Kal Ka Rashifal, 22 August 2026 (कल का राशिफल): शनिवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण अवसर और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. कल पूरे दिन दशमी तिथि रहेगी. दोपहर 02:49 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मूला नक्षत्र शुरू होगा. इसके साथ ही चंद्रमा दोपहर 02:49 बजे के बाद धनु राशि में गोचर करेंगे.

शनिवार को बनने वाले विष्कुम्भ योग के प्रभाव से मिथुन, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों को अचानक बड़ा आर्थिक लाभ, रुके हुए कार्यों में सफलता और ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों से विशेष सहयोग मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 22 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (22 अगस्त 2026, शनिवार)

तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी (पूरे दिन)

श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी (पूरे दिन) नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (दोपहर 02:49 बजे तक), तत्पश्चात मूला

ज्येष्ठा नक्षत्र (दोपहर 02:49 बजे तक), तत्पश्चात मूला चन्द्र राशि: वृश्चिक (दोपहर 02:49 बजे तक), तत्पश्चात धनु राशि

वृश्चिक (दोपहर 02:49 बजे तक), तत्पश्चात धनु राशि शुभ योग: विष्कुम्भ योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग

विष्कुम्भ योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग शुभ समय (मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस व आय: आय के नए स्रोत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रतिष्ठान में सामान को व्यवस्थित रखें ताकि काम में रुकावट न आए.

करियर व परिवार: ऑफिस में सहकर्मियों से ईगो क्लैश से बचें. घर में रिश्तेदारों और मित्रों के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 1

वृष राशि (Taurus)

सावधानी व कारोबार: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय न लें और गैर-कानूनी गतिविधियों से दूर रहें. मेहनत से ही भविष्य संवरेगा.

नौकरी व दांपत्य: ऑफिस में वाद-विवाद से बचें. प्रतिद्वंद्वियों पर नजर रखें और जीवनसाथी के साथ बातचीत में धैर्य बनाए रखें.

शुभ रंग: येलो | शुभ अंक: 5 | अनलकी अंक: 8

मिथुन राशि (Gemini)

धन लाभ व व्यापार: विष्कुम्भ योग से धन लाभ के योग बनेंगे. अनुभवी लोगों की सलाह से बनाई गई योजनाएं सफल होंगी और शुभ समाचार मिलेगा.

नौकरी व रिश्ते: ऑफिस में पुरानी बाधाएं दूर होंगी और बॉस आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों में चल रहे मतभेद समाप्त होंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

बड़ा ऑर्डर व तरक्की: अटके हुए काम पूरे होंगे और बड़ा ऑर्डर मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा लें.

करियर व परिवार: नौकरी में तरक्की व पदोन्नति के योग हैं. परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग व मनोरंजन में सुखद समय बीतेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 7 | अनलकी अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

व्यापारिक बदलाव: पैसों की आमद अच्छी रहेगी, लेकिन व्यापार में कुछ नए बदलाव लाने की आवश्यकता है. तनाव होने पर परिवार के साथ समय बिताएं.

ऑफिस व रिसर्च: अधिकारियों के साथ मतभेद दूर होंगे और काम समय पर पूरे होंगे. विज्ञान व तकनीक से जुड़े जातकों को नई खोज में सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 2

कन्या राशि (Virgo)

सतर्कता व मंदी: व्यापार में मंदी की स्थिति रह सकती है; सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग व जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें.

कार्यक्षेत्र व पढ़ाई: कानूनी दस्तावेजों को पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें. ऑफिस में व्यर्थ गॉसिप में समय न गंवाएं.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 8

तुला राशि (Libra)

कोर्ट केस व नए प्रोजेक्ट: मित्रों के सहयोग से नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल संकेत हैं.

नौकरी व समाज: ऑफिस के काम को प्राथमिकता देंगे जिससे साख बढ़ेगी. बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सेवा करने से मानसिक शांति मिलेगी.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 6 | अनलकी अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आर्थिक लाभ व कांट्रैक्ट: वित्तीय लाभ से व्यापार गति पकड़ेगा. कांट्रेक्टर्स के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी.

करियर व तालमेल: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें कुशलता से संभाल लेंगे. वरिष्ठजनों से पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे.

शुभ रंग: ब्लैक | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 5

धनु राशि (Sagittarius)

अचानक धन लाभ: विष्कुम्भ योग से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. सहयोगियों के साथ समझ बेहतर होगी और पेशेवर मुनाफा बढ़ेगा.

कार्यक्षेत्र व घर: ऑफिस में अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा और आपके काम की तारीफ होगी. भाई-बहनों के साथ सुखद समय बीतेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

टाइम मैनेजमेंट: व्यापार की लाभ-हानि की समीक्षा करें और टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें. चिड़चिड़ेपन से बचें.

ऑफिस व परिवार: जटिल समस्याओं के समाधान में बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ करें.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर में श्रेष्ठता: ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन से भविष्य मजबूत होगा. टाइम मैनेजमेंट और कार्यकुशलता से बॉस को प्रभावित करेंगे.

व्यापार व छात्र: बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी. विष्कुम्भ योग से विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद सकारात्मक रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 7 | अनलकी अंक: 3

मीन राशि (Pisces)

बंपर मुनाफा: विष्कुम्भ योग के प्रभाव से सामान्य से कहीं अधिक लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे. कमजोर व्यावसायिक क्षेत्रों की समीक्षा करें.

सावधानी व कार्यक्षेत्र: ऑफिस में किसी भी गलत कार्य के प्रलोभन से बचें. सक्रिय भागीदारी से अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 6

FAQs

22 अगस्त 2026 शनिवार को किन राशियों को विष्कुम्भ योग से बड़ा आर्थिक लाभ होगा?

मिथुन, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों को विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से अचानक धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी.

कल किन राशि वालों को जोखिम और जल्दबाजी से बचने की सलाह है?

वृष और कन्या राशि के जातकों को सट्टेबाजी, जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने और बिना पढ़े कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बचने की सलाह दी गई है.

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