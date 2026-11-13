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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे

दिल्ली: वासुदेव घाट पर AAP का 'नकली यमुना' बनाने का आरोप, BJP बोली- कितना नीचे गिरोगे

छठ पर्व के बीच दिल्ली में 'नकली यमुना' को लेकर AAP और BJP आमने-सामने हैं. सौरभ भारद्वाज ने वासुदेव घाट पर पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने इसे अफवाह बताया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Nov 2026 02:40 PM (IST)
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छठ महापर्व के बीच दिल्ली में यमुना नदी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर वासुदेव घाट पर 'नकली यमुना' बनाने का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि घाट पर पानी पहुंचाने के लिए जमीन के नीचे पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है. वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है.

आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, "नकली यमुना फिर से. इस साल भी भाजपा सरकार ने वासुदेव घाट पर 'नकली यमुना' को पानी देने के लिए जमीन के नीचे पीने का पानी की पाइपलाइन लगाई है."

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सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिछले साल भी भाजपा सरकार ने यमुना साफ होने का झूठा दावा करने के लिए 'नकली यमुना' बनाई थी. उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने इस मामले को उजागर किया, तो यह पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गया था.

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार ने यमुना को साफ कर दिया है, तो फिर घाट पर पानी पहुंचाने के लिए जमीन के नीचे छिपी पाइपलाइन की जरूरत क्यों पड़ रही है?

AAP ने भाजपा पर लगाया दिखावे की राजनीति का आरोप

आम आदमी पार्टी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा. पार्टी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "भाजपा सरकार झूठ और दिखावे की राजनीति में इस हद तक उतर आएगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा. पिछले साल छठ महापर्व पर यमुना साफ होने का झूठा दावा करने के लिए नकली घाट बनाया गया था. जब भाजपा की पोल खुली तो पूरे देश के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी. लेकिन इस साल भी सबक लेने के बजाय वासुदेव घाट पर फिर वही खेल दोहराया जा रहा है."

पार्टी ने आगे लिखा, "इस बार घाट में पानी पहुंचाने के लिए जमीन के नीचे पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है. जब यमुना साफ है, तो फिर जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी?"

भाजपा ने AAP पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप

वहीं, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. दिल्ली भाजपा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और केजरीवाल पर निशाना साधा. भाजपा ने अपनी पोस्ट में लिखा, "केजरीवाल जी और कितना नीचे गिरोगे? 2 साल के अंदर ही आधे से अधिक यमुना साफ क्या हुई आपिए बौखला कर देखिए क्या अफवाह फैला रहे हैं."

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छठ महापर्व के दौरान यमुना की सफाई और घाटों पर पानी की व्यवस्था को लेकर दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. आम आदमी पार्टी जहां भाजपा सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा इन आरोपों को अफवाह बता रही है. दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

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Published at : 13 Nov 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja BJP DELHI NEWS
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