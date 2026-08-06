August 2026 Prediction: 28 अगस्त का चंद्रग्रहण क्या लाएगा आंदोलन की दूसरी लहर?

August 2026 Prediction: क्या अगस्त 2026 में देश की राजनीति कोई बड़ा मोड़ लेने जा रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस महीने भारत की कुंडली में एक साथ कई ऐसे संयोग बन रहे हैं, जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. पेपर लीक और बेरोजगारी से नाराज Gen-Z सड़कों पर है, विपक्ष हमलावर है और गठबंधन के भीतर भी दबाव बढ़ने के संकेत बन रहे हैं.

सबसे चौंकाने वाली स्थिति 12 अगस्त को बनेगी. इस दिन लगने वाला सूर्यग्रहण भारत की जन्मकुंडली के सूर्य के बेहद करीब पड़ रहा है. ज्योतिष में सूर्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय सत्ता और सरकार की प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. इसके ठीक 16 दिन बाद 28 अगस्त का चंद्रग्रहण सत्ता और विरोध की धुरी को सक्रिय करेगा.

भारत की कुंडली में चल रही मंगल-राहु की दशा और BJP के वर्षफल में अष्टम तथा द्वादश भाव की सक्रियता बता रही है कि संकट केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा.

युवा आंदोलन, कोई पुराना खुलासा, सोशल मीडिया विवाद, सहयोगी दलों की नाराजगी या सुरक्षा से जुड़ी अचानक घटना सरकार को बैकफुट पर ला सकती है.

आखिर अगस्त में ऐसा क्या होने वाला है, जो मोदी सरकार की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा बन सकता है? आइए भारत और BJP की कुंडली से समझते हैं.

भारत की कुंडली में मंगल-राहु की दशा क्यों बढ़ा रही खतरा?

भारत की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है. 12 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है. अगस्त 2026 में मंगल महादशा के भीतर राहु की अंतर्दशा चल रही है.

जन्मकुंडली में मंगल सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में स्थित है, जबकि राहु लग्न में बैठा है. मंगल और राहु का प्रभाव अचानक टकराव, उग्र प्रतिक्रिया, दुर्घटना, तकनीकी गड़बड़ी, आर्थिक दबाव और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से जोड़कर देखा जाता है.

देश के स्तर पर यह दशा पड़ोसी देशों के साथ संबंध, सीमा सुरक्षा, सेना और पुलिस की कार्रवाई, सरकारी खर्च, ईंधन की कीमत, शेयर बाजार, साइबर सुरक्षा तथा राजनीतिक दलों की भाषा को प्रभावित कर सकती है.

2 अगस्त को मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है. भारत की जन्मकुंडली में भी मंगल मिथुन राशि में लगभग 7 अंश पर स्थित है. इसलिए अगस्त में मंगल अपने जन्मकालीन स्थान पर लौटकर अपनी मूल ऊर्जा को दोबारा सक्रिय कर रहा है.

यह स्थिति सरकार को साहसी और आक्रामक फैसले लेने की शक्ति दे सकती है, लेकिन गलत आकलन होने पर विवाद भी तेजी से बढ़ सकता है. रेलवे, सड़क, विमानन, संचार नेटवर्क, रक्षा व्यवस्था और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी किसी घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकेगा.

12 अगस्त का सूर्यग्रहण बनेगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट

12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्यग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में होगा. यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सूतक लागू नहीं होगा. लेकिन राष्ट्रीय कुंडली पर इसका ज्योतिषीय प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण है.

भारत की जन्मकुंडली में सूर्य कर्क राशि के 27 अंश 59 कला पर स्थित है. 12 अगस्त का ग्रहण भी कर्क राशि के अंतिम अंशों में होगा. इस प्रकार ग्रहण भारत के जन्मकालीन सूर्य के लगभग ऊपर पड़ रहा है.

