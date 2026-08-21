राहुल गांधी का विरोध, राजस्थान में CJP से मारपीट... क्या 28 अगस्त तक और भड़केगी राजनीति?

Budh Gochar 2026: राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं. राजस्थान में सरकारी स्कूल देखने पहुंचे CJP कार्यकर्ताओं से मारपीट हो गई. गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए. संगठन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है.

इसी तनाव के बीच 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेगा. फिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा. क्या यह महज तारीखों का संयोग है या अगस्त के आखिरी 10 दिन राजनीति की दिशा बदल सकते हैं?

भारत की जन्म कुंडली, मौजूदा दशा और नए वर्षफल में जो संकेत बन रहे हैं, वे बताते हैं कि छात्र आंदोलन अब दिल्ली तक रुकने वाला नहीं है. इसकी चिंगारी गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच सकती है.

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22 अगस्त से बदल जाएगा राजनीति का लहजा

22 अगस्त 2026 को शाम लगभग 7:31 बजे बुध सिंह राशि में प्रवेश करेगा. वहां सूर्य और केतु पहले से मौजूद हैं. भारत की वृषभ लग्न कुंडली में सिंह चौथा भाव है. इससे जनता का मूड, आंतरिक शांति, शिक्षा और सरकार के प्रति नाराजगी देखी जाती है.

बुध छात्र (GEN-Z), परीक्षा, दस्तावेज, कानून, मीडिया और भाषण का कारक है. सूर्य सत्ता है. केतु भ्रम और दूरी पैदा करता है. इन तीनों का मेल बता रहा है कि 22 अगस्त के बाद राजनीति का असली मुकाबला सड़कों के साथ बयानों और वायरल वीडियो पर भी होगा.

किसी नेता की एक लाइन पूरे विवाद की दिशा बदल सकती है. अधूरा वीडियो सच मान लिया जाएगा. सरकार सफाई देगी तो विपक्ष नया सवाल खड़ा कर सकता है.

छात्रों का मुद्दा अब राहुल गांधी की परीक्षा भी

राहुल गांधी ने जुलाई में छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास के पास धरना दिया था. इसके बाद उन्होंने संसद घेराव प्रदर्शन को भी संबोधित किया. परीक्षा व्यवस्था और छात्रों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से जवाब मांग रही है.

लेकिन यह लड़ाई एकतरफा नहीं रही. झारखंड में भर्ती-परीक्षा से नाराज छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी के पुतले भी जलाए. उनकी मांग है कि कांग्रेस राज्य सरकार पर दबाव बनाए.

यानी युवा केवल केंद्र सरकार से नाराज नहीं हैं. जहां विपक्ष सत्ता में है, वहां उससे भी हिसाब मांग रहे हैं. राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस समर्थित सरकारों से भी वही सवाल पूछना होगा.

राजस्थान में दिखा आंदोलन का नया और खतरनाक रूप

21 अगस्त को जयपुर जिले के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में CJP की टीम “स्कूल ठीक करो” अभियान के तहत सरकारी स्कूल देखने पहुंची थी. वहां ग्रामीणों से विवाद हुआ. कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और वाहनों में तोड़फोड़ हुई.

CJP ने भाजपा से जुड़े लोगों पर हमला कराने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों ने आरोपों से इनकार किया है. संगठन ने गिरफ्तारी नहीं होने पर राजस्थान में आंदोलन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की चेतावनी दी है.

यह घटना बड़ा संकेत है. छात्र आंदोलन अब पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी तक सीमित नहीं रहा. स्थानीय समूह और राजनीतिक समर्थक भी आमने-सामने आने लगे हैं. अब किसी गांव की छोटी झड़प भी वीडियो के जरिए राष्ट्रीय मुद्दा बन सकती है.

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कुंडली में क्यों दिख रहा छात्र असंतोष?

भारत की कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है. मंगल दूसरे भाव में बैठकर विद्यार्थी और शिक्षा के पांचवें भाव को देख रहा है. राहु आंदोलन, भ्रम, भीड़ और सोशल मीडिया की रफ्तार बढ़ाता है.

नए वर्षफल में मुन्था पांचवें भाव में है. जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है इस साल छात्र, भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा और रोजगार राजनीति के केंद्र में रहेंगे. शनि भी पांचवें भाव को प्रभावित कर रहा है. इससे समाधान में देरी होगी. समिति बनेगी, जांच होगी, लेकिन छात्र तुरंत नतीजा मांगेंगे.

सरकार ने केवल घोषणा की और समयसीमा नहीं दी तो नाराजगी लौट सकती है.

महंगाई आंदोलन में डाल सकती है नया ईंधन

जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई 4.45 प्रतिशत पहुंच गई. यह RBI के चार प्रतिशत लक्ष्य से ऊपर है. खाद्य कीमतों का दबाव बढ़ा है. कुंडली में मंगल दूसरे भाव को सक्रिय कर रहा है. नए वर्षफल में शुक्र दूसरे भाव में कमजोर है. इससे घरेलू बजट राजनीतिक मुद्दा बन सकता है.

कोचिंग फीस, परीक्षा शुल्क, किराया, खाना और यात्रा पहले ही छात्रों पर बोझ हैं. इसके साथ भर्ती में देरी जुड़ी तो विपक्ष को सीधी लाइन मिल जाएगी कि खर्च बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही. शुक्र का सीधा संबंध चीनी और Ethanol से है, इसलिए 2 सितंबर 2026 से शुक्र का राशि परिवर्तन इस मुद्दे को तीव्र गति मिल सकती है. फिलहाल जो स्थिति अभी बन रही है वो अधिक चौंकाने वाली है.

23 से 25 अगस्त तक पहला अलर्ट

राजस्थान में CJP के 48 घंटे के अल्टीमेटम की समयसीमा बुध गोचर के बाद पूरी होगी. इसलिए 23 से 25 अगस्त के बीच प्रदर्शन, गिरफ्तारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस या तीखे राजनीतिक आरोप सामने आ सकते हैं.

25 अगस्त के बाद चंद्रमा मकर राशि में आएगा. इससे अदालत, पुलिस और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका बढ़ेगी. जांच रिपोर्ट, FIR या किसी याचिका पर आदेश चर्चा में आ सकता है.

28 अगस्त क्यों सबसे ज्यादा संवेदनशील?

28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में राहु के करीब लगेगा. भारत की कुंडली में कुंभ सत्ता का दसवां भाव है. नए वर्षफल में यही विपक्ष का सप्तम भाव है और वहां राहु बैठा है.

इसलिए 27 से 29 अगस्त के बीच सरकार और आंदोलनकारियों का सीधा टकराव बढ़ सकता है. पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, वायरल वीडियो या विपक्षी दलों का साझा प्रदर्शन बड़ी खबर बन सकता है.

यह सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं है. लेकिन सरकार को नैरेटिव में नुकसान हो सकता है. सख्त कार्रवाई हुई तो विपक्ष को सहानुभूति मिलेगी. सरकार पीछे हटी तो इसे आंदोलन की जीत बताया जाएगा.

अगस्त का आखिरी सप्ताह किसके नाम?

31 अगस्त तक सरकार की स्थिरता पर सीधा खतरा नहीं दिखता. असली लड़ाई युवाओं के भरोसे की है. राहुल गांधी इसे सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाएंगे. लेकिन छात्र उन्हें भी बिना सवाल छोड़े समर्थन नहीं देंगे.

अगले 10 दिन तय करेंगे कि आंदोलन बातचीत की मेज तक पहुंचता है या गांव-गांव नए टकराव खड़े करता है. सबसे संवेदनशील तारीखें 23 से 25 और फिर 27 से 29 अगस्त रहेंगी.

FAQs

1. बुध का सिंह राशि में गोचर कब होगा?

बुध 22 अगस्त 2026 को शाम करीब 7:31 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेगा.

2. बुध गोचर का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?

राजनीतिक बयानबाजी, छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था, वायरल वीडियो और सरकार-विपक्ष के आरोप तेज हो सकते हैं.

3. अगस्त की सबसे संवेदनशील तारीखें कौन-सी हैं?

23 से 25 अगस्त और 27 से 29 अगस्त के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ने के संकेत हैं.

4. क्या छात्र आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बनेगा?

कुंडली में पांचवां भाव सक्रिय है. इसलिए भर्ती, परीक्षा, पेपर लीक और रोजगार से जुड़े मुद्दे सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं.

5. क्या 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह ग्रहण सत्ता, विपक्ष और जन आंदोलनों से जुड़े भावों को सक्रिय कर सकता है.

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