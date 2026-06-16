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Mahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत
Mahabharat: एकचक्रा नगरी में बकासुर के आतंक से लोग भयभीत थे. जब एक ब्राह्मण परिवार पर संकट आया, तब भीम ने अद्भुत साहस दिखाते हुए राक्षस का वध किया और पूरे नगर को भय व अन्याय से मुक्त कराया.
महाभारत कथा
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Published at : 16 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :BHIM Mahabharat Katha Mahabharat Bakasura
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राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
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