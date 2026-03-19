Chaitra Navratri 2026: मूलांक से जानें किस देवी की पूजा से मिलेगा विशेष आशीर्वाद! जानें उपाय

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 का त्योहार दैवीय साधना और शक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इन 9 दिनों में दुर्गा के अलग-अलग रूपों की भक्तिभाव से पूजा की जाती है.

चैत्र नवरात्रि 2026 व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और किनसे बचने की जरूरत है? देखें पूरी लिस्ट?

लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आपकी जन्म तारीख यानी मूलांक यह तय करता है कि, किस देवी की कृपा आप पर सबसे ज्यादा होती है? अगर आप सही तरीके से देवी की उपासना करते हैं, तो इन 9 दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है.

अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख को जोड़कर जो एक अंक बनता है, वही आपका मूलांक होता है. यह अंक आपकी ऊर्जा और भाग्य से सीधा जुड़ा होता है. आइए जानते हैं किस मूलांक पर किस देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

इस मूलांक के स्वामी सूर्य होते हैं. ऐसे लोगों पर मां शैलपुत्री की विशेष कृपा रहती है. इनकी पूजा करने से जीवन में आत्मविश्वास बढ़ने के साथ करियर में सफलता प्राप्त होती है.

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)

अंक 2 चंद्रमा से जुड़ा नंबर माना जाता है. इस नंबर के जातकों पर मां ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा होती है. इनकी पूजा करने से जीवन में मानसिक शांति और रिश्तों में मजबूती आती है.

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

मूलांक 3 गुरु का नंबर होता है. इन संख्या वालों पर मां चंद्रघंटा का विशेष प्रभाव रहता है. इनकी पूजा करने से जीवन में मान-सम्मान और पद में वृद्धि होती है.

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)

मूलांक 4 वालों को नवरात्र के दौरान मां कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से इन्हें अचानक धन लाभ और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है.

मूलांक 5 (5, 14, 23)

मूलांक 5 बुध का नंबर होता है. इस संख्या वाले जातकों को मां स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए. ऐसा करने से बुद्धि तेज और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है.

मूलांक 6 (6, 15, 24)

शुक्र के प्रभाव वाले इस मूलांक पर मां कात्यायनी की खास कृपा रहती है. ये प्रेम और सुख-समृद्धि प्रदान करती हैं.

मूलांक 7 (7, 16, 25)

मूलांक 7 वाले लोगों को मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए. इनकी पूजा करने से डर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

मूलांक 8 (8, 17, 26)

मूलांक 8 का स्वामी शनि है. इस मूलांक के लोगों को मां महागौरी की उपासना करनी चाहिए. इससे जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं.

मूलांक 9 (9, 18, 27)

मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है. मंगल के प्रभाव वाले इस मूलांक पर मां सिद्धिदात्री की विशेष कृपा रहती है. मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से जीवन में सफलता और इच्छाओं की पूर्ति होती है.

अगर आप अपने मूलांक के अनुसार सही देवी की पूजा करते हैं, तो नवरात्रि 2026 आपके लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है. प्रतिदिन दीपक जलाएं, मंत्र जाप करें और पूरी श्रद्धा के साथ साधना करें.

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में ये 5 चीजें खरीदने से बचें! वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.