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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रChaitra Navratri 2026: मूलांक से जानें किस देवी की पूजा से मिलेगा विशेष आशीर्वाद! जानें उपाय

Chaitra Navratri 2026: मूलांक से जानें किस देवी की पूजा से मिलेगा विशेष आशीर्वाद! जानें उपाय

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. मां दुर्गा की पूजा और साधना करने के लिए ये 9 दिन काफी अहम है. अपने मूलांक अनुसार जानिए किस देवी की पूजा करने से आपको अधिक लाभ हो सकता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Mar 2026 05:48 PM (IST)
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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 का त्योहार दैवीय साधना और शक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इन 9 दिनों में दुर्गा के अलग-अलग रूपों की भक्तिभाव से पूजा की जाती है.

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आपकी जन्म तारीख यानी मूलांक यह तय करता है कि, किस देवी की कृपा आप पर सबसे ज्यादा होती है? अगर आप सही तरीके से देवी की उपासना करते हैं, तो इन 9 दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. 

अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख को जोड़कर जो एक अंक बनता है, वही आपका मूलांक होता है. यह अंक आपकी ऊर्जा और भाग्य से सीधा जुड़ा होता है. आइए जानते हैं किस मूलांक पर किस देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

इस मूलांक के स्वामी सूर्य होते हैं. ऐसे लोगों पर मां शैलपुत्री की विशेष कृपा रहती है. इनकी पूजा करने से जीवन में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ करियर में सफलता प्राप्त होती है. 

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

अंक 2 चंद्रमा से जुड़ा नंबर माना जाता है. इस नंबर के जातकों पर मां ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा होती है. इनकी पूजा करने से जीवन में मानसिक शांति और रिश्तों में मजबूती आती है. 

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

मूलांक 3 गुरु का नंबर होता है. इन संख्या वालों पर मां चंद्रघंटा का विशेष प्रभाव रहता है. इनकी पूजा करने से जीवन में मान-सम्मान और पद में वृद्धि होती है. 

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 वालों को नवरात्र के दौरान मां कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से इन्हें अचानक धन लाभ और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है. 

मूलांक 5 (5, 14, 23)

मूलांक 5 बुध का नंबर होता है. इस संख्या वाले जातकों को मां स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से बुद्धि तेज और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है. 

मूलांक 6 (6, 15, 24)

शुक्र के प्रभाव वाले इस मूलांक पर मां कात्यायनी की खास कृपा रहती है. ये प्रेम और सुख-समृद्धि प्रदान करती हैं. 

मूलांक 7 (7, 16, 25)

मूलांक 7 वाले लोगों को मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए. इनकी पूजा करने से डर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. 

मूलांक 8 (8, 17, 26)

मूलांक 8 का स्वामी शनि है. इस मूलांक के लोगों को मां महागौरी की उपासना करनी चाहिए. इससे जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं. 

मूलांक 9 (9, 18, 27)

मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है. मंगल के प्रभाव वाले इस मूलांक पर मां सिद्धिदात्री की विशेष कृपा रहती है. मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सफलता और इच्छाओं की पूर्ति होती है. 

अगर आप अपने मूलांक के अनुसार सही देवी की पूजा करते हैं, तो नवरात्रि 2026 आपके लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है. प्रतिदिन दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें और पूरी श्रद्धा के साथ साधना करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 19 Mar 2026 05:48 PM (IST)
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