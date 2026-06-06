Aaj ka Mithun Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कड़े परिश्रम और बाजार में संयम बरतने का संकेत दे रहा है. बिजनेस में इस समय अत्यधिक मेहनत और डेडिकेशन (समर्पण) की सबसे ज्यादा जरूरत है, बाजार में थोड़े अप्स एंड डाउन (उतार-चढ़ाव) संभव हैं. नए बिजनेस से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी पूरी तरह एकत्र करने के बाद ही इस ओर आगे बढ़ें. मार्केट में आज किसी पार्टी या ग्राहक के साथ 'मार्जिन' को लेकर अनचाहा विवाद हो सकता है, इसलिए आज आपको गजब के संयम की आवश्यकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन काम से काम रखने और आलस्य को त्यागने का कड़ा संदेश दे रहा है. एंप्लॉयड पर्सन को अगर करियर में बड़ी सफलता पानी है, तो आज 'परिश्रम के मंत्र' को पूरी तरह अपनाना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट द्वारा आपकी कार्य निष्ठा का कड़ा आकलन हो रहा है. दफ्तर में आपके प्रमोशन और ट्रांसफर में थोड़ा डिले (विलंब) हो सकता है. शरीर में बढ़े लेजीनेस (आलस्य) के चलते आज आप वर्कस्पेस पर दिए गए जरूरी टास्क को बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सुस्ती छोड़ें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन सोशल मीडिया पर विशेष सावधानी बरतने का रहेगा. आठवां चंद्रमा मानसिक भटकाव दे सकता है. फेसबुक, लिंक्डइन या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आज किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें, अन्यथा आपको कोई बड़ी व्यावहारिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, डिजिटल लाइफ में पूरी तरह अलर्ट रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से राहत पाने का साबित होगा. आज घर-परिवार में 'एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी' (पैतृक संपत्ति) के बंटवारे को लेकर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है; बड़ों के शास्त्र सम्मत ज्ञान और विजन के कारण बंटवारे में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और मसला सुलझ जाएगा. रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को बहुत संभलकर निभाएं, क्योंकि हर रिश्ता आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है. दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर हुआ मनमुटाव आज आपको उन्हें मनाकर दूर करना होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा और अनचाही यात्राओं के कारण शाम को आप शारीरिक रूप से बेहद थके हुए रहेंगे. मार्जिन विवाद और सोशल प्लेटफॉर्म की चिंता के कारण हल्का मानसिक तनाव रह सकता है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त विश्राम लें और स्क्रीन टाइम कम करें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और पैतृक संपत्ति के मसलों में सफलता के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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