राष्ट्रीय कुंडली में सूर्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकार, संवैधानिक प्रमुख, वरिष्ठ मंत्री और देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है. इस कारण ग्रहण का सबसे अधिक दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की छवि पर दिखाई दे सकता है.

इसका अर्थ है कि सरकार के किसी फैसले, प्रधानमंत्री के किसी बयान, सोशल मीडिया रणनीति या संकट प्रबंधन के तरीके की कठोर परीक्षा हो सकती है.

ग्रहण के आसपास किसी बड़े मंत्री अथवा अधिकारी की जवाबदेही तय हो सकती है. केंद्रीय नेतृत्व को अचानक रणनीति बदलनी पड़ सकती है. किसी पुराने सरकारी फैसले पर नया विवाद खड़ा हो सकता है. संसद में प्रधानमंत्री से जवाब की मांग तेज हो सकती है. युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुधार पैकेज भी इसी दबाव का परिणाम बन सकता है.

मीडिया और सोशल मीडिया से उठेगा सबसे बड़ा तूफान

सूर्यग्रहण भारत की जन्मकुंडली के तीसरे भाव में पड़ रहा है. तीसरा भाव मीडिया, सोशल मीडिया, संचार, रेलवे, सड़क, पड़ोसी देश, सैन्य साहस और जनआंदोलन की शुरुआती ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है.

इसका अर्थ है कि अगस्त का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट किसी पारंपरिक रैली से नहीं, बल्कि मोबाइल फोन, वायरल वीडियो, डिजिटल डेटा और छात्र नेटवर्क से पैदा हो सकता है.

किसी पुलिस कार्रवाई का वीडियो, परीक्षा एजेंसी से जुड़ा दस्तावेज, निजी कंपनी का टेंडर, किसी नेता का पुराना बयान या सोशल मीडिया पोस्ट कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय विवाद बन सकता है. सरकार की ओर से किसी पोस्ट को हटाने अथवा किसी अकाउंट पर कार्रवाई किए जाने पर डिजिटल सेंसरशिप का आरोप लग सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट सीमित किए जाने के मामले में Meta की माफी ने पहले ही सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के संबंधों को संवेदनशील बना दिया है. अगस्त में यह बहस केवल प्रधानमंत्री की पोस्ट तक सीमित नहीं रहेगी. छात्र आंदोलन, डीपफेक, आपत्तिजनक वीडियो और राजनीतिक सामग्री को हटाने के नियम भी विवाद का कारण बन सकते हैं.

ग्रहण के समय चंद्र मुद्दा दशा, पर्दे के पीछे से आएगा संकट?

15 अगस्त तक भारत की 2025-26 की वर्षकुंडली लागू रहेगी. इसमें 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चंद्रमा की मुद्दा दशा चल रही है और चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित है.

द्वादश भाव खर्च, नुकसान, अस्पताल, जेल, विदेश, गुप्त गतिविधियों और पर्दे के पीछे चल रही रणनीतियों का माना जाता है. सूर्यग्रहण भी इसी दशा के दौरान होगा.

इससे संकेत मिलता है कि 10 से 15 अगस्त के बीच ऐसा मामला सामने आ सकता है, जो लंबे समय से पर्दे के पीछे था. परीक्षा घोटाले से जुड़ा दस्तावेज, परीक्षा एजेंसी और निजी कंपनी का टेंडर, किसी भर्ती में अधिकारी की भूमिका, आंदोलनकारियों पर पुलिस कार्रवाई अथवा सोशल मीडिया अकाउंट सीमित करने का मामला सरकार के लिए परेशानी पैदा कर सकता है.

सरकारी खर्च, रक्षा सौदे, विदेशी बातचीत अथवा किसी मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट भी चर्चा का विषय बन सकती है. इस अवधि में किसी वरिष्ठ अधिकारी या राजनीतिक चेहरे की जिम्मेदारी बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

NEET से निकली चिंगारी क्या बनेगी Gen-Z क्रांति?

पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ शुरू हुआ युवा आंदोलन अब केवल NEET तक सीमित नहीं दिखाई देता. इसके साथ बेरोजगारी, सरकारी भर्ती में देरी, खाली पद, कोचिंग संस्थानों की मनमानी और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषय जुड़ चुके हैं.

हालिया छात्र आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में टास्क फोर्स घोषित की. सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति सुलह की भाषा भी अपनाई.

लेकिन ग्रहों के संकेत बताते हैं कि मंत्री के इस्तीफे और समिति की घोषणा से असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं होगा. युवा अब केवल दोषियों को सजा देने की मांग नहीं करेंगे. वे परीक्षा से नियुक्ति तक पूरी व्यवस्था का पुनर्गठन चाहेंगे.

NTA की कार्यप्रणाली, SSC परीक्षाओं की पारदर्शिता, रेलवे भर्ती में देरी, राज्य भर्ती आयोगों की जवाबदेही, खाली सरकारी पद, परीक्षा रद्द होने पर मुआवजा और आयु सीमा में छूट जैसे मुद्दे आंदोलन के अगले चरण को दिशा दे सकते हैं.

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पुरानी व्यवस्था की कौन-सी कमजोरियां होंगी उजागर?

अगस्त में सबसे पहले NTA की परीक्षा सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं. प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, परीक्षा केंद्रों तक उसकी डिलीवरी, OMR मूल्यांकन, उत्तर-कुंजी, परिणाम और शिकायत निवारण तक पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग उठ सकती है.

इसके बाद SSC, Railway Recruitment Boards, IBPS, राज्य लोक सेवा आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड और शिक्षक भर्ती बोर्ड भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं. विज्ञापन निकलने के बाद वर्षों तक परीक्षा न होना, परीक्षा के बाद परिणाम में देरी और अंतिम परिणाम के बाद नियुक्ति न मिलना युवाओं के गुस्से को बढ़ा सकता है.

परीक्षा कराने वाली निजी कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है. किस कंपनी को ठेका मिला, उसका चयन कैसे हुआ, उसके सर्वर सुरक्षित थे या नहीं और क्या टेंडर देने से पहले स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट हुआ था, इन सवालों पर सरकार को जवाब देना पड़ सकता है.

कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस, भ्रामक सफलता विज्ञापन, छात्रों पर मानसिक दबाव और हॉस्टल व्यवस्था भी बहस का हिस्सा बन सकती है. छात्र आत्महत्या के मामलों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग नियमन और मानसिक स्वास्थ्य नीति की मांग तेज हो सकती है.

यह भी पढ़ें- CJP Protest Prediction: क्या मानी जाएंगी युवाओं की मांगें? अगस्त 2026 को लेकर भारत की कुंडली से बड़ी भविष्यवाणी

बड़े समूह और डिजिटल नेटवर्क कैसे करेंगे सरकार को परेशान?

15 अगस्त से शुरू होने वाली भारत की नई वर्षकुंडली में मंगल एकादश भाव में है. एकादश भाव बड़े संगठनों, समर्थकों, डिजिटल नेटवर्क और सामूहिक मांगों का प्रतिनिधित्व करता है. मंगल इन समूहों को संघर्षशील और दबाव बनाने वाला बना सकता है.

इसका अर्थ अनिवार्य रूप से हिंसा नहीं है. इसका वास्तविक अर्थ है कि आंदोलन संख्या, तकनीक, संदेश और संगठन के स्तर पर अधिक आक्रामक होगा.

Cockroach Janta Party यानी CJP, NEET अभ्यर्थी, SSC और रेलवे भर्ती उम्मीदवार, बेरोजगार शिक्षक, पुलिस भर्ती अभ्यर्थी, छात्र संगठन, ऑनलाइन शिक्षक तथा एजुकेशन इन्फ्लुएंसर एक साझा मंच पर दिखाई दे सकते हैं.

