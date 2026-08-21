आज की तारीख में दो बार 3, ठीक 7 दिन बाद ग्रहण वाली राखी, जन्मांक 3, 6 और 9 वाले पढ़ लें संकेत

21 अगस्त 2026 की तारीख सामान्य नहीं है. अंक ज्योतिष की गणना में इस दिन एक नहीं, दो बार '3' बन रहा है. पहला अंक तारीख 21 से मिलता है. 2 और 1 को जोड़ने पर मूलांक 3 आता है. पूरी तारीख के सभी अंकों को जोड़ें तो भी परिणाम 3 ही मिलता है.

2+1+0+8+2+0+2+6 = 21

2+1 = 3

यानी 21 अगस्त पर मूलांक और भाग्यांक दोनों का स्वामी गुरु है. इसके ठीक सात दिन बाद श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व पड़ेगा. इसी पूर्णिमा पर दुनिया के कई हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा. ऐसे में 21 अगस्त से शुरू हो रहे ये सात दिन जन्मांक 3, 6 और 9 वालों के लिए खास संकेत लेकर आ सकते हैं.

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दो बार '3' आने का क्या है मतलब?

अंक ज्योतिष में 3 का स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है. गुरु ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धर्म, संतान, विवाह और बड़े फैसलों का कारक है. एक ही तारीख में दो बार 3 बनना गुरु की ऊर्जा को बढ़ाता है.

दिलचस्प बात यह है कि 21 अगस्त गुरुवार के तुरंत बाद का दिन है और सात दिन बाद पूर्णिमा पड़ रही है. इसलिए अगले एक सप्ताह में कोई पुराना मामला दोबारा सामने आ सकता है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत हो सकती है. अटका हुआ फैसला भी आगे बढ़ सकता है.

हालांकि यह समय केवल अवसर नहीं देगा. यह आपकी समझ और धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है.

जन्मांक 3 वालों को मिल सकता है बड़ा संकेत

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका जन्मांक 3 होता है. इनके लिए 21 अगस्त का दिन किसी नए अध्याय की शुरुआत जैसा हो सकता है.

नौकरी में अधिकारी से जरूरी बातचीत हो सकती है. राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, धर्म या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है. लंबे समय से रुका आवेदन या प्रस्ताव अचानक चर्चा में आ सकता है.

लेकिन अपनी बात मनवाने की जिद से बचें. गुरु की शक्ति तभी फल देती है, जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर सही सलाह सुनता है.

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जन्मांक 6 वालों के रिश्तों की होगी परीक्षा

6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का जन्मांक 6 होता है. इसका स्वामी शुक्र है. गुरु और शुक्र दोनों ज्ञान के ग्रह हैं, लेकिन इनकी सोच अलग मानी जाती है.

इसलिए जन्मांक 6 वालों के सामने प्यार, विवाह, पैसा या महंगी खरीदारी से जुड़ा फैसला आ सकता है. किसी रिश्ते की सच्चाई भी सामने आ सकती है. भावनाओं में आकर वादा करना या जरूरत से ज्यादा खर्च करना नुकसान दे सकता है.

रक्षाबंधन से पहले परिवार में गलतफहमी हो तो बातचीत कर लें. छोटी बात को प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं.

जन्मांक 9 वालों को गुस्से पर रखना होगा नियंत्रण

9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का जन्मांक 9 होता है. इसका स्वामी मंगल है. अंक 3 और 9 के बीच सहयोग माना जाता है. इसलिए इन लोगों में काम पूरा करने का जोश बढ़ सकता है.

प्रतियोगिता, खेल, पुलिस, सेना, तकनीकी क्षेत्र और जमीन से जुड़े कामों में कोई अवसर मिल सकता है. रुका हुआ पैसा भी वापस आने की उम्मीद बनेगी. फिर भी जल्दबाजी और गुस्सा नुकसान करा सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

ग्रहण वाली राखी का क्या होगा असर?

श्रावण पूर्णिमा 27 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 की सुबह तक रहेगी. इसी दौरान 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा. खगोलीय गणना के अनुसार यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा. राखी बांधने पर ग्रहण के कारण रोक नहीं रहेगी. सही समय स्थान के पंचांग के अनुसार ही चुनें.

अंक ज्योतिष में चंद्रमा मन और भावनाओं का संकेत देता है. इसलिए अगले सात दिन 3, 6 और 9 जन्मांक वालों को रिश्तों, फैसलों और खर्च को लेकर अधिक सजग रहना चाहिए.

गुरुवार को पीली दाल का दान करें. माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद लें. सबसे जरूरी उपाय यही है कि कोई भी बड़ा फैसला उत्साह या डर में नहीं, पूरी जानकारी लेकर करें.

FAQ

21 अगस्त 2026 में दो बार अंक 3 कैसे बन रहा है?

21 तारीख का जोड़ 2+1=3 होता है. पूरी तारीख 21-08-2026 के अंकों का जोड़ भी 21 और फिर 3 बनता है.

जन्मांक 3 किन लोगों का होता है?

किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का जन्मांक 3 होता है.

जन्मांक 6 और 9 की जन्म तारीख कौन-सी हैं?

6, 15 और 24 तारीख वालों का जन्मांक 6, जबकि 9, 18 और 27 तारीख वालों का जन्मांक 9 होता है.

क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

28 अगस्त 2026 का आंशिक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. इसलिए भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा.

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