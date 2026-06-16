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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलMahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत

Mahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत

Mahabharat: एकचक्रा नगरी में बकासुर के आतंक से लोग भयभीत थे. जब एक ब्राह्मण परिवार पर संकट आया, तब भीम ने अद्भुत साहस दिखाते हुए राक्षस का वध किया और पूरे नगर को भय व अन्याय से मुक्त कराया.

Reported By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 16 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: एकचक्रा नगरी में बकासुर के आतंक से लोग भयभीत थे. जब एक ब्राह्मण परिवार पर संकट आया, तब भीम ने अद्भुत साहस दिखाते हुए राक्षस का वध किया और पूरे नगर को भय व अन्याय से मुक्त कराया.

महाभारत कथा

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लाक्षागृह की भयावह घटना से बचने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ एकचक्रा नगरी पहुंचे. अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने साधारण ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया. एक दयालु ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया, जहां वे शांतिपूर्वक रहने लगे और नए जीवन की शुरुआत की.
लाक्षागृह की भयावह घटना से बचने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ एकचक्रा नगरी पहुंचे. अपनी पहचान छिपाने के लिए उन्होंने साधारण ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया. एक दयालु ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया, जहां वे शांतिपूर्वक रहने लगे और नए जीवन की शुरुआत की.
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एकचक्रा में पांडव प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करते थे. जो अन्न मिलता, उसे कुंती सभी भाइयों में बांट देती थीं. भीम को अधिक भोजन दिया जाता क्योंकि उनकी शक्ति असाधारण थी. कठिन परिस्थितियों के बावजूद पांडव धैर्य और संयम के साथ अपने दिन व्यतीत कर रहे थे.
एकचक्रा में पांडव प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करते थे. जो अन्न मिलता, उसे कुंती सभी भाइयों में बांट देती थीं. भीम को अधिक भोजन दिया जाता क्योंकि उनकी शक्ति असाधारण थी. कठिन परिस्थितियों के बावजूद पांडव धैर्य और संयम के साथ अपने दिन व्यतीत कर रहे थे.
Published at : 16 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
BHIM Mahabharat Katha Mahabharat Bakasura

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