ABVP, NSUI, Youth Congress और स्वतंत्र छात्र समूह अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद परीक्षा सुधार के मुद्दे पर एक समान मांग उठा सकते हैं.

Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube और X आंदोलन के प्रमुख हथियार बन सकते हैं. एक ही दिन कई शहरों में प्रदर्शन, संसद अथवा शिक्षा मंत्रालय की ओर मार्च, NTA कार्यालय का घेराव, भर्ती आयोगों के सामने धरना और राष्ट्रीय हैशटैग अभियान सरकार पर दबाव बढ़ा सकते हैं.

दिल्ली, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, सीकर, कोटा, भोपाल, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन सकते हैं.

15 अगस्त से बदल जाएगी भारत की वर्षकुंडली

15 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 6 बजकर 4 मिनट पर भारत की नई ताजिक वर्षकुंडली शुरू होगी. इसमें सिंह लग्न है.

सिंह राशि सरकार, राष्ट्राध्यक्ष और केंद्रीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है. लेकिन इसी वर्ष लग्न में केतु बैठा है, जबकि ठीक सामने सप्तम भाव में राहु मौजूद है.

यह स्थिति सत्ता और विरोध के बीच स्पष्ट टकराव का संकेत देती है.

प्रथम भाव का केतु बता रहा है कि सरकार की बाहरी शक्ति और वास्तविक जनभावना में अंतर हो सकता है. सरकार अपनी उपलब्धियों को बड़ी सफलता के रूप में प्रस्तुत करेगी, लेकिन जनता का एक वर्ग रोजगार, परीक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर संतुष्ट नहीं होगा.

केंद्रीय नेतृत्व को जनता की भावनाओं का गलत आकलन करने से बचना होगा. पुराने राजनीतिक नैरेटिव को दोहराना पर्याप्त नहीं होगा. कोई बड़ा नेता प्रभावशाली पद पर होते हुए भी निर्णय प्रक्रिया से दूर हो सकता है अथवा संगठन में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण हो सकता है.

सप्तम भाव का राहु, विपक्ष से अधिक सहयोगी देंगे चुनौती?

नई वर्षकुंडली के सप्तम भाव में राहु है. यह भाव विपक्ष, खुले विरोधी, गठबंधन सहयोगी, विदेशी राष्ट्र और समझौतों का प्रतिनिधित्व करता है.

राहु के कारण विपक्ष अप्रत्याशित रणनीति अपना सकता है. छोटा आंदोलन अचानक राष्ट्रीय रूप ले सकता है. विदेशी मीडिया भारत के युवा आंदोलन और डिजिटल अधिकारों पर अधिक ध्यान दे सकता है.

लेकिन सरकार के लिए सबसे कठिन स्थिति सहयोगी दल पैदा कर सकते हैं. परिसीमन, जातिगत प्रतिनिधित्व, युवा रोजगार, राज्य के लिए विशेष पैकेज और केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी को लेकर NDA के सहयोगी सार्वजनिक दबाव बना सकते हैं.

यदि कोई सहयोगी दल छात्र आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आता है, तो BJP के लिए स्थिति अधिक असहज हो सकती है. सरकार को विपक्ष से लड़ने के साथ अपने गठबंधन को भी संभालना पड़ेगा.

पूरा वर्ष युवा, शिक्षा और विद्यार्थी क्यों रहेंगे केंद्र में?

भारत की नई वर्षकुंडली में मुंथा पंचम भाव में है. ज्योतिष में यह भाव युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और नए नेतृत्व से जुड़ा माना जाता है. इसलिए अगले एक साल में छात्रों की समस्याएं, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाएं और युवा आंदोलन देश की राजनीति के बड़े मुद्दे बन सकते हैं.

इसका प्रभाव केवल अगस्त तक सीमित नहीं रहेगा. 15 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2027 तक युवाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं.

