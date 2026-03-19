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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Navratri 2026: नवरात्रि में ये 5 चीजें खरीदने से बचें! वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल!

Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि में ये 5 चीजें खरीदने से बचें! वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल!

Chaitra Navratri 2026: 19 मार्च यानी आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान माता रानी की पूजा-अर्चना करने के साथ कुछ वस्तुओं को खरीदने से बचें? कहीं आप तो नहीं खरीद रहे हैं इन चीजों को?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Mar 2026 04:41 PM (IST)
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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि 2026 की दिव्य शुरुआत हो चुकी है. देशभर में माता दुर्गा की पूजा-अर्चना का दिव्य वातावरण बना हुआ है. ये नौ दिन भक्तों के लिए काफी खास होते हैं, जहां वे व्रत, साधना और भक्ति के जरिए देवी को खुश करने की कोशिश करते हैं.

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लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यता यह है कि, इन वस्तुओं की खरीदारी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है. 

नवरात्रि के दौरान सात्विकता, शुद्धता और संयम का पालन करना बेहद जरूरी है. इसलिए इस दौरान जीवनशैली से लेकर खान-पान और खरीदारी तक सावधानी बरतने की जरूरत है. 

नवरात्रि में किन चीजों को खरीदने से परहेज करें?

चमड़े (लेदर) से बनी वस्तुएं, जिसमें बेल्ट, जूते, पर्स जैसी चीजें शामिल हैं, इसलिए इन्हें खरीदना या इस्तेमाल करना धार्मिक नजरिए से अशुभ माना जाता है. 

काले रंग की वस्तुएं- काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि नवरात्रि में लाल, पीला और नारंगी रंग शुभ होते हैं. 

नुकीली या धारदार वस्तुएं- चाकू, कैंची या लोहे के भारी सामान खरीदने से बचना चाहिए, ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करते हैं. 

शराब और मांसहारी पदार्थ- नवरात्रि के दौरान सात्विकता का पालन करना चाहिए. इस दौरान ऐसा भोजन करें जो सात्विक होने के साथ पोष्टिकता से भरा हो. शराब या मांस का सेवन नहीं करना चाहिए. धार्मिक नजरिए से इन पदार्थों का सेवन करना अशुभ माना जाता है.

अनावश्यक खर्च- इस दौरान किसी भी तरह के दिखावे या फालतू खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि साधना और संयम का त्योहार है. 

नवरात्रि के दौरान इन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना सही नहीं माना जाता है. हालांकि ये सभी नियम धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनमें क्षेत्र के अनुसार बदलाव भी देखने को मिलता है. 

नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि खुद को अनुशासित और सकारात्मक बनाने का शुभ अवसर है. ऐसे में अगर आप पूरे नियमों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, तो इसका आध्यात्मिक लाभ कई गुना तक बढ़ जाता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 19 Mar 2026 04:41 PM (IST)
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Hinduism Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026
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