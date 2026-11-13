Auto Expo 2027: ऑटोमोबाइल लवर्स और नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. देश की सबसे बड़ी ऑटो प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2027 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. अगले साल फरवरी 2027 में राजधानी दिल्ली एक बार फिर ऑटोमोबाइल जगत की दिग्गज कंपनियों, नई टेक्नोलॉजी और फ्यूचर कारों के महाकुंभ की मेजबानी करने जा रही है. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के तहत आयोजित होने वाला यह छह दिवसीय कार्यक्रम 4 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी 2027 तक चलेगा.

दो साल के पुराने शेड्यूल पर लौटा ऑटो एक्सपो

इस बार आयोजन की सबसे खास बात यह है कि ऑटो एक्सपो फिर से अपने पुराने द्विवार्षिक चक्र पर लौट रहा है. इससे पहले शेड्यूल में हुए बदलावों के कारण लगातार दो साल यानी 2024 और 2025 में इसका आयोजन किया गया था. अब 2027 में होने वाला यह एडमिशन अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसमें 11 अलग-अलग शो के तहत 1,750 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हिस्सा लेंगे. आयोजकों का अनुमान है कि इन छह दिनों में 10 लाख से अधिक लोग इस भव्य प्रदर्शनी को देखने पहुंचेंगे.

दिल्ली की इन जगहों पर सजेगा गाड़ियों का मेला

भीड़ और कार्यक्रम के बड़े आकार को देखते हुए इस बार भी पूरे एक्सपो को दिल्ली के दो प्रमुख वेन्यू में बांटा गया है. प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में मुख्य ऑटो एक्सपो आयोजित होगा. इसके साथ हीं यहीं पर इंडिया इंटरनेशनल टायर शो, भारत बैटरी शो, मोबिलिटी टेक पवेलियन, इंडिया साइकिल शो और स्टिल एंड एडवांस्ड मटेरियल्स पवेलियल भी देखने को मिलेंगे. दूसरी तरफ, द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 4 से 7 फरवरी तक कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी शो चलेगा, जिसके साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्री मोबिलिटी, एयर मोबिलिटी और मेट्रो ट्रांजिट से जुड़े एक्सपो भी होंगे.

मारुति से लेकर मर्सिडीज तक दिखाएंगी अपना दम

ऑटो एक्सपो 2027 में बजट कारों से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक की बड़ी कंपनियां अपने नए मॉडल और कॉन्सेप्ट पेश करेंगी. आम ग्राहकों के बीच लोकप्रिय मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के इस मेले में शामिल होने की उम्मीद है. वहीं, लग्जरी कारों के शौकीनों के लिए BMW और मर्सिडीज-बेंज जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड भी अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और नई तकनीकों की झलक पेश करेंगे. इसके अलावा दोनों जगहों पर स्टार्टअप के प्रेजेंटेशन, बिजनेस नेटवर्किंग और सरकारी मंत्रालयों की भागीदारी भी रहेगी.

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कैसे कर सकेंगे एक्सपो के लिए रजिस्ट्रेशन?

अगर आप भी फरवरी 2027 में होने वाले इस ऑटो एक्सपो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. आयोजकों की ओर से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 के लिए विजिटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी शुरु नहीं की गई है. कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग टिकट और एंट्री पास जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए इवेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रख सकते हैं.

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