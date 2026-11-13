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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesHelmet Expiry Date: आपने कब से नहीं बदला अपना हेलमेट, कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

Helmet Expiry Date: आपने कब से नहीं बदला अपना हेलमेट, कब आ जाती है इसकी एक्सपायरी डेट?

Helmet Expiry Date: बाइक चलाते समय सुरक्षा के लिए हेलमेट बेहद जरूरी है, लेकिन इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जानिए कितने साल बाद हेलमेट बदल देना चाहिए और इसकी मजबूती जांचने का सही तरीका क्या है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 13 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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Helmet Expiry Date: दोपहिया वाहन चलाते समय ज्यादातर राइडर्स ट्रैफिक चालान से बचने या अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन इसे बदलने की सही समय सीमा पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है. अक्सर लोग एक ही हेलमेट को तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं, जब तक कि वह पूरी तरह टूट न जाए या उसका शीशा खराब न हो जाए.

ऑटोमोबाइल सुरक्षा विशेषज्ञों और प्रमुख हेलमेट निर्माता कंपनियों के मुताबिक, दवाइयों और खाने-पीने की चीजों की तरह हेलमेट की भी एक तय उम्र होती है, जिसके बाद वह सिर को गंभीर चोट से बचाने लायक नहीं रह जाता.

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कितने साल में एक्सपायर हो जाता है हेलमेट?

दुनिया भर की बड़ी हेलमेट निर्माता कंपनियों जैसे अराइ, शोई, शार्क और स्नेल फाउंडेशन के सुरक्षा मानकों के अनुसार, किसी भी हेलमेट को इस्तेमाल शुरू करने की तारीख से 3 से 5 साल के भीतर बदल देना चाहिए. भारत में भारतीय मानक ब्यूरो़ के ISI मार्क वाले हेलमेट पर कानूनी तौर पर कोई एक्सपायरी डेट प्रिंट नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की एक निश्चित लाइफ होती है. अगर आप रोजाना लंबी दूरी तक बाइक चलाते हैं, तो पसीने, धूल और धूप के कारण आपका हेलमेट 2 से 3 साल में ही अपनी क्षमता खो सकता है.

अंदर से कैसे कमजोर पड़ने लगता है हेलमेट?

हेलमेट के बाहरी सख्त खोल के ठीक नीचे थर्माकोल जैसा दिखने वाला एक खास सफेद सुरक्षात्मक फोम लगा होता है, जिसे तकनीकी भाषा में ईपीएस लाइनर कहा जाता है. दुर्घटना के समय सिर पर लगने वाले जोरदार झटके को यही परत सोखती है. समय बीतने के साथ इंसान के पसीने में मौजूद एसिड, बालों के तेल, धूप की तेज यूवी किरणों और मौसम की नमी के कारण यह फोम सख्त और भुरभुरा होने लगता है. नतीजतन, बाहर से बिल्कुल चमकदार दिखने वाला पुराना हेलमेट भी हादसे के वक्त झटका झेलने में नाकाम हो जाता है.

बिना इस्तेमाल किए रखे हेलमेट भी हो जाते हैं खराब

कई लोगों को लगता है कि अगर नया हेलमेट घर में सुरक्षित रखा है और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वह सालों-साल नया रहेगा. लेकिन हेलमेट निर्माताओं के नियमों के मुताबिक, बॉक्स में बंद रखे हेलमेट की भी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 5 से 7 साल की शेल्फ लाइफ होती है. हवा की नमी और तापमान में होने वाले बदलावों के कारण रखे-रखे भी इसके अंदरूनी पैड और गोंद कमजोर पड़ने लगते हैं. आप अपने हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट जानने के लिए हेलमेट की चिन स्ट्रैप पर लगे लेबल के नीचे चिपके स्टिकर को चेक कर सकते हैं.

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इन संकेतों के दिखते ही तुरंत बदल दें हेलमेट

पांच साल पूरे होने से पहले भी कुछ खास स्थितियों में हेलमेट बदलना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आपका हेलमेट कभी किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है या हाथ से छूटकर ऊंचाई से पक्के फर्श पर जोर से गिरा है, तो उसे तुरंत रिटायर कर दें. दरअसल, ईपीएस फोम एक बार झटका सोखने के बाद अंदर से दब जाता है और दोबारा सुरक्षा नहीं दे पाता. इसके अलावा, अगर हेलमेट सिर पर ढीला हो गया है, तेज हवा में हिलने लगा है या उसकी स्ट्रैप खराब हो गई है, तो बिना देरी किए नया ISI प्रमाणित हेलमेट खरीद लेना चाहिए.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 13 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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