क्या गर्मी में AC चलाने से इलेक्ट्रिक कारों की रेंज वाकई हो जाती है कम? जानिए जरूरी डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग EV को एक बेहतर और किफायती ऑप्शन मान रहे हैं. इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि गर्मियों में AC चलाने से कार की रेंज पर कितना असर पड़ता है? कई लोगों का मानना है कि तेज गर्मी और लगातार AC इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है और रेंज काफी कम हो जाती है. एक रिसर्च में इसको लेकर कई बातें सामने आई हैं.

रिसर्च का उद्देश्य यह पता लगाना था कि गर्म मौसम का EV की रेंज पर वास्तव में कितना असर पड़ता है. नतीजों से पता चला कि सामान्य गर्मी में रेंज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता. जब तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस (90°F) होता है, तब इलेक्ट्रिक कार की रेंज औसतन सिर्फ 5 प्रतिशत तक कम होती है. यह कमी इतनी कम होती है कि ज्यादातर ड्राइवर इसे महसूस भी नहीं कर पाते.

रेंज में ऐसे आती है कमी

जब तापमान 38 डिग्री सेल्सियस (100°F) या उससे ऊपर पहुंच जाता है, तब स्थिति बदलने लगती है. ऐसी भीषण गर्मी में कार के AC और बैटरी कूलिंग सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है. इसके कारण रेंज में 17 से 18 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. यानी अगर किसी कार की रेंज 400 किलोमीटर है, तो अत्यधिक गर्मी में यह घटकर लगभग 330-340 किलोमीटर तक रह सकती है.

खास बात यह है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों का असर कम पाया गया. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि गर्मी EV की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन रिसर्च के अनुसार ठंड का मौसम बैटरी पर ज्यादा असर डालता है. बहुत अधिक ठंड में बैटरी की क्षमता और दक्षता तेजी से घटती है, जबकि गर्मियों में रेंज में होने वाली गिरावट कम रहती है.

AC अकेला कारण नहीं

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AC अकेला कारण नहीं है जो रेंज को प्रभावित करता है. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, भारी ट्रैफिक, लंबे समय तक धूप में खड़ी कार और बैटरी को ठंडा रखने की प्रक्रिया भी ऊर्जा की खपत बढ़ाती है.कई मामलों में हाईवे पर अधिक स्पीड से ड्राइविंग करने से रेंज पर AC से भी ज्यादा असर पड़ सकता है.

गर्मियों में EV की रेंज बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ आसान उपाय भी बताए गए हैं.अगर कार चार्जिंग पर लगी हो तो यात्रा शुरू करने से 10-15 मिनट पहले AC चालू करके केबिन को ठंडा कर लेना चाहिए. इससे शुरुआती कूलिंग के लिए बैटरी की बजाय बिजली ग्रिड की ऊर्जा इस्तेमाल होती है. इसके अलावा कार को छायादार जगह या कवर पार्किंग में खड़ा करना भी फायदेमंद होता है.

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