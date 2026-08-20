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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान

'रहमान डकैत' से शुक्राचार्य बने अक्षय खन्ना, असुरों के गुरु की कहानी कर देगी हैरान

Akshaye Khanna Shukracharya Look: अक्षय खन्ना फिल्म 'महाकाली' में शुक्राचार्य बनेंगे. जानें असुरों के गुरु, उनकी संजीवनी विद्या, कच और राजा बलि से जुड़ी रहस्यमयी कहानी.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 20 Aug 2026 12:12 PM (IST)
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'धुरंधर' (Dhurandhar) में रहमान डकैत बनकर छाए अक्षय खन्ना अब 'महाकाली' में शुक्राचार्य की भूमिका निभाएंगे. फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी. इससे पहले जानिए कि पुराणों के सबसे रहस्यमयी गुरुओं में गिने जाने वाले शुक्राचार्य वास्तव में कौन थे?

लंबी सफेद दाढ़ी. सिर पर बंधी जटाएं. माथे पर तिलक और चेहरे पर रहस्यमयी तेज. पहली नजर में पहचानना कठिन है कि यह वही अक्षय खन्ना हैं, जिन्होंने 'धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर पर्दे पर खौफ पैदा कर दिया था.

अक्षय खन्ना का अगला अवतार किसी गैंगस्टर का नहीं है. इस बार वह पौराणिक कथाओं के सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली आचार्यों में से एक शुक्राचार्य बनकर आ रहे हैं.

प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म 'महाकाली' की पहली झलक 24 अगस्त 2026 को जारी होगी. निर्माताओं ने इसे एक रहस्यमयी लाइन के साथ पेश किया है, 'द एंड बिगिन्स'. यानी अंत की शुरुआत.

फिल्म में भूमि शेट्टी और रोहित सराफ भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे. अक्षय खन्ना का नया लुक इंटरनेट पर चर्चा में है. हालांकि, इस लुक के पीछे जिस पौराणिक चरित्र की कहानी छिपी है, वह कहीं अधिक रोमांचक है.

शुक्राचार्य को केवल 'असुरों का गुरु' समझना बड़ी भूल

नई पीढ़ी के लिए शुक्राचार्य का परिचय अक्सर एक वाक्य में समाप्त हो जाता है. कहा जाता है कि वह असुरों के गुरु थे. यही अधूरा परिचय उन्हें किसी खलनायक जैसा बना देता है.

पुराणों और महाभारत की कथाओं में उनका व्यक्तित्व बहुत गहरा है. शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र माने जाते हैं. उन्हें 'काव्य' और 'उशना' नाम से भी जाना गया.

वह असुरों के आचार्य जरूर थे, लेकिन अधर्म के सामान्य समर्थक नहीं थे. वह अपने शिष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित गुरु थे. वह प्रखर तपस्वी, कुशल रणनीतिकार और मंत्रविद्या के महान ज्ञाता भी थे.

देवताओं के पास देवगुरु बृहस्पति थे. असुरों ने शुक्राचार्य को अपना मार्गदर्शक बनाया था. दोनों पक्षों के बीच होने वाले संघर्ष में केवल शक्ति की परीक्षा नहीं होती थी. वहां दो महान गुरुओं की बुद्धि और रणनीति भी आमने-सामने होती थी.

 
 
 
 
 
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मृत असुरों को जीवित कर देते थे शुक्राचार्य

शुक्राचार्य के पास 'मृत संजीवनी' विद्या थी. मान्यता है कि वह इस विद्या से मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित कर सकते थे.

देवासुर संग्राम में जब कोई असुर मारा जाता, तब शुक्राचार्य उसे फिर जीवित कर देते थे. इससे असुरों की सेना बार-बार खड़ी हो जाती थी. देवताओं के लिए यह सबसे बड़ी चिंता थी.

इस विद्या का रहस्य जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के आश्रम भेजा गया. कच ने उनका शिष्य बनकर सेवा की. असुरों को जब कच के उद्देश्य का पता चला तो उन्होंने उसे कई बार मार डाला. हर बार शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से उसे जीवित कर दिया.

एक बार असुरों ने कच की राख मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी. कच उनके उदर में पहुंच गया. उसे बाहर निकालने पर शुक्राचार्य की मृत्यु निश्चित थी.

तब शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या सिखाई. कच उनके उदर से बाहर निकला. इसके बाद उसी विद्या से उसने अपने गुरु को दोबारा जीवित किया.

यह कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं है. यह गुरु-शिष्य संबंध, ज्ञान की मर्यादा और कर्तव्य की कठिन परीक्षा भी दिखाती है.

राजा बलि को पहले ही कर दिया था सावधान

वामन अवतार की कथा में भी शुक्राचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है. वह दानवीर राजा बलि के गुरु थे.

भगवान विष्णु जब वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे तो उन्होंने तीन पग भूमि मांगी. शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया था. वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है.

उन्होंने राजा बलि को सावधान किया. इसके बावजूद बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे. इस प्रसंग में शुक्राचार्य एक दूरदर्शी गुरु के रूप में दिखाई देते हैं. वह आने वाले संकट को सबसे पहले समझ गए थे.

'महाकाली' के सामने होगी सबसे बड़ी परीक्षा

अक्षय खन्ना का रूपांतरण रोमांच पैदा कर रहा है. लेकिन फिल्म की असली परीक्षा भव्य दृश्यों से आगे होगी.

क्या 'महाकाली' शुक्राचार्य को केवल डरावने असुर गुरु के रूप में दिखाएगी? या उस तपस्वी, विद्वान और दूरदर्शी आचार्य को भी सामने लाएगी, जो अपने शिष्यों के लिए देवताओं तक से टकरा गया?

यदि फिल्म शुक्राचार्य के व्यक्तित्व की यह गहराई दिखा पाई तो 24 अगस्त को केवल अक्षय खन्ना का नया अवतार सामने नहीं आएगा. नई पीढ़ी के लिए पौराणिक इतिहास का एक भूला हुआ अध्याय भी खुल जाएगा.

FAQ

शुक्राचार्य कौन थे?
शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और असुरों के गुरु माने जाते हैं. वह महान तपस्वी, रणनीतिकार और संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे.

फिल्म 'महाकाली’ में शुक्राचार्य कौन बने हैं?
फिल्म 'महाकाली’ में अक्षय खन्ना शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं.

'महाकाली’ की पहली झलक कब आएगी?
निर्माताओं के अनुसार फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी.

शुक्राचार्य के पास कौन-सी विशेष विद्या थी?
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी. इससे वह मृत असुरों को पुनर्जीवित कर सकते थे.

राजा बलि के गुरु कौन थे?
असुर सम्राट और दानवीर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य थे. उन्होंने वामन अवतार के समय राजा बलि को पहले ही सावधान कर दिया था.

यह भी पढ़ें- 8 महीने पहले हुई भविष्यवाणी सच! Google Gemini का चेहरा बने शाहरुख खान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 20 Aug 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Astro Special Mahakali Movie
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