महेंद्र सिंह धोनी के परिवार से जुड़ी एक भावुक पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने अपने ससुर पान सिंह धोनी के जन्मदिन पर ऐसा संदेश लिखा, जो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. साक्षी ने अपने पोस्ट में पान सिंह धोनी को अपने पति की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी ताकत बताया है.

साक्षी का भावुक संदेश

साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि एक छोटे गांव से अकेले हिम्मत के साथ निकलने वाले इंसान ने ऐसी विरासत बनाई, जिसे पूरा देश सम्मान देता है. उन्होंने यह भी कहा कि पान सिंह धोनी ही वह मजबूती हैं, जिनकी वजह से उनके पति एमएस धोनी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं. साक्षी का यह पोस्ट 18 मार्च 2026 को पान सिंह धोनी के जन्मदिन के मौके पर सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया.

फैंस इस पोस्ट को सिर्फ एक पारिवारिक शुभकामना नहीं, बल्कि धोनी परिवार की सादगी और आपसी रिश्तों की झलक के रूप में भी देख रहे हैं. पोस्ट में एक बेहद प्यारी तस्वीर भी थी, जिसमें पान सिंह धोनी एक छोटे बच्चे को केक खिलाते नजर आ रहे हैं.

दूसरी ओर IPL 2026 की तैयारी कर रहे हैं धोनी

एक तरफ यह भावुक पोस्ट चर्चा में है, तो दूसरी तरफ एमएस धोनी आईपीएल 2026 की तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी खिलाड़ी इस बार भी टीम को खिताब दिलाने के इरादे से मेहनत कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि वह फिटनेस और मैच सिमुलेशन पर खास फोकस कर रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को अपना पहला मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में खेलना है. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि धोनी पूरे सीजन में उपलब्ध रहेंगे.

लेकिन CSK को मिला बड़ा झटका

हालांकि, आईपीएल शुरू होने से पहले चेन्नई को एक बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हो सकते हैं. उन्हें हैमस्ट्रिंग की पुरानी चोट ने फिर परेशान किया है. CSK CEO कासी विश्वनाथन ने 19 मार्च 2026 को एलिस के खेलने की संभावना को लेकर आशंका जताई थी. एलीस से उम्मीद थी कि वह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे और डेथ ओवरों में अहम भूमिका निभाएंगे. ऐसे में सीजन शुरू होने से पहले चेन्नई की चिंता बढ़ गई है.