अंकशास्त्र में मूलांक 7 क्यों हैं सबसे लकी? जानिए किन मशहूर हस्तियों का भी है यही अंक!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Moolank 7 Lucky Numerology: जिन भी लोगों का मूलांक 7 होता है, अंकशास्त्र के अनुसार, ऐसे लोग सच में भगवान के काफी करीब होते हैं. किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 7 होता है.

अंक सात का स्वामी केतु है. अंक 7 का जुड़ाव टैरो कार्ड रथ से है, जिसका मतलब इस अंक में पैदा होने वाले लोगों में तर्क और आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है.

मूलांक 7 सबसे लकी अंक

अंकशास्त्र के अनुसार सभी 9 मूलांकों में अंक 7 बेहद लकी माना जाता है. मूलांक 7 के ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा सफल और समझदार होते हैं. इन लोगों को अपने अकेले की कंपनी काफी पसंद आती है.

अपने काम में ये किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करते हैं. इसके अलावा इन्हें सामान्य जीवन जीना पसंद आता है.

मजबूत मानसिक क्षमता से भरे अंक 7 के लोग

मूलांक 7 के व्यक्तित्व में एक खास बात ये है कि, इन लोगों को भेड़चाल पसंद नहीं है. ये लोग लीड करने में माहिर होते हैं. इसके अलावा ये अपने आपको मजबूत मानसिक क्षमता वाला मानते हैं. नए विचारों की सराहना के साथ दूसरों को मोटिवेट करना इन्हें अच्छा लगता है.

मूलांक 7 वाले लोग लव लाइफ को गंभीरता से लेते हैं. ये लोग हर किसी पर विश्वास नहीं करते हैं. प्यार की बातों को खुलकर इजहार करने से बचते हैं. मूलांक 7 के लोग प्यार से ज्यादा शादी के रिश्ते में विश्वास करते हैं.

इन्हें जिस व्यक्ति से धोखा मिल जाए तो उसकी तरफ जिंदगी भर मुड़कर देखते नहीं हैं.

मूलांक 7 की ताकत

आपकी बौद्धिक क्षमता हर किसी को प्रभावित करने का काम करती है. कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप शांत रहकर दिमाग से काम लेते हैं. आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा औरों से अधिक प्रभावी है. निष्पक्ष, मेहनती, अद्भुत बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता आपका प्लस प्वाइंट है.

हालांकि मूलांक 7 वालों में कुछ कमजोरियां भी होती हैं. ये लोग अपनी भावनाओं को हमेशा अपने तक ही सीमित रखते हैं, जिससे कई बार ये अपने मन की बात जाहिर नहीं कर पाते हैं.

हर विषय पर आलोचनात्मक राय रखने के कारण कई बार अन्य लोग इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं. अंक 7 के लोगों का लकी अंक पीला, हल्का नीला और हल्का हरा है.

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान, रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, एलोन मस्क जैसी बड़ी हस्तियों का मूलांक भी 7 है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.