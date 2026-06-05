Beej Mantras: बीमारियों से राहत की कामना के लिए कौन-से बीज मंत्र जपे जाते हैं?

Beej Mantras: आज के दौर में जहां एक ओर आधुनिक चिकित्सा लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अपने मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए पारंपरिक उपायों की ओर भी रुख कर रहे हैं. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और भावनाओं पर भी असर डालती हैं. ऐसे में कई लोग इलाज के साथ-साथ प्रार्थना, ध्यान और मंत्र साधना को भी अपनें दिनभर के कामों का हिस्सा बनाते हैं. इसी वजह से रोग निवारण बीज मंत्रों का महत्व आज भी बना हुआ है और इनके प्रति लोगों की जिज्ञासा लगातार देखने को मिलती है.

सनातन धर्म में बीज मंत्रों को विशेष स्थान दिया गया है. ये छोटे लेकिन प्रभावशाली ध्वनि सूत्र माने जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें पॉजिटिव एनर्जी और अलौकिक शक्ति का संचार होता है. शास्त्रों के अनुसार, श्रद्धा और नियम के साथ किए गए मंत्र जप से मन को शांति मिलती है, विचारों में स्थिरता आती है और व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास का विकास होता है. यह समझना भी आवश्यक है कि मंत्र साधना किसी भी चिकित्सा पद्धति का विकल्प नहीं है.

क्या होते हैं बीज मंत्र?

बीज मंत्र एकाक्षरी या संक्षिप्त मंत्र होते हैं जिन्हें किसी विशेष देवी-देवता की शक्ति का प्रतीक माना जाता है. आरोग्य और कल्याण की कामना के लिए कई बीज मंत्रों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है.

हौं – भगवान शिव का बीज मंत्र माना जाता है. यह रोगों से मुक्ति, सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए जपा जाता है.

क्रीं – माता काली का बीज मंत्र है. इसे शक्ति, साहस और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक माना गया है.

श्रीं – माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है. यह केवल धन-संपत्ति से नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और चिंताओं को कम करने की भावना से भी जुड़ा माना जाता है.

ऐं – माता सरस्वती का बीज मंत्र है. इसे ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता से जोड़कर देखा जाता है.

विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बताए गए कुछ खास मंत्र

वैदिक परम्परा में कुछ विशेष स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के लिए अलग-अलग मंत्रों का उल्लेख मिलता है. इन मंत्रों का एकमात्र लक्ष्य होता है कि, इंसान पॉजिटिव सोचे और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रखें.

1. मानसिक शांति और मस्तिष्क संबंधी संतुलन के लिए- "ॐ उमा देवीयै नमः"

2. हृदय संबंधी कल्याण की कामना के लिए- "ॐ नमः शिवाय संभवे व्योमेशाय नमः"

3. नेत्र स्वास्थ्य के लिए- "ॐ शंखिनीभ्यां नमः"

4. गंभीर रोगों से रक्षा की प्रार्थना के लिए- "ॐ नमः शिवाय शंभवे कर्केशाय नमो नमः"

5. श्वास और कफ संबंधी समस्याओं के लिए- "ॐ पद्मावतीभ्यां नमः"

सर्व रोग नाशक मंत्रों का महत्व

रोग निवारण और आरोग्य की कामना के लिए भगवान धन्वंतरि और भगवान शिव के मंत्रों का विशेष महत्व होता है.

धन्वंतरि मंत्र

आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि को समर्पित यह मंत्र स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना के लिए जपा जाता है—

"ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये

अमृतकलशहस्ताय सर्वरोगनिवारणाय

त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूपाय नमः॥"

धार्मिक परंपराओं में इसे आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा मंत्र माना गया है.

महामृत्युंजय मंत्र

भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है—

"ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥"

यह मंत्र कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और मानसिक मजबूती की भावना विकसित करने से जुड़ा माना जाता है.

अच्युत-अनंत-गोविंद मंत्र

विष्णु भगवान के तीन पवित्र नामों का स्मरण भी आरोग्य और कल्याण से जुड़ा माना गया है—

"अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारणभेषजात्।

नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥"

धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा के साथ इन नामों का स्मरण मन को सही दिशा प्रदान करती है.

मंत्र जप की विधि क्या बताई गई है?

मंत्रों का जप सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना शुभ माना जाता है. जप के दौरान मन को शांत रखने और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का उच्चारण करने पर विशेष बल दिया गया है.

बीज मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कई परंपराओं में सवा लाख यानी 1,25,000 जप का विधान बताया गया है. सामान्य साधकों के लिए प्रतिदिन 108 बार मंत्र जप करना भी प्रभावी माना जाता है. यहां संख्या से अधिक महत्व नियम पूर्वक, श्रद्धा और एकाग्रता को दिया जाता है.

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