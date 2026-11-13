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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा

'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए क्यों करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार? असल वजह का हुआ खुलासा

Ramayana Part 2 Delay Reason: रणबीर कपूर की 'रामायण' के दूसरे पार्ट के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा. वहीं सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने इसकी वजह का खुलासा कर दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 02:26 PM (IST)
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रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' का पार्ट 1 सिनेमाघरों में धूम मचा रहा है. वहीं फैंस इसके पार्ट 2 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले 'रामायण 2' अगले साल यानी 2027 की दिवाली पर रिलीज की जानी थी लेकिन फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई. यानी बड़े पर्दे पर 'रामायण' का अगला चैप्टर देखने के लिए हमें ज्यादा इंतज़ार करना होगा. फिल्म का दूसरा भाग 2028 के लिए टाल दिया गया है. वहीं अब इस देरी की असल वजह सामने आ गई है. 

'रामायण 2' में क्यों हो रही देरी? 
दरअसल सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने हाल ही में  'रामायण 2' की रिलीज में देरी की असल वजह का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि फिल्म की लगभग 60 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है. हालांकि, अभी भी काफी विज़ुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) और मोशन-कैप्चर का काम बाकी है. यह इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरे भाग में कई कंप्यूटर-जनरेटेड किरदार होंगे, जिनमें भगवान हनुमान और पूरी वानर सेना शामिल है. 

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'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बात करते हुए, पंकज कुमार ने कहा कि दूसरा भाग पहले वाले से भी कहीं ज्यादा भव्य होगा. उन्होंने बताया, "हमने दूसरे भाग की लगभग 60 प्रतिशत शूटिंग पूरी कर ली है. अभी काफी VFX और मोशन-कैप्चर का काम बाकी है, क्योंकि दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में कहीं ज्यादा भव्य होने वाला है. इसमें हनुमान और पूरी वानर सेना जैसे कई सीजी किरदार शामिल हैं. अभी कई बारीकियों पर और काम किया जाना बाकी है."

दूसरे पार्ट में फैंटेसी दुनिया दिखाने पर है जोर
फिल्म की दुनिया कैसी दिखे, इस पर भी काफी सोच-विचार किया जा रहा है.  फिल्म बनाने वाले नहीं चाहते कि जंगल और बाकी जगहें बिल्कुल असली जगहों जैसी दिखें. वे चाहते हैं कि ये जादुई और भव्य लगें, ठीक वैसी ही फैंटेसी दुनिया जैसी दर्शक इस तरह की महागाथा से उम्मीद करते हैं. 

फिल्म के विजुअल स्टाइल के बारे में बात करते हुए कुमार ने बताया, "अगर हम रामायण की शूटिंग किसी असली जंगल में करते, तो वह दुनिया बिल्कुल असली लगती, लेकिन शायद हमें यही नहीं चाहिए. हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया असली जंगलों से भी बेहतर और शानदार दिखे. हमारे किरदारों का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलना, इसमें कोई असलियत तो है नहीं. आप दर्शकों को एक फैंटेसी दुनिया दिखा रहे हैं, तो फिर पत्तों या टहनियों के बिल्कुल असली दिखने पर इतना जोर क्यों देना?"

'रामायण' को हमेशा से दो भागों वाली फिल्म के रूप में प्लान किया गया था, जिसका दूसरा भाग शुरुआत में 2027 में आना था. अब प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने कन्फर्म किया है कि यह 2028 में आएगी.

'रामायण' स्टार कास्ट
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में और यश रावण के रोल में नजर आ रहे हैं.  रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, जबकि सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में दिखेंगे. फिल्म में बाकी कलाकार भी काफी दमदार हैं. अरुण गोविल राजा दशरथ का रोल कर रहे हैं, लारा दत्ता कैकेयी बनी हैं,

इंदिरा कृष्णन कौशल्या के रोल में हैं, काजल अग्रवाल मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में  हैं. वहीं विवेक ओबेरॉय विद्युज्जिह्व का रोल कर रहे हैं, फैसल मलिक कुंभकर्ण बने हैं, हरीश उथमन विभीषण का किरदार निभा रहे हैं और कुणाल कपूर भगवान इंद्र के रोल में हैं. जटायु के किरदार के लिए अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है. 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
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