सरकार को NTA के पुनर्गठन, परीक्षा व्यवस्था के डिजिटल ऑडिट, NEET के नए प्रारूप, समयबद्ध भर्ती कैलेंडर, खाली सरकारी पदों की घोषणा और परीक्षा रद्द होने पर मुआवजा जैसे विषयों पर ठोस निर्णय लेने पड़ सकते हैं.

कोचिंग संस्थानों के लिए राष्ट्रीय कानून, छात्र आत्महत्या रोकथाम नीति, अप्रेंटिसशिप, रोजगार योजना, हॉस्टल व्यवस्था और शिक्षा ऋण भी राजनीतिक एजेंडे में ऊपर आ सकते हैं.

BJP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जन सुराज और क्षेत्रीय दलों को अपने चुनावी घोषणापत्र में युवा रोजगार और परीक्षा सुधार को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है.

BJP की वर्षकुंडली भी दे रही अंदरूनी संकट के संकेत

BJP की कुंडली मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की है. अगस्त में चंद्र महादशा के भीतर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है.

2026 की वर्षकुंडली में मेष लग्न है. प्रथम भाव में मुंथा है, लेकिन मुंथेश मंगल द्वादश भाव में चला गया है. चंद्रमा अष्टम भाव में है, जबकि सूर्य, मंगल और शनि भी द्वादश भाव में मौजूद हैं.

प्रथम भाव की मुंथा BJP को सक्रिय, महत्वाकांक्षी और संघर्षशील बनाती है. लेकिन मुंथेश का द्वादश भाव में जाना बताता है कि पार्टी को अपनी ऊर्जा और संसाधनों का बड़ा हिस्सा संकट नियंत्रण में खर्च करना पड़ सकता है.

यह कानूनी मामलों, मीडिया प्रबंधन, विरोध प्रदर्शन, सहयोगी दलों से बातचीत और संगठनात्मक असंतोष को संभालने के रूप में सामने आ सकता है.

अष्टम भाव का चंद्रमा क्यों बढ़ाएगा परेशानी?

BJP की वर्षकुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है. चंद्रमा जनता, जनभावना, महिला मतदाता और पार्टी के भावनात्मक वातावरण का कारक है.

अष्टम भाव में चंद्रमा बताता है कि जनता की प्रतिक्रिया पार्टी के अनुमान से अलग हो सकती है. पार्टी जिस घोषणा को बड़ी सफलता समझे, वह युवाओं के बीच उलटा प्रभाव पैदा कर सकती है.

किसी पुराने मामले का अचानक खुलासा, सहयोगी दल का बदला हुआ रुख, वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य की चिंता अथवा पार्टी के भीतर बेचैनी सामने आ सकती है.

6 से 16 अगस्त तक BJP के वर्षफल में चंद्रमा की दशा चल रही है. इसी अवधि में 12 अगस्त का सूर्यग्रहण होगा. इसलिए 6 से 16 अगस्त BJP के लिए महीने का सबसे संवेदनशील चरण दिखाई देता है.

BJP के पंचम भाव में केतु, क्या युवा मतदाता हो रहे दूर?

BJP की वर्षकुंडली में पंचम भाव में केतु बैठा है. पंचम भाव युवा, विद्यार्थी और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का है.

यह स्थिति पुराने युवा समर्थकों में मोहभंग का संकेत दे सकती है. रोजगार के आंकड़ों और सरकारी दावों पर विश्वास कम हो सकता है. धार्मिक और राष्ट्रवादी मुद्दे युवाओं के आर्थिक असंतोष को पूरी तरह शांत नहीं कर पाएंगे.

पार्टी के प्रचार और बेरोजगार युवाओं के वास्तविक अनुभव में अंतर दिखाई दे सकता है. डिजिटल युवा नेतृत्व BJP और पारंपरिक विपक्ष दोनों से स्वतंत्र रहने की कोशिश कर सकता है.

