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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या गर्मी में AC चलाने से इलेक्ट्रिक कारों की रेंज वाकई हो जाती है कम? जानिए जरूरी डिटेल्स

क्या गर्मी में AC चलाने से इलेक्ट्रिक कारों की रेंज वाकई हो जाती है कम? जानिए जरूरी डिटेल्स

Electric Car Range: आमतौर पर लोग सोचते हैं कि गर्मी EV की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन ठंड का मौसम बैटरी पर ज्यादा असर डालता है. बहुत अधिक ठंड में बैटरी की क्षमता और दक्षता तेजी से घटती है.

By : क़मरजहां | Updated at : 03 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग EV को एक बेहतर और किफायती ऑप्शन मान रहे हैं. इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि गर्मियों में AC चलाने से कार की रेंज पर कितना असर पड़ता है? कई लोगों का मानना है कि तेज गर्मी और लगातार AC इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और रेंज काफी कम हो जाती है. एक रिसर्च में इसको लेकर कई बातें सामने आई हैं. 

रिसर्च का उद्देश्य यह पता लगाना था कि गर्म मौसम का EV की रेंज पर वास्तव में कितना असर पड़ता है. नतीजों से पता चला कि सामान्य गर्मी में रेंज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता. जब तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस (90°F) होता है, तब इलेक्ट्रिक कार की रेंज औसतन सिर्फ 5 प्रतिशत तक कम होती है. यह कमी इतनी कम होती है कि ज्यादातर ड्राइवर इसे महसूस भी नहीं कर पाते.

रेंज में ऐसे आती है कमी

जब तापमान 38 डिग्री सेल्सियस (100°F) या उससे ऊपर पहुंच जाता है, तब स्थिति बदलने लगती है. ऐसी भीषण गर्मी में कार के AC और बैटरी कूलिंग सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है. इसके कारण रेंज में 17 से 18 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. यानी अगर किसी कार की रेंज 400 किलोमीटर है, तो अत्यधिक गर्मी में यह घटकर लगभग 330-340 किलोमीटर तक रह सकती है.

खास बात यह है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों का असर कम पाया गया. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि गर्मी EV की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन रिसर्च के अनुसार ठंड का मौसम बैटरी पर ज्यादा असर डालता है. बहुत अधिक ठंड में बैटरी की क्षमता और दक्षता तेजी से घटती है, जबकि गर्मियों में रेंज में होने वाली गिरावट कम रहती है.

AC अकेला कारण नहीं

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AC अकेला कारण नहीं है जो रेंज को प्रभावित करता है. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, भारी ट्रैफिक, लंबे समय तक धूप में खड़ी कार और बैटरी को ठंडा रखने की प्रक्रिया भी ऊर्जा की खपत बढ़ाती है.कई मामलों में हाईवे पर अधिक स्पीड से ड्राइविंग करने से रेंज पर AC से भी ज्यादा असर पड़ सकता है.

गर्मियों में EV की रेंज बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ आसान उपाय भी बताए गए हैं.अगर कार चार्जिंग पर लगी हो तो यात्रा शुरू करने से 10-15 मिनट पहले AC चालू करके केबिन को ठंडा कर लेना चाहिए. इससे शुरुआती कूलिंग के लिए बैटरी की बजाय बिजली ग्रिड की ऊर्जा इस्तेमाल होती है. इसके अलावा कार को छायादार जगह या कवर पार्किंग में खड़ा करना भी फायदेमंद होता है.

यह भी पढ़ें:- अब टोल पार करने के लिए VIP और सरकारी अफसरों को भी देना होगा पैसा, सरकार बदल रही यह नियम 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 4 साल का अनुभव है और पिछले 3.5 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. इन्होंने ग्रेजुएशन (B.A Mass Media) और मास्टर्स (M.A Mass Media) की डिग्री सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए हासिल की है. 
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Published at : 03 Jun 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Electric Car Auto Tips Car AC EV Range EV Temperature
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