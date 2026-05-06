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हिंदी न्यूज़ऑटोBajaj Avenger 160 Street बंद! अब आएगी नई दमदार बाइक, जानिए क्या होगा खास

Bajaj Avenger 160 Street बंद! अब आएगी नई दमदार बाइक, जानिए क्या होगा खास

Bajaj ने Avenger 160 Street को बंद कर दिया है और अब Avenger 220 Street लॉन्च करने की तैयारी में है. आइए इसके फीचर्स, इंजन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 May 2026 02:50 PM (IST)
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Bajaj Auto ने अपनी मशहूर बाइक Avenger 160 Street को भारत में बंद कर दिया है. कंपनी ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अब यह बाइक बाजार में नहीं मिलेगी. यह फैसला कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां Bajaj अब ज्यादा पावरफुल और बेहतर फीचर्स वाली बाइक पर ध्यान दे रही है. Avenger 160 Street एक किफायती क्रूजर बाइक थी, जिसे शहर में आराम से चलाने के लिए पसंद किया जाता था. लेकिन अब कंपनी इसे बंद करके नए मॉडल पर फोकस कर रही है.

Avenger 220 Street की वापसी

Avenger 160 Street के बंद होने के बाद अब Bajaj Avenger 220 Street को वापस लाने जा रही है. इस बाइक को कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर “Coming Soon” टैग के साथ लिस्ट कर दिया है. खास बात यह है कि यह बाइक लगभग 6 साल बाद वापसी कर रही है, क्योंकि इसे 2020 में बंद कर दिया गया था. नई Avenger 220 Street, Avenger 220 Cruise के प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसमें 220cc का सिंगल सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 19hp की पावर और 17.5 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन शहर और हाईवे दोनों के लिए अच्छा माना जाता है.

डिजाइन और फीचर्स

नई Avenger 220 Street का लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी और सिंपल रखा गया है. इसमें बड़े विंडशील्ड की जगह छोटा और क्लीन डिजाइन मिलेगा. बाइक में मैट ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह ज्यादा स्टाइलिश दिखती है. ये बाइक दो कलर ऑप्शन में आएगी – एबोनी ब्लैक और कॉकटेल वाइन रेड. इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक, 737mm सीट हाइट और 169mm ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. हल्का वजन और छोटे हैंडलबार इसे शहर में चलाने के लिए आसान बनाते हैं.

ब्रेकिंग और सेफ्टी फीचर्स

बाइक में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS मिलेगा. इसके अलावा इसमें सेमी-डिजिटल मीटर, हैलोजन हेडलाइट और ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

कीमत और लॉन्च

Bajaj ने अभी तक Avenger 220 Street की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा. यह बाइक उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो कम कीमत में एक पावरफुल और स्टाइलिश क्रूजर चाहते हैं.

ये भी पढ़ें:- Tata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक और फीचर्स? 

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Published at : 06 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Bajaj Bike Bajaj Avenger 220 Street Avenger 160 Street Discontinued
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