हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: किस मूलांक के व्यक्ति के साथ बनेगी आपकी सबसे अच्छी जोड़ी?

Numerology: किस मूलांक के व्यक्ति के साथ बनेगी आपकी सबसे अच्छी जोड़ी?

Numerology: अंक ज्योतिष विवाह के लिए मूलांकों के आधार पर जोड़ीदार चुनने का सुझाव देता है. मूलांक 1 के लिए 2, 3, 7 और 9 अनुकूल माने जाते हैं. क्योंकि इन मूलांकों के व्यक्तियों के बीच बेहतर तालमेल होता है.

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, विवाह के लिए जोड़ीदार का चुनाव मूलांक के आधार पर किया जाता है, जिसमें समान या संगत मूलांक वाले लोगों के बीच बेहतर तालमेल और सामंजस्य पाया जाता है.

प्रत्येक मूलांक (जन्म तिथि के अंकों को जोड़कर प्राप्त 1 से 9 तक का अंक) की अपनी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर अनुकूल पार्टनर के मूलांकों की पहचान की जाती है, जिससे भावनात्मक, बौद्धिक और व्यावहारिक स्तर पर बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलती है. 

अपने मूलांक से जानिए किसके साथ जमेगी आपकी जोड़ी 
मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 2, 3, 7 और 9 अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि ये मूलांक 1 (सूर्य) के मित्र ग्रहों से संबंधित हैं और नेतृत्व तथा अन्य गुणों में तालमेल बिठाते हैं.

मूलांक 2 (चंद्र) वाले व्यक्ति कूटनीति और सहयोग में, मूलांक 3 (बृहस्पति) वाले व्यक्ति रचनात्मकता और ज्ञान में, मूलांक 7 (केतु) वाले व्यक्ति आध्यात्मिकता और विचारों में और मूलांक 9 (मंगल) वाले व्यक्ति साहस, सेवा और परोपकार में मूलांक 1 के साथ अच्छी संगति बिठाते हैं. 

मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए मूलांक 2, 3, 7 और 9 के साथ अच्छी जोड़ी बन सकती है, क्योंकि ये मूलांक 1 के लिए अनुकूल माने जाते हैं. इन मूलांकों के व्यक्तियों के बीच बेहतर तालमेल और अनुकूलता देखी जाती है.

मूलांक 2

यह मूलांक चंद्रमा से संबंधित है, और मूलांक 1 के व्यक्ति के साथ मिलकर संतुलित रिश्ता बनाते हैं, क्योंकि ये विपरीत गुण एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं.

मूलांक 3

मूलांक 3 रचनात्मक और बौद्धिक होता है और मूलांक 1, आत्मविश्वासी नेतृत्व वाला होने के कारण, मूलांक 3 के साथ एक शक्तिशाली और ऊर्जावान संबंध बनाता है, जहां दोनों को एक-दूसरे से प्रेरणा मिलती है और वे मिलकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में संतुलन और तालमेल बना रहता है. 

मूलांक 7

अंकज्योतिष के अनुसार मूलांक 7 वाले लोग विचारक और ज्ञानवान होते हैं, और मूलांक 1 के नेता और आत्मविश्वासी स्वभाव के साथ मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं, जहां मूलांक 1 का आत्मविश्वास मूलांक 7 की ज्ञान-खोज को सही दिशा दे सकता है.

मूलांक 9

मूलांक 9 का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मानवतावादी, प्रेमपूर्ण और भावुक होता है, और अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 के नेतृत्व गुण के साथ मिलकर एक शक्तिशाली और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाता है,क्योंकि 9 सेवा और सहानुभूति का प्रतीक है जबकि 1 नेतृत्व और शक्ति का.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 05:15 PM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
Advertisement

वीडियोज

Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
New Tata Sierra Launch details & Petrol engine | Auto Live
Private Jet Skids Off Runway: फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा टला, सभी यात्री सुरक्षित! | Breaking
Bihar Elections 2025: Lalu Yadav यादव या Nitish Kumar... कौन हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे सीएम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा, यहां जानें
बारिश के कारण रद्द हुआ भारत-अफ्रीका मैच, तो वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान या फायदा
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
ट्रेंडिंग
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget