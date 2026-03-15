हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: 0 से 9 तक के अंकों का ग्रहों से क्या कनेक्शन है? जानिए इसकी उत्पत्ति का रहस्य?

Numerology: 0 से 9 तक के अंकों का ग्रहों से क्या कनेक्शन है? जानिए इसकी उत्पत्ति का रहस्य?

Origin of Numbers: अंकशास्त्र में 0 से लेकर 9 तक के हर अंक का एक खास अर्थ और ऊर्जा होती है. आइए जानते हैं अंकों का ग्रहों से क्या कनेक्शन है और इसके पीछे का छिपा हुआ रहस्य?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 15 Mar 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

Origin of Numbers: अंक सिर्फ गणना करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि भारतीय परंपरा में इन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा और ग्रहों से भी जोड़ा गया है. ज्योतिष और अंकशास्त्र के मुताबिक, 0 से 9 तक के हर अंक का एक खास अर्थ और ऊर्जा होती है.

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्रकृति, ग्रहों और जीवन के अनुभवों को देखकर इन अंकों के रहस्य को समझा और उन्हें ग्रहों से भी जोड़ा.

अंक ज्योतिष में Lo Shu Grid क्या है? जन्मतिथि से जानिए व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां!

आइए जानते हैं प्रत्येक अंकों की उत्पत्ति और उनका ग्रह संबंध

शून्य (0) सृष्टि और अनंत का प्रतीक

अंक 0 को हिंदी में शून्य कहा जाता है और यह निराकार ब्रह्म या अनंत का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि, सृष्टि की उत्पत्ति भी शून्य से हुई और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाएगा.

शून्य का आकार गोल है और प्रकृति में भी ज्यादातर चीजें गोल दिखाई देती हैं. जैसे कि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह. इसी वजह से शून्य को ब्रह्मांड की मूल शक्ति कहा गया है. 

आज के आधुनिक दौर में भी शून्य का महत्व काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर तकनीक और डिजिटल सिस्टम का आधार भी शून्य और एक ही प्रणाली पर टिका है. 

अंक (1) सूर्य और आत्मशक्ति का प्रतीक

अंक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य को जीवन का स्त्रोत और रोशनी का केंद्र माना गया है. इसलिए अंक को नेतृत्व, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का प्रतीक माना जाता है. 

अंकशास्त्र के मुताबिक, यह अंक व्यक्ति की पहचान, आत्मबल और व्यक्तित्व को दर्शाता है. सूर्य की ही तरह यह ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. 

अंक (2) चंद्रमा और मन का कारक

अंक 2 का स्वामी चंद्रमा को कहा गया है. चंद्रमा का संबंध मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जोड़ा जाता है. 

चंद्रमा को स्त्री ग्रह भी माना जाता है और इसकी कलाएं नारी के स्वभाव और भावनात्मक प्रकृति से जुड़ी मानी जाती है. यह अंक संवेदनशीलता, कल्पना और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है. 

अंक (3) गुरु और विस्तार का अंक

अंक 3 को गुरु (बृहस्पति) का अंक माना जाता है. इसे ज्ञान, विस्तार और विकास का प्रतीक माना जाता है. 

भारतीय परंपराओं में तीन अंक का विशेष महत्व है. जैसे त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु और महेश), तीन गुण (सत्त्व, रज और तम) और सृष्टि की तीन अवस्थाएं (उत्पत्ति, पालन और संहार) 

अंक (4) राहु और बदलाव का संकेत

अंक 4 का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है. राहु को बदलाव, अचानक घटनाओं और चुनौतियों का प्रतीक माना जाता है. 

चार दिशाएं, चार वेद, चार वर्ण और चार अवस्थाएं जीवन के संतुलन और संरचना का प्रतीक मानी जाती हैं. यह अंक स्थिरता के साथ-साथ परिवर्तन की शक्ति को दर्शाता है. 

अंक (5) बुध और बुद्धि से संबंध

अंक 5 का स्वामी बुध ग्रह है. बुध का संबंध बुद्धि, ज्ञान और वाणी से है. सृष्टि में मौजूद सभी पंच तत्व आकाश, वायु, आग, जल और पृथ्वी भी इसी संख्या से संबंध रखते हैं. इसलिए संख्या 5 को ज्ञान, संवाद और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक माना जाता है. 

