'धुरंधर' (Dhurandhar) में रहमान डकैत बनकर छाए अक्षय खन्ना अब 'महाकाली' में शुक्राचार्य की भूमिका निभाएंगे. फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी. इससे पहले जानिए कि पुराणों के सबसे रहस्यमयी गुरुओं में गिने जाने वाले शुक्राचार्य वास्तव में कौन थे?

लंबी सफेद दाढ़ी. सिर पर बंधी जटाएं. माथे पर तिलक और चेहरे पर रहस्यमयी तेज. पहली नजर में पहचानना कठिन है कि यह वही अक्षय खन्ना हैं, जिन्होंने 'धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर पर्दे पर खौफ पैदा कर दिया था.

अक्षय खन्ना का अगला अवतार किसी गैंगस्टर का नहीं है. इस बार वह पौराणिक कथाओं के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली आचार्यों में से एक शुक्राचार्य बनकर आ रहे हैं.

प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म 'महाकाली' की पहली झलक 24 अगस्त 2026 को जारी होगी. निर्माताओं ने इसे एक रहस्यमयी लाइन के साथ पेश किया है, 'द एंड बिगिन्स'. यानी अंत की शुरुआत.

फिल्म में भूमि शेट्टी और रोहित सराफ भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे. अक्षय खन्ना का नया लुक इंटरनेट पर चर्चा में है. हालांकि, इस लुक के पीछे जिस पौराणिक चरित्र की कहानी छिपी है, वह कहीं अधिक रोमांचक है.

शुक्राचार्य को केवल 'असुरों का गुरु' समझना बड़ी भूल

नई पीढ़ी के लिए शुक्राचार्य का परिचय अक्सर एक वाक्य में समाप्त हो जाता है. कहा जाता है कि वह असुरों के गुरु थे. यही अधूरा परिचय उन्हें किसी खलनायक जैसा बना देता है.

पुराणों और महाभारत की कथाओं में उनका व्यक्तित्व बहुत गहरा है. शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र माने जाते हैं. उन्हें 'काव्य' और 'उशना' नाम से भी जाना गया.

वह असुरों के आचार्य जरूर थे, लेकिन अधर्म के सामान्य समर्थक नहीं थे. वह अपने शिष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित गुरु थे. वह प्रखर तपस्वी, कुशल रणनीतिकार और मंत्रविद्या के महान ज्ञाता भी थे.

देवताओं के पास देवगुरु बृहस्पति थे. असुरों ने शुक्राचार्य को अपना मार्गदर्शक बनाया था. दोनों पक्षों के बीच होने वाले संघर्ष में केवल शक्ति की परीक्षा नहीं होती थी. वहां दो महान गुरुओं की बुद्धि और रणनीति भी आमने-सामने होती थी.

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मृत असुरों को जीवित कर देते थे शुक्राचार्य

शुक्राचार्य के पास 'मृत संजीवनी' विद्या थी. मान्यता है कि वह इस विद्या से मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित कर सकते थे.

देवासुर संग्राम में जब कोई असुर मारा जाता, तब शुक्राचार्य उसे फिर जीवित कर देते थे. इससे असुरों की सेना बार-बार खड़ी हो जाती थी. देवताओं के लिए यह सबसे बड़ी चिंता थी.

इस विद्या का रहस्य जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के आश्रम भेजा गया. कच ने उनका शिष्य बनकर सेवा की. असुरों को जब कच के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने उसे कई बार मार डाला. हर बार शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से उसे जीवित कर दिया.

एक बार असुरों ने कच की राख मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी. कच उनके उदर में पहुंच गया. उसे बाहर निकालने पर शुक्राचार्य की मृत्यु निश्चित थी.

तब शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या सिखाई. कच उनके उदर से बाहर निकला. इसके बाद उसी विद्या से उसने अपने गुरु को दोबारा जीवित किया.

यह कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं है. यह गुरु-शिष्य संबंध, ज्ञान की मर्यादा और कर्तव्य की कठिन परीक्षा भी दिखाती है.

राजा बलि को पहले ही कर दिया था सावधान

वामन अवतार की कथा में भी शुक्राचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है. वह दानवीर राजा बलि के गुरु थे.

भगवान विष्णु जब वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे तो उन्होंने तीन पग भूमि मांगी. शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया था. वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है.

उन्होंने राजा बलि को सावधान किया. इसके बावजूद बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे. इस प्रसंग में शुक्राचार्य एक दूरदर्शी गुरु के रूप में दिखाई देते हैं. वह आने वाले संकट को सबसे पहले समझ गए थे.

'महाकाली' के सामने होगी सबसे बड़ी परीक्षा

अक्षय खन्ना का रूपांतरण रोमांच पैदा कर रहा है. लेकिन फिल्म की असली परीक्षा भव्य दृश्यों से आगे होगी.

क्या 'महाकाली' शुक्राचार्य को केवल डरावने असुर गुरु के रूप में दिखाएगी? या उस तपस्वी, विद्वान और दूरदर्शी आचार्य को भी सामने लाएगी, जो अपने शिष्यों के लिए देवताओं तक से टकरा गया?

यदि फिल्म शुक्राचार्य के व्यक्तित्व की यह गहराई दिखा पाई तो 24 अगस्त को केवल अक्षय खन्ना का नया अवतार सामने नहीं आएगा. नई पीढ़ी के लिए पौराणिक इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय भी खुल जाएगा.

FAQ

शुक्राचार्य कौन थे?

शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और असुरों के गुरु माने जाते हैं. वह महान तपस्वी, रणनीतिकार और संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे.

फिल्म 'महाकाली’ में शुक्राचार्य कौन बने हैं?

फिल्म 'महाकाली’ में अक्षय खन्ना शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं.

'महाकाली’ की पहली झलक कब आएगी?

निर्माताओं के अनुसार फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी.

शुक्राचार्य के पास कौन-सी विशेष विद्या थी?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी. इससे वह मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे.

राजा बलि के गुरु कौन थे?

असुर सम्राट और दानवीर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य थे. उन्होंने वामन अवतार के समय राजा बलि को पहले ही सावधान कर दिया था.

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