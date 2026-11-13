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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी ने डीके शिवकुमार संग मेट्रो से किया सफर, टिकट भी लिया, देखें वीडियो

पीएम मोदी ने डीके शिवकुमार संग मेट्रो से किया सफर, टिकट भी लिया, देखें वीडियो

पीएम नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बेंगलुरु में पिंक लाइन मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन शुरू कर किया.इस दौरान उन्होंने सीएम डीके शिवकुमार के साथ मेट्रो ट्रेन का सफर किया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को बेंगलुरु पहुंचे. यहां उन्होंने 3,470 करोड़ की लागत से बनी बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के कलेना अग्रहारा से तावरेकेरे तक के हिस्से का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मेट्रो का सफर किया और बाकायदा टिकट भी खरीदा. इस दौरान कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव, सांसद तेजस्वी सूर्या और मंत्री के. बी. गौड़ा भी मौजूद थे.

पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फिर से विकसित किए गए 4 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे. वे बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे, साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे.

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स्वर्ण जयंती समारोह में लोगों को संबोधित किया

पीएम मोदी ने मेट्रो के उद्घाटन से पहले स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के आवासीय मुख्यालय परिसर प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि  योग अब भारत को समझने का माध्यम बन गया है और कई शाही परिवार पूरी तरह से इसके प्रति समर्पित हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इस शहर में योग की अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने का मौका मिल रहा है.

मोदी ने कहा कि भारत की पहल की वजह से ही पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाती है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं जिस भी देश में जाता हूं, लोग दोपहर या रात के भोजन के दौरान मुझसे योग के बारे में चर्चा करते हैं.’’ उन्होंने कहा कि कर्नाटक वह भूमि है जहां योग से जुड़े कई गुरुओं और विद्वानों का जन्म हुआ है. उन्होंने कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज कलाकार डॉ. राजकुमार का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी योगाभ्यास करते थे. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से ‘गोल्डन जुबली एडमिन ब्लॉक’ की आधारशिला रखी और केरल के तिरुवनंतपुरम में एस-व्यास के ऑफ-कैंपस केंद्र की शुरुआत की.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Nov 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Bengaluru PM Modi Breaking News Abp News DK SHivakumar
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