अंक 6 शुक्र और सुख-समृद्धि से संबंध

अंक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से है. शुक्र को ऐश्वर्य, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का ग्रह माना जाता है. भारतीय परंपराएं में 6 ऋतुएं, 6 दर्शन और 6 प्रमुख जीवन अवस्थाओं का उल्लेख देखने को मिलता है. यह अंक प्रेम, आकर्षण और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है. 

अंक 7 का संबंध केतु और आध्यात्मिकता

अंक 7 का स्वामी केतु से माना जाता है. केतु को आध्यात्मिकता, रहस्य और मोक्ष का प्रतीक कहा जाता है. 

अंक सात का महत्व भारतीय संस्कृति में भी साफ तौर पर दिखाई देता है, जैसे सप्तऋषि, सातलोक, सात समुद्र, सात रंग और संगीत के सात स्वर.

अंक 7 को केतु का अंक माना जाता है। केतु को आध्यात्मिकता, रहस्य और मोक्ष का प्रतीक कहा जाता है।

अंक 8 शनि और कर्म का प्रभाव

अंक 8 का स्वामी शनि ग्रह से है. शनि को न्याय और कर्मफल का दाता माना जाता है. 

अष्ट सिद्धि, अष्ट भैरव और अष्ट माताएं इस संख्या से जुड़ी मानी जाती है. यह अंक संघर्ष, अनुशासन और जीवन की कठोर सच्चाई का प्रतीक है.

अंक (9) मंगल और शक्ति का प्रतीक

अंक 9 का स्वामी मंगल ग्रह को माना जाता है. मंगल ग्रह को साहस, एनर्जी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है. 

भारतीय परंपराओं में नौ देवियां, नौ रत्न और नो रस का उल्लेख देखने को मिलता है. अंक शास्त्र में भी 9 को पूर्णता और ऊर्जा का अंक माना जाता है. 

अंकशास्त्र के मुताबिक 0 से 9 तक का प्रत्येक अंक की अपनी एक अलग अर्थ और ऊर्जा होती है. भारतीय परंपराओं में इन अंकों को ग्रहों और प्रकृति की शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है. 

क्या घर का नंबर भी बदल सकता है आपकी किस्मत? जानिए न्यूमरोलॉजी का गणित!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 15 Mar 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Planets Ank Shastra NUMEROLOGY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Numerology: 0 से 9 तक के अंकों का ग्रहों से क्या कनेक्शन है? जानिए इसकी उत्पत्ति का रहस्य?
Numerology: 0 से 9 तक के अंकों का ग्रहों से क्या कनेक्शन है? जानिए इसकी उत्पत्ति का रहस्य?
अंक शास्त्र
अंक ज्योतिष में Lo Shu Grid क्या है? जन्मतिथि से जानिए व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां!
अंक ज्योतिष में Lo Shu Grid क्या है? जन्मतिथि से जानिए व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां!
अंक शास्त्र
Ruling Number and Planets: अंक ज्योतिष जन्मतिथि के अंकों में छिपा है आपकी सफलता का कोड, जानें अपना शुभ अंक
अंक ज्योतिष: मूलांक से जानें कौन सा ग्रह और कौन सा वार आपके लिये है शुभ
अंक शास्त्र
Numerology: मूलांक 3 से जुड़े खास उपाय, जो दिला सकते हैं पैसा और सफलता!
Numerology: मूलांक 3 से जुड़े खास उपाय, जो दिला सकते हैं पैसा और सफलता!
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: IRGC की इजरायल को खुली धमकी..Netanyahu को मारने की खाई कसम! | Khamenei | Trump
Iran Israel War: ईरान की बरसती मिसाइलों का खौफनाक वीडियो..हैरान कर देगा! | Khamenei | Trump
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल के बीच भयंकर बमबारी..दहशत में खाड़ी | America | Trump | Mojtaba
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जंग तेज | America | Trump | Mojtaba
LPG Gas Crisis: बारूदी पहरे के बीच Shivalik-Nanda को कैसे मिली Hormuz से पास करने की एंट्री?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
विश्व
Donald Trump On Kharg Island: 'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
क्रिकेट
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा
बॉलीवुड
स्ट्रैपलेस पिंक बिकिनी में हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ ने ढाया कहर, समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज
स्ट्रैपलेस पिंक बिकिनी में हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ ने ढाया कहर, समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
यूटिलिटी
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
शिक्षा
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget