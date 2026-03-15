Numerology: 0 से 9 तक के अंकों का ग्रहों से क्या कनेक्शन है? जानिए इसकी उत्पत्ति का रहस्य?

Origin of Numbers: अंक सिर्फ गणना करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि भारतीय परंपरा में इन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा और ग्रहों से भी जोड़ा गया है. ज्योतिष और अंकशास्त्र के मुताबिक, 0 से 9 तक के हर अंक का एक खास अर्थ और ऊर्जा होती है.

प्राचीन ऋषि-मुनियों ने प्रकृति, ग्रहों और जीवन के अनुभवों को देखकर इन अंकों के रहस्य को समझा और उन्हें ग्रहों से भी जोड़ा.

अंक ज्योतिष में Lo Shu Grid क्या है? जन्मतिथि से जानिए व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां!

आइए जानते हैं प्रत्येक अंकों की उत्पत्ति और उनका ग्रह संबंध

शून्य (0) सृष्टि और अनंत का प्रतीक

अंक 0 को हिंदी में शून्य कहा जाता है और यह निराकार ब्रह्म या अनंत का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि, सृष्टि की उत्पत्ति भी शून्य से हुई और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाएगा.

शून्य का आकार गोल है और प्रकृति में भी ज्यादातर चीजें गोल दिखाई देती हैं. जैसे कि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह. इसी वजह से शून्य को ब्रह्मांड की मूल शक्ति कहा गया है.

आज के आधुनिक दौर में भी शून्य का महत्व काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंप्यूटर तकनीक और डिजिटल सिस्टम का आधार भी शून्य और एक ही प्रणाली पर टिका है.

अंक (1) सूर्य और आत्मशक्ति का प्रतीक

अंक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य को जीवन का स्त्रोत और रोशनी का केंद्र माना गया है. इसलिए अंक को नेतृत्व, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का प्रतीक माना जाता है.

अंकशास्त्र के मुताबिक, यह अंक व्यक्ति की पहचान, आत्मबल और व्यक्तित्व को दर्शाता है. सूर्य की ही तरह यह ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है.

अंक (2) चंद्रमा और मन का कारक

अंक 2 का स्वामी चंद्रमा को कहा गया है. चंद्रमा का संबंध मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जोड़ा जाता है.

चंद्रमा को स्त्री ग्रह भी माना जाता है और इसकी कलाएं नारी के स्वभाव और भावनात्मक प्रकृति से जुड़ी मानी जाती है. यह अंक संवेदनशीलता, कल्पना और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है.

अंक (3) गुरु और विस्तार का अंक

अंक 3 को गुरु (बृहस्पति) का अंक माना जाता है. इसे ज्ञान, विस्तार और विकास का प्रतीक माना जाता है.

भारतीय परंपराओं में तीन अंक का विशेष महत्व है. जैसे त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु और महेश), तीन गुण (सत्त्व, रज और तम) और सृष्टि की तीन अवस्थाएं (उत्पत्ति, पालन और संहार)

अंक (4) राहु और बदलाव का संकेत

अंक 4 का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है. राहु को बदलाव, अचानक घटनाओं और चुनौतियों का प्रतीक माना जाता है.

चार दिशाएं, चार वेद, चार वर्ण और चार अवस्थाएं जीवन के संतुलन और संरचना का प्रतीक मानी जाती हैं. यह अंक स्थिरता के साथ-साथ परिवर्तन की शक्ति को दर्शाता है.

अंक (5) बुध और बुद्धि से संबंध

अंक 5 का स्वामी बुध ग्रह है. बुध का संबंध बुद्धि, ज्ञान और वाणी से है. सृष्टि में मौजूद सभी पंच तत्व आकाश, वायु, आग, जल और पृथ्वी भी इसी संख्या से संबंध रखते हैं. इसलिए संख्या 5 को ज्ञान, संवाद और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक माना जाता है.

अंक 6 शुक्र और सुख-समृद्धि से संबंध

अंक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से है. शुक्र को ऐश्वर्य, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का ग्रह माना जाता है. भारतीय परंपराएं में 6 ऋतुएं, 6 दर्शन और 6 प्रमुख जीवन अवस्थाओं का उल्लेख देखने को मिलता है. यह अंक प्रेम, आकर्षण और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है.

अंक 7 का संबंध केतु और आध्यात्मिकता

अंक 7 का स्वामी केतु से माना जाता है. केतु को आध्यात्मिकता, रहस्य और मोक्ष का प्रतीक कहा जाता है.

अंक सात का महत्व भारतीय संस्कृति में भी साफ तौर पर दिखाई देता है, जैसे सप्तऋषि, सातलोक, सात समुद्र, सात रंग और संगीत के सात स्वर.

अंक 7 को केतु का अंक माना जाता है। केतु को आध्यात्मिकता, रहस्य और मोक्ष का प्रतीक कहा जाता है।

अंक 8 शनि और कर्म का प्रभाव

अंक 8 का स्वामी शनि ग्रह से है. शनि को न्याय और कर्मफल का दाता माना जाता है.

अष्ट सिद्धि, अष्ट भैरव और अष्ट माताएं इस संख्या से जुड़ी मानी जाती है. यह अंक संघर्ष, अनुशासन और जीवन की कठोर सच्चाई का प्रतीक है.

अंक (9) मंगल और शक्ति का प्रतीक

अंक 9 का स्वामी मंगल ग्रह को माना जाता है. मंगल ग्रह को साहस, एनर्जी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है.

भारतीय परंपराओं में नौ देवियां, नौ रत्न और नो रस का उल्लेख देखने को मिलता है. अंक शास्त्र में भी 9 को पूर्णता और ऊर्जा का अंक माना जाता है.

अंकशास्त्र के मुताबिक 0 से 9 तक का प्रत्येक अंक की अपनी एक अलग अर्थ और ऊर्जा होती है. भारतीय परंपराओं में इन अंकों को ग्रहों और प्रकृति की शक्तियों से जोड़कर देखा जाता है.

क्या घर का नंबर भी बदल सकता है आपकी किस्मत? जानिए न्यूमरोलॉजी का गणित!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.