यदि BJP आंदोलन को केवल भ्रमित युवाओं अथवा विपक्ष समर्थित समूहों का अभियान बताती है, तो यह दूरी और बढ़ सकती है. लेकिन यदि सरकार समयबद्ध भर्ती कैलेंडर, परीक्षा मुआवजा, आयु सीमा में राहत और निजी परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, तो स्थिति को संभाला जा सकता है.

नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा !

अगस्त का सूर्यग्रहण भारत के जन्मकालीन सूर्य को प्रभावित कर रहा है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह महीना केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक छवि की परीक्षा भी बन सकता है.

प्रधानमंत्री के सामने आंदोलन को सख्ती से नियंत्रित करने, युवाओं से सीधा संवाद करने अथवा रोजगार और परीक्षा सुधार का ठोस पैकेज देने के विकल्प होंगे.

कठोर पुलिस कार्रवाई सरकार को तात्कालिक नियंत्रण दे सकती है, लेकिन उसका वीडियो वायरल होने पर आंदोलन और व्यापक हो सकता है. दूसरी ओर छात्रों से सीधा संवाद, समयबद्ध सुधार और पारदर्शी जांच सरकार को राहत दे सकते हैं.

15 अगस्त के लाल किले के भाषण में युवाओं के रोजगार, परीक्षा सुधार, पेपर लीक, सरकारी रिक्त पद, स्किल, अप्रेंटिसशिप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर विशेष नजर रहेगी.

यदि भाषण में केवल उपलब्धियों की चर्चा हुई और युवाओं के संकट पर ठोस समयसीमा नहीं दी गई, तो सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है.

अमित शाह की भूमिका क्यों बढ़ेगी?

मंगल-राहु की सक्रियता और छात्र आंदोलन के संकेतों के कारण गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

प्रदर्शनों की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस मामलों को वापस लेने, आंदोलनकारी समूहों से बातचीत, राज्यों के साथ समन्वय, BJP संगठन की समीक्षा और सहयोगी दलों से संपर्क जैसे मामलों में अमित शाह सक्रिय दिखाई दे सकते हैं.

किसी परीक्षा घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने अथवा डिजिटल नेटवर्क पर कार्रवाई का फैसला भी गृह मंत्रालय के स्तर से जुड़ सकता है.

लेकिन बहुत कठोर पुलिस प्रतिक्रिया ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकती है. सरकार को कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक संवाद के बीच संतुलन बनाना होगा.

राहुल गांधी को आंदोलन से कितना लाभ मिलेगा?

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव पेपर लीक, बेरोजगारी, पुलिस कार्रवाई तथा सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही को प्रमुख मुद्दा बना सकते हैं.

राहुल गांधी संसद और सड़क दोनों जगह नरेंद्र मोदी सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगा सकते हैं. प्रियंका गांधी छात्र परिवारों और आत्महत्या प्रभावित माता-पिता के भावनात्मक मुद्दे को सामने ला सकती हैं. अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं और बेरोजगार अभ्यर्थियों को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सकते हैं.

लेकिन युवा आंदोलन स्थापित विपक्ष से भी दूरी बनाए रख सकता है. राहुल गांधी को वास्तविक राजनीतिक लाभ तभी मिलेगा, जब वह आंदोलन का स्वामित्व लेने के बजाय छात्रों की मांगों को सामने रखें.

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भी पूछा जाएगा कि उनके शासन वाले राज्यों में भर्ती परीक्षाएं कितनी पारदर्शी हैं और सरकारी रिक्त पद कितनी तेजी से भरे जा रहे हैं.

क्या प्रशांत किशोर बन सकते हैं युवा राजनीति का नया चेहरा?

बिहार की बैंकिपुर सीट पर BJP की हार और जन सुराज की सफलता ने संकेत दिया है कि युवा असंतोष किसी तीसरे राजनीतिक विकल्प को भी लाभ दे सकता है.

