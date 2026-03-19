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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि 2026 व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और किनसे बचने की जरूरत है? देखें पूरी लिस्ट?

चैत्र नवरात्रि 2026 व्रत में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और किनसे बचने की जरूरत है? देखें पूरी लिस्ट?

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. माता रानी के कई भक्त व्रत रखते हैं. इन 9 दिनों में खास आहार नियम का पालन किया जाता है. जानिए इस दौरान कौन-सी सब्जियां खाना चाहिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Mar 2026 02:48 PM (IST)
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Chaitra Navratri 2026 Food Rules: चैत्र नवरात्रि 2026 की भव्य शुरुआत हो चुकी है. आज नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है. इन 9 दिनों के दौरान उपवास रखने वाले कई लोग एक खास आहार का पालन करते हैं, जिसमें सामान्य अनाज, प्याज, लहसुन और कुछ सब्जियों से बचने की सलाह दी जाती है. 

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इसके पीछे का उद्देश्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शरीर को हल्का और शुद्ध रखना है. हालांकि अक्सर, इस बात को लेकर भ्रम बना रहता है कि, कौन-सी सब्जियां खाने की अनुमति है और किन से बचा जाए? 

यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए एक सामान्य दिशा निर्देश का पालन करना बेहद जरूरी है. 

नवरात्रि व्रत के दौरान आप कौन-सी सब्जियां खा सकते हैं? और कौन-सी नहीं, नीचे इससे जुड़ी तालिका दी गई है-

सब्जियां अनुमति
आलू आसानी से पचने के साथ व्रत के भोजन काफी उपयोग किया जाता है.
शकरकंदी फाइबर से भरपूर होने की वजह से यह आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता.
कच्चा केला सामान्य सब्जियों का के लिए अच्छा ऑपशन
कद्दू प्रकृति में हल्का और सात्विक भोजन
लौकी यह हाइड्रेटिंग है और पेट के लिए हल्का और अच्छा है. 
खीरा शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. 
टमाटर व्रत के दौरान बनने वाली करी में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है.
पालक पोष्टिकता से भरपूर.

नवरात्रि व्रत के दौरान किन सब्जियों के सेवन से बचें?

प्याज

लहसुन

बैंगन

हरे मटर

मक्का

शिमला मिर्च

गाजर और बीन्स

नियमित नमक आधारित व्यंजन

इन नियमों का पालन करने योग्य महत्वपूर्ण सुझाव

  • खाना पकाने के दौरान कम मात्रा में केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए. 
  • प्रोसेस्ड और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों से बचें. 
  • उबालने या भूनने जैसी सरल खाना पकाने की विधियों को प्राथमिकता दें. 
  • पानी, नारियल पानी और ताजे जूस का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी दूर होने में मदद मिलेगी. 
  • संतुलित पोषण के लिए फलों और डेयरी उत्पादों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए. 

नवरात्रि व्रत के दौरान सही आहार का पालन करना इतना भी मुश्किल नहीं है. सब्जियों को सही जानकारी से आप अपने सेहत और आध्यात्मिक अनुशासन दोनों को बनाए रख सकते हैं. एक स्वच्छ और सात्विक आहार आपको भक्तिपूर्वक व्रत रखने के साथ ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 19 Mar 2026 02:48 PM (IST)
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Food Rules GODDESS DURGA Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026
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