Skoda की इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग, जानिए किन खास फीचर्स से है लैस?

आज के समय में कार खरीदते वक्त ग्राहक सिर्फ डिजाइन, फीचर्स और माइलेज ही नहीं देखते, बल्कि सेफ्टी पर भी जोर देते हैं. यही वजह है कि दुनियाभर में होने वाले क्रैश टेस्ट के नतीजों पर लोगों की नजर रहती है. इसी बीच स्कोडा की परफॉर्मेंस सेडान ऑक्टाविया RS ने सुरक्षा के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस कार को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाहन सुरक्षा एजेंसी ANCAP के क्रैश टेस्ट में फुल 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

क्रैश टेस्ट के दौरान कार को कई अलग-अलग परिस्थितियों में परखा गया. इसमें फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट, पोल टेस्ट और अन्य सेफ्टी टेस्टिंग शामिल थीं. इन सभी टेस्ट में ऑक्टाविया RS ने शानदार प्रदर्शन किया.

एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में बेहतरीन स्कोर

एडल्ड सुरक्षा मामले में कार ने बेहतरीन स्कोर हासिल किया. टेस्ट के दौरान सामने और पीछे बैठे यात्रियों को एक्सीडेंट की स्थिति में अच्छी सुरक्षा मिली. कार का केबिन टक्कर के समय काफी स्थिर पाया गया, जिससे गंभीर चोटों का जोखिम कम हो जाता है.

बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी स्कोडा ऑक्टाविया RS ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया. डमी मॉडल की साथ की गई टेस्टिंग में कार ने अच्छे स्कोर हासिल किए. इसमें दिए गए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और अन्य सुरक्षा फीचर्स बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं.

कार में सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों यानी पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है. ANCAP की टेस्टिंग में यह देखा गया कि दुर्घटना की स्थिति में कार का डिजाइन पैदल यात्रियों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा इसमें कई आधुनिक ड्राइवर सहायता प्रणालियां (ADAS) भी दी गई हैं, जो दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती हैं.

कई एडवांस फीचर्स शामिल

ऑक्टाविया RS में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. इनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और मल्टीपल एयरबैग्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. ये तकनीकें ड्राइवर को खतरों के प्रति पहले से सतर्क करती हैं और कई मामलों में दुर्घटना को टालने में भी मदद करती हैं.

स्कोडा ऑक्टाविया RS सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन के मामले में भी एक पॉपुलर मॉडल मानी जाती है. इसमें शक्तिशाली टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो शानदार ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है. अब 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने के बाद यह कार उन ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बन सकती है जो स्पोर्टी परफॉर्मेंस के साथ उच्च स्तर की सुरक्षा चाहते हैं.

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