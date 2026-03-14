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अंक ज्योतिष में Lo Shu Grid क्या है? जन्मतिथि से जानिए व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां!

Lo Shu Grid in Numerology: अंक ज्योतिष में लोशू ग्रिड एक खास विधि है, जिसके जरिए व्यक्ति के स्वभाव, सोच और समझ के बारे में जाना जाता है. एक 3×3 का ग्रिड जिसमें 1 से 9 की संख्या लिखी होती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 14 Mar 2026 01:50 PM (IST)
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Lo Shu Grid in Numerology: अंक ज्योतिष में लोशू ग्रिड (Lo Shu Grid) एक ऐसी खास विधि है, जिसके जरिए व्यक्ति के स्वभाव, सोच, क्षमता और जीवन की प्रवृत्तियों को समझने की कोशिश की जाती है. यह एक 3×3 एक ग्रिड होता है, जिसमें 1 से 9 तक के अंकों की जगत तय होती है. किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि के अंकों को इस ग्रिड में भरकर उसे स्वभाव का विश्लेषण किया जाता है. 

माना जाता है कि, इस ग्रिड के जरिए व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं जैसे व्यक्तित्व, करियर, मानसिक शक्ति, अवसर और चुनौतियों के बारे में संकेत मिल सकते हैं. इसी वजह से इसे अंक ज्योतिष में एक खास तकनीक माना जाता है. 

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लोशू ग्रिड क्या है?

लोशू ग्रिड 3×3 का एक चार्ट होता है, जिसमें 1 से 9 तक के अंक एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं. प्रत्येक अंक का जीवन के किसी न किसी गुण या ऊर्जा से संबंध होता है. 

लोशू ग्रिड का मूल स्वरूप-

4 9 2
3 5 7
8 1 6

जब किसी व्यक्ति के जन्मतिथि से जुड़े अंक को इस चार्ट में रखे जाते हैं, तो यह देखा जाता है कि, कौ से अंक मौजूद हैं और कौन से नहीं. इसी के आधार पर व्यक्ति के गुण और संभावित चुनौतियों का विश्लेषण किया जाता है.

अंक ज्योतिष में Lo Shu Grid क्या है? जन्मतिथि से जानिए व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां!

लोशू ग्रिड को आसान भाषा में समझें?

लोशू ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति की जन्मतिथि के सभी अंकों को अलग-अलग लिखा जाता है. इसके बाद 0 को छोड़कर बाकी अंकों को ग्रिड में उनकी तय जगह पर लिखा जाता है. 

उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 12-07-1973 है, तो उसके अंक होंगे-

1, 2, 0, 7, 1, 9, 7, 3

लोशू ग्रिड में 0 को नहीं जोड़ा जाता है, तो अंक रह जाते हैं-

1, 1, 2, 3, 7, 7, 9

अब इन अंकों को ग्रिड में उनकी जगह के अनुसार लिखा जाता है. यदि कोई अंक दो बार आता है, तो उसे उसी स्थान पर दो बार लिखा जाता है.

लोशू ग्रिड से क्या जानकारी मिलती है?

अंक ज्योतिष के अनुसार लोशू ग्रिड से व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं के बारे में पता किया जा सकता है, जैसे-

  • व्यक्तित्व और सोचने का तरीका
  • मानसिक शक्ति और फैसला लेने की क्षमता
  • करियर और कार्यक्षेत्र में बदलाव 
  • जीवन में आने वाली कठिनाइयां
  • व्यक्ति की कमजोर और मजबूत विशेषताएं

यदि लोशू ग्रिड में किसी अंक की संख्या ज्यादा होती है, तो उसे व्यक्ति की ताकत माना जाता है. वहीं यदि कोई अंक बिल्कुल भी न हो, तो इसे जीवन में उस गुण की कमी का संकेत माना जाता है. 

अंकशास्त्र में लोशू ग्रिड का महत्व

अंक ज्योतिष में लोशू ग्रिड के जरिए किसी भी व्यक्ति को समझने का बेहतर तरीका है. यह जीवन की दिशा, अवसर और संभावित चुनौतियों को समझने में सहायता कर सकता है. हालांकि इसे एक पारंपरिक मान्यता के रूप में देखा जाना चाहिए. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
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Published at : 14 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Date Of Birth Ank Shastra NUMEROLOGY Lo Shu Grid
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