पीएम मोदी ने डीके शिवकुमार संग मेट्रो से किया सफर, टिकट भी लिया, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को बेंगलुरु पहुंचे. यहां उन्होंने 3,470 करोड़ की लागत से बनी बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन के कलेना अग्रहारा से तावरेकेरे तक के हिस्से का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मेट्रो का सफर किया और बाकायदा टिकट भी खरीदा. इस दौरान कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव, सांसद तेजस्वी सूर्या और मंत्री के. बी. गौड़ा भी मौजूद थे.

पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फिर से विकसित किए गए 4 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे. वे बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे, साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे.

#WATCH | PM @narendramodi inaugurates Bengaluru Metro’s Pink Line stretch from Kalena Agrahara to Tavarekere, built at a cost of around ₹3,470 crore, and takes a ride on the newly inaugurated line. #BengaluruMetro #PinkLine #PMModi #Bengaluru https://t.co/S9etXjIlwi — DD News (@DDNewslive) November 13, 2026

स्वर्ण जयंती समारोह में लोगों को संबोधित किया

पीएम मोदी ने मेट्रो के उद्घाटन से पहले स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के आवासीय मुख्यालय परिसर प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि योग अब भारत को समझने का माध्यम बन गया है और कई शाही परिवार पूरी तरह से इसके प्रति समर्पित हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इस शहर में योग की अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने का मौका मिल रहा है.

मोदी ने कहा कि भारत की पहल की वजह से ही पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाती है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं जिस भी देश में जाता हूं, लोग दोपहर या रात के भोजन के दौरान मुझसे योग के बारे में चर्चा करते हैं.’’ उन्होंने कहा कि कर्नाटक वह भूमि है जहां योग से जुड़े कई गुरुओं और विद्वानों का जन्म हुआ है. उन्होंने कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज कलाकार डॉ. राजकुमार का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी योगाभ्यास करते थे. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिजिटल माध्यम से ‘गोल्डन जुबली एडमिन ब्लॉक’ की आधारशिला रखी और केरल के तिरुवनंतपुरम में एस-व्यास के ऑफ-कैंपस केंद्र की शुरुआत की.