हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई

‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई

साक्षी धोनी ने अपने ससुर पान सिंह धोनी के जन्मदिन पर भावुक पोस्ट कर सोशल मीडिया पर सबका दिल जीत लिया. साक्षी ने अपने पोस्ट में पान सिंह धोनी को अपने पति की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Mar 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

महेंद्र सिंह धोनी के परिवार से जुड़ी एक भावुक पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने अपने ससुर पान सिंह धोनी के जन्मदिन पर ऐसा संदेश लिखा, जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. साक्षी ने अपने पोस्ट में पान सिंह धोनी को अपने पति की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत बताया है.

साक्षी का भावुक संदेश

साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि एक छोटे गांव से अकेले हिम्मत के साथ निकलने वाले इंसान ने ऐसी विरासत बनाई, जिसे पूरा देश सम्मान देता है. उन्होंने यह भी कहा कि पान सिंह धोनी ही वह मजबूती हैं, जिनकी वजह से उनके पति एमएस धोनी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं. साक्षी का यह पोस्ट 18 मार्च 2026 को पान सिंह धोनी के जन्मदिन के मौके पर सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया.

फैंस इस पोस्ट को सिर्फ एक पारिवारिक शुभकामना नहीं, बल्कि धोनी परिवार की सादगी और आपसी रिश्तों की झलक के रूप में भी देख रहे हैं. पोस्ट में एक बेहद प्यारी तस्वीर भी थी, जिसमें पान सिंह धोनी एक छोटे बच्चे को केक खिलाते नजर आ रहे हैं.

दूसरी ओर IPL 2026 की तैयारी कर रहे हैं धोनी

एक तरफ यह भावुक पोस्ट चर्चा में है, तो दूसरी तरफ एमएस धोनी आईपीएल 2026 की तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी खिलाड़ी इस बार भी टीम को खिताब दिलाने के इरादे से मेहनत कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि वह फिटनेस और मैच सिमुलेशन पर खास फोकस कर रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को अपना पहला मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में खेलना है. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि धोनी पूरे सीजन में उपलब्ध रहेंगे.

लेकिन CSK को मिला बड़ा झटका

हालांकि, आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई को एक बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हो सकते हैं. उन्हें हैमस्ट्रिंग की पुरानी चोट ने फिर परेशान किया है. CSK CEO कासी विश्वनाथन ने 19 मार्च 2026 को एलिस के खेलने की संभावना को लेकर आशंका जताई थी. एलीस से उम्मीद थी कि वह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे और डेथ ओवरों में अहम भूमिका निभाएंगे. ऐसे में सीजन शुरू होने से पहले चेन्नई की चिंता बढ़ गई है.  

Published at : 20 Mar 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Birthday Post IPL MS DHONI SAKSHI DHONI IPL 2026 Pan Singh Dhoni
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
‘मेरे पति की सफलता के पीछे...’ साक्षी धोनी के पोस्ट ने लूटी महफिल, ससुर के बर्थडे पर खास अंदाज में दी बधाई
स्पोर्ट्स
पिता बनने के एक दिन बाद IPL ड्यूटी पर लौटे दिनेश कार्तिक, RCB ने कहा- 'उम्मीद है आप अपनी आयरन...'
पिता बनने के एक दिन बाद IPL ड्यूटी पर लौटे दिनेश कार्तिक, RCB ने कहा- 'उम्मीद है आप अपनी आयरन...'
स्पोर्ट्स
PSL खेलने पर संकट! बांग्लादेश बोर्ड का बड़ा फैसला, अब सरकार तय करेगी खिलाड़ियों का भविष्य
PSL खेलने पर संकट! बांग्लादेश बोर्ड का बड़ा फैसला, अब सरकार तय करेगी खिलाड़ियों का भविष्य
स्पोर्ट्स
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
IPL में 31 गेंद खेलकर भी नहीं बनाया एक भी रन, कौन ये बल्लेबाज, जानिए
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
'भारत से ड्रोन लेकर...', फिर बिलबिलाया पाकिस्तान, इंडिया का नाम लेकर किसको दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तरखंड कैबिनेट का विस्तार, CM पुष्कर सिंह धामी की टीम में शामिल हुए ये 5 नए मंत्री
उत्तरखंड कैबिनेट का विस्तार, CM पुष्कर सिंह धामी की टीम में शामिल हुए ये 5 नए मंत्री
विश्व
तेल, गैस के बाद अब इंटरनेट बंद करेगा ईरान? भारत समेत इन देशों के नेटवर्क पर मंडरा रहा खतरा
तेल, गैस के बाद अब इंटरनेट बंद करेगा ईरान? भारत समेत इन देशों के नेटवर्क पर मंडरा रहा खतरा
क्रिकेट
PSL खेलने पर संकट! बांग्लादेश बोर्ड का बड़ा फैसला, अब सरकार तय करेगी खिलाड़ियों का भविष्य
PSL खेलने पर संकट! बांग्लादेश बोर्ड का बड़ा फैसला, अब सरकार तय करेगी खिलाड़ियों का भविष्य
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
फूड
Chaitra Navratri 2026: साबूदाना से बोर हो गए हैं? नवरात्रि में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन
Navratri 2026: साबूदाना से बोर हो गए हैं? नवरात्रि में ट्राई करें ये हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन
एग्रीकल्चर
घर के छोटे से बगीचे में कैसे उगाएं आम का पेड़? यहां जानें पूरा तरीका
घर के छोटे से बगीचे में कैसे उगाएं आम का पेड़? यहां जानें पूरा तरीका
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget