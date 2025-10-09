Numerology: किस मूलांक के व्यक्ति के साथ बनेगी आपकी सबसे अच्छी जोड़ी?

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, विवाह के लिए जोड़ीदार का चुनाव मूलांक के आधार पर किया जाता है, जिसमें समान या संगत मूलांक वाले लोगों के बीच बेहतर तालमेल और सामंजस्य पाया जाता है.

प्रत्येक मूलांक (जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर प्राप्त 1 से 9 तक का अंक) की अपनी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर अनुकूल पार्टनर के मूलांकों की पहचान की जाती है, जिससे भावनात्मक, बौद्धिक और व्यावहारिक स्तर पर बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है.

अपने मूलांक से जानिए किसके साथ जमेगी आपकी जोड़ी

मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 2, 3, 7 और 9 अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि ये मूलांक 1 (सूर्य) के मित्र ग्रहों से संबंधित हैं और नेतृत्व तथा अन्य गुणों में तालमेल बिठाते हैं.

मूलांक 2 (चंद्र) वाले व्यक्ति कूटनीति और सहयोग में, मूलांक 3 (बृहस्पति) वाले व्यक्ति रचनात्मकता और ज्ञान में, मूलांक 7 (केतु) वाले व्यक्ति आध्यात्मिकता और विचारों में और मूलांक 9 (मंगल) वाले व्यक्ति साहस, सेवा और परोपकार में मूलांक 1 के साथ अच्छी संगति बिठाते हैं.

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 2, 3, 7 और 9 के साथ अच्छी जोड़ी बन सकती है, क्योंकि ये मूलांक 1 के लिए अनुकूल माने जाते हैं. इन मूलांकों के व्यक्तियों के बीच बेहतर तालमेल और अनुकूलता देखी जाती है.

मूलांक 2

यह मूलांक चंद्रमा से संबंधित है, और मूलांक 1 के व्यक्ति के साथ मिलकर संतुलित रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि ये विपरीत गुण एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं.

मूलांक 3

मूलांक 3 रचनात्मक और बौद्धिक होता है और मूलांक 1, आत्मविश्वासी नेतृत्व वाला होने के कारण, मूलांक 3 के साथ एक शक्तिशाली और ऊर्जावान संबंध बनाता है, जहां दोनों को एक-दूसरे से प्रेरणा मिलती है और वे मिलकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में संतुलन और तालमेल बना रहता है.

मूलांक 7

अंकज्योतिष के अनुसार मूलांक 7 वाले लोग विचारक और ज्ञानवान होते हैं, और मूलांक 1 के नेता और आत्मविश्वासी स्वभाव के साथ मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं, जहां मूलांक 1 का आत्मविश्वास मूलांक 7 की ज्ञान-खोज को सही दिशा दे सकता है.

मूलांक 9

मूलांक 9 का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मानवतावादी, प्रेमपूर्ण और भावुक होता है, और अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के नेतृत्व गुण के साथ मिलकर एक शक्तिशाली और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाता है,क्योंकि 9 सेवा और सहानुभूति का प्रतीक है जबकि 1 नेतृत्व और शक्ति का.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.