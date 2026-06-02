फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच धड़ाधड़ बिकीं इलेक्ट्रिक कारें, जानें कौन-सी कंपनी टॉप पर?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने धड़ाधड़ खरीदी इलेक्ट्रिक कारें, जानें कौन-सी कंपनी टॉप पर?

फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने धड़ाधड़ खरीदी इलेक्ट्रिक कारें, जानें कौन-सी कंपनी टॉप पर?

EV Sales in May 2026: इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट है. जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने का खर्च काफी कम पड़ता है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 02 Jun 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में पेट्रोल, डीजल और CNG की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब ऑटोमोबाइल बाजार में साफ दिखाई देने लगा है. फ्यूल के बढ़ते खर्च से परेशान ग्राहक अब ऐसे ऑप्शन्स ढूंढ रहे हैं, जिनकी रनिंग कॉस्ट कम हो और जिन्हें चलाने में ज्यादा खर्च न आए. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. कम खर्च, बेहतर परफॉर्मेंस और पर्यावरण के अनुकूल होने के चलते अब बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक कारों को अपना रहे हैं. इसका असर मई 2026 के सेल्स आंकड़ों में साफ देखने को मिल रहा है. 

मई 2026 में भारत में कुल 26,221 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा मंथली आंकड़ा है. इससे पहले अप्रैल 2026 में 25,250 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई थी. यानी सिर्फ एक महीने में ही बिक्री का नया रिकॉर्ड बन गया. अगर पिछले साल से तुलना करें तो इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में लगभग 80 फीसदी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

क्या है EV खरीदने के पीछे वजह?

इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट है. जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने का खर्च काफी कम पड़ता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों में इंजन की जगह मोटर का इस्तेमाल होता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा स्मूद और बेहतर मिलता है.

Tata Motors

बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा है. कंपनी के पास भारतीय बाजार में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो है और मई 2026 में उसने 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की. टाटा पंच ईवी, नेक्सन ईवी और नई हैरियर ईवी जैसी गाड़ियों की मजबूत मांग ने कंपनी को बाजार में शीर्ष स्थान पर बनाए रखा है.

Mahindra

दूसरे स्थान पर महिंद्रा रही, जिसने 6,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की. कंपनी की नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e और 9S को ग्राहकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. आकर्षक डिजाइन, लंबी ड्राइविंग रेंज और आधुनिक तकनीक की वजह से इन मॉडलों की मांग लगातार बढ़ रही है.

JSW MG Motor India

तीसरे नंबर पर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया रही. कंपनी ने करीब 5,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की. एमजी विंडसर ईवी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है और बिक्री में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. ग्राहकों के बीच इस मॉडल को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी ने भी इलेक्ट्रिक बाजार में अपनी मजबूत शुरुआत की है. कंपनी के पास फिलहाल केवल एक इलेक्ट्रिक मॉडल eVitara है, लेकिन इसके बावजूद मई 2026 कंपनी के लिए अब तक का सबसे सफल महीना साबित हुआ. eVitara की 1,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई.

VinFast

वियतनाम की वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट भी भारतीय बाजार में धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रही है. कंपनी ने मई में 1,200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की. पिछले कुछ महीनों से कंपनी लगातार इसी स्तर की बिक्री बनाए हुए है, जो एक नए ब्रांड के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. इसके अलावा BYD, हुंडई, किआ और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री दर्ज की, हालांकि इनके आंकड़े अभी सैकड़ों यूनिट्स तक सीमित हैं.

यह भी पढ़ें:-

WagonR या Fronx, किस मॉडल को फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के साथ पेश करेगी Maruti? जानें डिटेल्स 

Published at : 02 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Auto News Fuel Price Hike Car News EV Sales EV Sales In May 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने धड़ाधड़ खरीदी इलेक्ट्रिक कारें, जानें कौन-सी कंपनी टॉप पर?
फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच धड़ाधड़ बिकीं इलेक्ट्रिक कारें, जानें कौन-सी कंपनी टॉप पर?
ऑटो
शोरूम वाले आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे, कार खरीदने से पहले जान लें सच
शोरूम वाले आपको ये बात कभी नहीं बताएंगे, कार खरीदने से पहले जान लें सच
ऑटो
WagonR या Fronx, किस मॉडल को फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के साथ पेश करेगी Maruti? जानें डिटेल्स
WagonR या Fronx, किस मॉडल को फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के साथ पेश करेगी Maruti?
ऑटो
कम बजट में लग्जरी का मजा, 8 लाख से कम की ये कारें जीत रही हैं सबका दिल
कम बजट में लग्जरी का मजा, 8 लाख से कम की ये कारें जीत रही हैं सबका दिल
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
बिहार
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
विश्व
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब देगा दस्तक?
जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब?
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget