न्यूजीलैंड ने 89 पर समेटा, यहां देखें टीम इंडिया के ODI में 5 सबसे छोटे स्कोर

न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में भारत को 244 रनों के बड़े अंतर से हराया. रनों के आधार पर ये भारत की वनडे इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार है. 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 89 रनों पर ऑल आउट हो गई. ये वनडे में भारत का छठा सबसे कम स्कोर है.

बे ओवल में खेले गए चौथे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. बता दें कि इस मैच में श्रेयस अय्यर कप्तान थे, क्योंकि शुभमन गिल टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वनडे स्क्वाड से अलग हो गए हैं. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन बनाए थे. ओपनर विल यंग ने 125 रनों की शानदार पारी खेली, उन्होंने टीम सीफर्ट (58) के साथ पहले विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी की थी.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बहुत खराब रही. रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के रूप में 3 बड़े विकेट पहले ही ओवर में गिर गए थे. तीनों स्टार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए. यहीं से पता चल गया था कि भारत इस मैच को अब हार जाएगा.

इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी 5 रन बनाकर चलते बने, ईशान किशन (27) , अक्षर पटेल (21), नमन धीर (21) भी फ्लॉप रहे. मैट हैनरी ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए. मैथ्यू फिशर ने 3 विकेट चटकाए.

वनडे में टीम इंडिया के 5 सबसे छोटे टोटल

54 - बनाम श्रीलंका (शारजाह) - 29 अक्टूबर, 2000

63 - बनाम ऑस्ट्रेलिया (सिडनी) - 8 जानवर, 1981

78 - बनाम श्रीलंका (कानपुर) - 24 दिसंबर, 1986

79 - बनाम पाकिस्तान (सिआलकोट) - 13 अक्टूबर, 1978

88 - बनाम न्यूजीलैंड (दांबुला) - 10 अगस्त, 2010

वनडे इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार!

बे ओवल में बना 89 रन का स्कोर भारत का वनडे इतिहास में छठा सबसे छोटा स्कोर है. 244 रन से मिली हार वनडे में भारत की रनों के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी हार है. सबसे बड़ी हार साल 2000 में आई थी, जब श्रीलंका ने भारत को 245 रन से हराया था.

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