प्रशांत किशोर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर BJP तथा पारंपरिक विपक्ष दोनों से अलग राजनीतिक स्थान बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

यदि CJP या कोई स्वतंत्र छात्र संगठन राजनीतिक रूप लेता है, तो इसका प्रारंभ बिहार, उत्तर प्रदेश अथवा शहरी उपचुनावों से हो सकता है. हालांकि आंदोलन के पूरी तरह किसी एक नेता या दल के नियंत्रण में आने की संभावना कम दिखाई देती है.

महंगाई और आर्थिक दबाव भी बढ़ाएंगे सरकार की चिंता

भारत की नई वर्षकुंडली में दूसरे भाव में नीच का शुक्र और द्वादश भाव में सूर्य, बुध तथा उच्च का गुरु है.

यह स्थिति सरकारी खर्च, विदेशी व्यापार, आयात, मुद्रा और राहत योजनाओं पर दबाव बढ़ा सकती है. युवाओं के लिए रोजगार पैकेज, किसान सहायता और सुरक्षा खर्च एक साथ बढ़ने पर सरकारी बजट को संतुलित करना कठिन हो सकता है.

रुपये की कमजोरी, कच्चे तेल की कीमत, पेट्रोल-डीजल पर कर, विदेशी व्यापार और शेयर बाजार की अस्थिरता भी विपक्ष के लिए मुद्दा बन सकती है.

सरकार ने ईंधन निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया है. मध्य-पूर्व तनाव और तेल मूल्य का असर महंगाई तथा रुपये पर पड़ सकता है. यदि आम जनता को राहत नहीं मिली, तो युवा आंदोलन के साथ मध्यम वर्ग और उपभोक्ताओं की नाराजगी भी जुड़ सकती है.

सीमा, साइबर और परिवहन क्षेत्र में भी सावधानी जरूरी

भारत के तीसरे भाव पर सूर्यग्रहण और जन्मकालीन मंगल पर मंगल का गोचर सुरक्षा के लिहाज से सतर्कता का संकेत देता है.

सीमा पर तनाव, पड़ोसी देश की उकसाने वाली कार्रवाई, आतंकवादी साजिश, साइबर हमला, रेलवे अथवा संचार नेटवर्क में गड़बड़ी जैसे विषय सामने आ सकते हैं. सरकार किसी सैन्य अभ्यास, रक्षा खरीद अथवा कूटनीतिक फैसले के जरिए कठोर संदेश दे सकती है.

28 अगस्त का चंद्रग्रहण ला सकता है आंदोलन की दूसरी लहर

28 अगस्त का आंशिक चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. लेकिन ज्योतिषीय रूप से यह सिंह-कुंभ धुरी पर होगा. भारत की नई वर्षकुंडली में सिंह प्रथम भाव है, जहां केतु बैठा है. कुंभ सप्तम भाव है, जहां राहु मौजूद है. ग्रहण इसी सत्ता-विरोध को सक्रिय करेगा.

प्रथम भाव सरकार और राष्ट्रीय नेतृत्व का है. सप्तम भाव विपक्ष, आंदोलन, गठबंधन और खुली चुनौती का है.

इस कारण 25 से 30 अगस्त के बीच छात्र आंदोलन की दूसरी लहर दिखाई दे सकती है. विद्यार्थियों का नया राष्ट्रीय मार्च, किसी पुलिस कार्रवाई का वायरल वीडियो, छात्र संगठनों का साझा मंच, सहयोगी दल का सार्वजनिक विरोध अथवा परीक्षा सुधार समिति की आलोचना सरकार की मुश्किल बढ़ा सकती है.

इसी अवधि में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, प्रशांत किशोर अथवा किसी नए छात्र नेता की भूमिका चर्चा में आ सकती है.

10 से 16 अगस्त रहेगा सबसे खतरनाक समय !

