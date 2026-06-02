फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच धड़ाधड़ बिकीं इलेक्ट्रिक कारें, जानें कौन-सी कंपनी टॉप पर?

भारत में पेट्रोल, डीजल और CNG की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब ऑटोमोबाइल बाजार में साफ दिखाई देने लगा है. फ्यूल के बढ़ते खर्च से परेशान ग्राहक अब ऐसे ऑप्शन्स ढूंढ रहे हैं, जिनकी रनिंग कॉस्ट कम हो और जिन्हें चलाने में ज्यादा खर्च न आए. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. कम खर्च, बेहतर परफॉर्मेंस और पर्यावरण के अनुकूल होने के चलते अब बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक कारों को अपना रहे हैं. इसका असर मई 2026 के सेल्स आंकड़ों में साफ देखने को मिल रहा है.

मई 2026 में भारत में कुल 26,221 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा मंथली आंकड़ा है. इससे पहले अप्रैल 2026 में 25,250 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई थी. यानी सिर्फ एक महीने में ही बिक्री का नया रिकॉर्ड बन गया. अगर पिछले साल से तुलना करें तो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में लगभग 80 फीसदी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

क्या है EV खरीदने के पीछे वजह?

इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट है. जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने का खर्च काफी कम पड़ता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों में इंजन की जगह मोटर का इस्तेमाल होता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा स्मूद और बेहतर मिलता है.

Tata Motors

बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है. कंपनी के पास भारतीय बाजार में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो है और मई 2026 में उसने 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की. टाटा पंच ईवी, नेक्सन ईवी और नई हैरियर ईवी जैसी गाड़ियों की मजबूत मांग ने कंपनी को बाजार में शीर्ष स्थान पर बनाए रखा है.

Mahindra

दूसरे स्थान पर महिंद्रा रही, जिसने 6,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की. कंपनी की नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और 9S को ग्राहकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. आकर्षक डिजाइन, लंबी ड्राइविंग रेंज और आधुनिक तकनीक की वजह से इन मॉडलों की मांग लगातार बढ़ रही है.

JSW MG Motor India

तीसरे नंबर पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया रही. कंपनी ने करीब 5,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की. एमजी विंडसर ईवी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है और बिक्री में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ग्राहकों के बीच इस मॉडल को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी ने भी इलेक्ट्रिक बाजार में अपनी मजबूत शुरुआत की है. कंपनी के पास फिलहाल केवल एक इलेक्ट्रिक मॉडल eVitara है, लेकिन इसके बावजूद मई 2026 कंपनी के लिए अब तक का सबसे सफल महीना साबित हुआ. eVitara की 1,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई.

VinFast

वियतनाम की वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट भी भारतीय बाजार में धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रही है. कंपनी ने मई में 1,200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की. पिछले कुछ महीनों से कंपनी लगातार इसी स्तर की बिक्री बनाए हुए है, जो एक नए ब्रांड के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. इसके अलावा BYD, हुंडई, किआ और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दर्ज की, हालांकि इनके आंकड़े अभी सैकड़ों यूनिट्स तक सीमित हैं.

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