (IST)
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Kia ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार EV2 को यूरोप में लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी की अब तक की सबसे सस्ती EV मानी जा रही है. इस कार को सबसे पहले जनवरी 2026 में पेश किया गया था और अब इसकी कीमत और वैरिएंट की जानकारी भी सामने आ गई है. जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. EV2 का प्रोडक्शन स्लोवाकिया में किया जा रहा है और इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक कार की तरफ अट्रैक्ट करना है. इसकी शुरुआती कीमत EUR 26,600 यानी करीब 29 लाख रुपये रखी गई है. इसके साथ ही कंपनी इसे लीज पर भी दे रही है, जिससे लोग कम खर्च में इस कार को इस्तेमाल कर सकते हैं.

वैरिएंट और रेंज

Kia EV2 को चार अलग-अलग वैरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं. इसका बेस वैरिएंट 'Light' है, जो 4-सीट कॉन्फिगरेशन में आता है. इसमें 42.2 kWh की बैटरी और 146 hp की मोटर दी गई है. ये वैरिएंट करीब 317 Km की रेंज देता है, जो शहर के उपयोग के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इसके बाद 'Air' वैरिएंट आता है, जो 5-सीटर है. इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. एक स्टैंडर्ड बैटरी के साथ और दूसरा बड़ा 61 kWh बैटरी पैक के साथ. बड़ा बैटरी पैक 453 Km तक की शानदार रेंज देता है, जो लंबी दूरी के लिए बेहतर है. इसकी कीमत भी ज्यादा रखी गई है.

Earth और GT-Line वैरिएंट की खासियत

EV2 का 'Earth' वैरिएंट 4 और 5 सीट दोनों विकल्प में उपलब्ध है. इसमें 42.2 kWh बैटरी और 146 hp मोटर मिलती है. इसकी रेंज करीब 308 Km है. यह वैरिएंट उन लोगों के लिए सही है जो बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और कीमत चाहते हैं. वहीं GT-Line वैरिएंट सबसे प्रीमियम है. इसमें 61 kWh बैटरी और 135 hp मोटर दी गई है. इसकी रेंज लगभग 413 Km है. यह वैरिएंट 4 और 5 सीट दोनों ऑप्शन में आता है और इसमें ज्यादा लग्जरी फीचर्स और स्पोर्टी डिजाइन मिलता है.

फीचर्स और मुकाबला

Kia EV2 में लग्जरी इंटीरियर, बड़ा केबिन और आरामदायक सीट्स मिलती हैं. इसके अलावा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं. यूरोप में इसका मुकाबला Renault, Citroen और Volkswagen की इलेक्ट्रिक कारों से होगा. Kia EV2 अपनी कीमत, रेंज और फीचर्स के कारण इस सेगमेंट में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है.

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Published at : 25 Mar 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Auto News Kia New Electric Car Kia EV2 Price Kia EV2 Range Kia Affordable Car
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