अगस्त का पहला बड़ा संवेदनशील चरण 10 से 16 अगस्त के बीच दिखाई देता है. 12 अगस्त का सूर्यग्रहण, भारत की द्वादश भाव वाली चंद्र मुद्दा दशा और BJP की अष्टम भाव वाली चंद्र मुद्दा दशा एक साथ सक्रिय रहेंगी.

इस दौरान संसद में भारी हंगामा, छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा खुलासा, किसी सरकारी बयान पर विवाद अथवा मंत्री और अधिकारी की जवाबदेही का मामला सामने आ सकता है.

15 अगस्त को भारत की नई वर्षकुंडली शुरू होगी. नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस भाषण पूरे राजनीतिक नैरेटिव को प्रभावित कर सकता है. यदि इसमें युवाओं को ठोस आश्वासन मिला तो सरकार को राहत मिल सकती है. यदि केवल सामान्य घोषणाएं हुईं तो असंतोष और तेज हो सकता है.

22 से 30 अगस्त में फिर बढ़ सकता है टकराव

22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेगा और केतु के प्रभाव में आएगा. इससे सरकार और पार्टी के संदेश में भ्रम, गलत बयान, अधूरी जानकारी अथवा सोशल मीडिया विवाद की आशंका बढ़ेगी.

इसके बाद 28 अगस्त का चंद्रग्रहण आंदोलन और विपक्ष को नया अवसर दे सकता है. किसी छोटे घटनाक्रम का वीडियो अथवा दस्तावेज अचानक राष्ट्रीय विमर्श बदल सकता है.

यह अवधि गठबंधन सहयोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी. कोई क्षेत्रीय दल युवा, परिसीमन, राज्य के अधिकार अथवा विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर केंद्र पर दबाव बना सकता है.

अगस्त की असली चुनौती विपक्ष नहीं, नाराज Gen-Z

अगस्त 2026 का केंद्रीय विषय केवल संसद, सीमा या अर्थव्यवस्था नहीं है. इस महीने का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र युवा विश्वास का संकट बन सकता है.

12 अगस्त का सूर्यग्रहण भारत के जन्मकालीन सूर्य पर पड़कर प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा. मंगल महादशा-राहु अंतर्दशा अचानक टकराव, आंदोलन और सुरक्षा संबंधी घटनाओं की आशंका बढ़ा रही है.

15 अगस्त से शुरू होने वाली नई वर्षकुंडली में सिंह लग्न पर केतु और विपक्ष के भाव में राहु सत्ता तथा विरोध के बीच संघर्ष का संकेत दे रहे हैं. पंचम भाव की मुंथा बता रही है कि विद्यार्थी, बेरोजगारी और परीक्षा व्यवस्था अगले एक वर्ष की राजनीति तय कर सकते हैं.

28 अगस्त का चंद्रग्रहण युवा असंतोष को दूसरी लहर दे सकता है.

अगस्त सरकार को इसलिए हिला सकता है, क्योंकि इस बार चुनौती केवल राहुल गांधी अथवा पारंपरिक विपक्ष से नहीं होगी. सबसे बड़ा दबाव उस Gen-Z से आएगा, जो पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती में देरी, कोचिंग व्यवस्था और डिजिटल सेंसरशिप से नाराज है.

यदि नरेंद्र मोदी सरकार समयबद्ध भर्ती कैलेंडर, NTA का पुनर्गठन, परीक्षा रद्द होने पर मुआवजा, आयु सीमा में राहत और निजी परीक्षा एजेंसियों का पारदर्शी ऑडिट घोषित करती है, तो स्थिति को संभाला जा सकता है.

लेकिन यदि आंदोलन को केवल विपक्ष की साजिश बताकर दबाने की कोशिश हुई, तो अगस्त का ग्रहणकाल युवा असंतोष को स्थायी राजनीतिक आंदोलन में बदल सकता है.

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