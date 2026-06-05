Gems Astrology: हर व्यक्ति अपने करियर में सफलता, स्थिरता और बेहतर अवसरों की तलाश करता है. कोई नौकरी में प्रमोशन चाहता है, कोई व्यापार में विस्तार, तो कोई अपनी प्रतिभा के अनुसार सही पहचान पाना चाहता है. ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि ग्रहों का प्रभाव केवल व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके कार्यक्षेत्र और पेशेवर जीवन पर भी दिखाई देता है. इसी कारण कई लोग अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार रत्न धारण करने की सलाह लेते हैं.

क्यों जोड़ा जाता है रत्नों को करियर से?

भारतीय ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह का संबंध कुछ विशेष गुणों, व्यवसायों और जीवन क्षेत्रों से माना गया है. उदाहरण के लिए बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार और संवाद का कारक माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान, शिक्षा और मार्गदर्शन से जुड़ा माना जाता है. इसी आधार पर अलग-अलग पेशों के लिए अलग-अलग रत्नों का उल्लेख मिलता है.

माणिक्य: नेतृत्व और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माणिक्य सूर्य ग्रह का रत्न माना जाता है. सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत लोग, बड़े स्तर के व्यापारी, प्रबंधकीय जिम्मेदारियां निभाने वाले व्यक्ति, चिकित्सक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए इसे शुभ माना जाता है.

सूर्य को नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि जिन पेशों में निर्णय क्षमता और नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहां माणिक्य का उल्लेख मिलता है.

मोती: संवेदनशील और सेवा आधारित क्षेत्रों के लिए

मोती का संबंध चंद्र ग्रह से होता है. मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, जल से जुड़े व्यवसाय, ट्रैवल इंडस्ट्री, नर्सिंग, प्लास्टिक उद्योग और खाद्य व्यापार से जुड़े लोगों के लिए इसे लाभकारी बताया गया है.

आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन की चर्चा बढ़ रही है. चंद्रमा को मन और भावनाओं का स्वामी माना जाता है, इसलिए मोती को ऐसे क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है जहां लोगों के साथ संवेदनशीलता से काम करना आवश्यक होता है.

मूंगा: तकनीकी और जोखिम प्रबंधन वाले पेशों के लिए

मूंगा मंगल ग्रह का रत्न कहा जाता है. इंजीनियरिंग, बिजली विभाग, संपत्ति खरीद-बिक्री, कानून, होटल प्रबंधन, सुरक्षा सेवाएं और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों के लिए इसका उल्लेख मिलता है.

मंगल को साहस, ऊर्जा और क्रियाशीलता का ग्रह माना जाता है. इसलिए जिन क्षेत्रों में त्वरित निर्णय, तकनीकी कौशल और सक्रियता की आवश्यकता होती है, वहां मूंगे को विशेष महत्व दिया जाता है.

पन्ना: व्यापार, लेखन और वित्तीय क्षेत्र के लिए

पन्ना बुध ग्रह से संबंधित होता है. बीमा एजेंट, अकाउंटेंट, लेखक, संपादक, प्रकाशन क्षेत्र से जुड़े लोग, बैंक कर्मचारी, व्यापारी और कार्यालयी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए इसे शुभ बताया गया है.

डिजिटल युग में संचार, डेटा और वित्तीय प्रबंधन का महत्व तेजी से बढ़ा है. बुध ग्रह को बुद्धिमत्ता, तर्क और संवाद का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पन्ना को इन क्षेत्रों से जोड़ा जाता है.

पुखराज: शिक्षा, ज्ञान और सलाहकारी भूमिकाओं के लिए

पुखराज का संबंध गुरु ग्रह से होता है. शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, न्यायाधीश, ज्योतिषी, प्रकाशक, कंसल्टेंट और धार्मिक शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए इसे शुभ माना गया है.

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के इस दौर में शिक्षण और मार्गदर्शन की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. गुरु ग्रह को ज्ञान, नैतिकता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है.

हीरा: रचनात्मक और ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है. फिल्म, टीवी, संगीत, फोटोग्राफी, फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री, विज्ञापन, होटल और डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए इसका उल्लेख मिलता है.

शुक्र को सौंदर्य, कला और आकर्षण का ग्रह माना जाता है. यही वजह है कि रचनात्मक और मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोग इसे विशेष महत्व देते हैं.

नीलम: उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ा रत्न

नीलम शनि ग्रह का रत्न कहा जाता है. उद्योग, खनन, पेट्रोलियम, कृषि, धातु व्यापार, प्लेसमेंट सेवाओं और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए इसका उल्लेख किया जाता है.

शनि को मेहनत, अनुशासन और दीर्घकालिक परिणामों का ग्रह माना जाता है. इसलिए नीलम को उन क्षेत्रों से जोड़ा जाता है जहां धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है.

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