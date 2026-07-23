CJP Protest Prediction: जुलाई 2026 के आखिरी दिनों में देश के युवा आंदोलन ने अचानक वह मोड़ ले लिया है, जहां इसे केवल जंतर-मंतर पर चल रहा एक धरना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता. Cockroach Janta Party यानी CJP के नेतृत्व में परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक, छात्रों की मौत, सरकारी जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है.

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, उनकी बिगड़ती सेहत, अस्पताल में भर्ती किए जाने, 20 जुलाई के ‘संसद चलो’ मार्च और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई ने आंदोलन की दिशा बदल दी है. विपक्ष भी खुलकर इस मुद्दे के साथ खड़ा हो गया है. ऐसे में सवाल अब यह नहीं है कि आंदोलन चर्चा में रहेगा या नहीं. असली सवाल यह है कि अगस्त 2026 में इसका अगला रूप क्या होगा?

भारत की कुंडली में चल रही मंगल महादशा और राहु अंतरदशा, अगस्त में मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश, वक्री शनि तथा 15 अगस्त से बदलने वाली वर्षकुंडली संकेत दे रही है कि आंदोलन तुरंत समाप्त होने के बजाय अपना तरीका, नेतृत्व और विस्तार बदल सकता है.

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CJP आंदोलन का ताजा घटनाक्रम क्या है?

CJP का आंदोलन 20 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा है. सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की.

आंदोलन की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, सोनम वांगचुक की स्वतंत्रता और कथित परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा शामिल है. 20 जुलाई को CJP प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं, लेकिन संगठन के मुताबिक तत्काल कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं मिली.

‘संसद चलो’ मार्च को दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी. नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बीच भारी पुलिस बल और बैरिकेड लगाए गए. मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, हिरासत और बल प्रयोग के आरोप सामने आए. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आक्रामक व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि CJP नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई का दावा किया.

आंदोलन अब दिल्ली तक सीमित भी नहीं रहा. मुंबई सहित दूसरे शहरों में CJP समर्थकों के प्रदर्शन और हिरासत की खबरें सामने आई हैं. आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका सोशल मीडिया और स्थानीय स्वयंसेवकों के माध्यम से विकेंद्रीकृत होना है.

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23 जुलाई तक सोनम वांगचुक की क्या स्थिति है?

सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया था. उन्होंने अस्पताल से जारी संदेश में कहा कि वे अपना उपवास समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सरकार से यह भरोसा चाहते हैं कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर मुकदमे, एफआईआर या बदले की कार्रवाई नहीं होगी.

उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बल प्रयोग न करने का आश्वासन भी मांगा है. वहीं CJP ने वांगचुक से जीवन की सुरक्षा को देखते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की बात कही है.

यह घटनाक्रम अगस्त की दिशा समझने के लिए महत्वपूर्ण है. यदि वांगचुक अनशन समाप्त भी कर देते हैं, तब भी इसका अर्थ CJP आंदोलन की समाप्ति नहीं होगा. आंदोलन अब किसी एक चेहरे या भूख हड़ताल से आगे निकलकर छात्रों की सुरक्षा, परीक्षा सुधार और जवाबदेही के प्रश्न से जुड़ चुका है.

यहीं से ज्योतिषीय संकेत और वास्तविक घटनाक्रम एक-दूसरे के करीब आते दिखाई देते हैं, व्यक्ति पीछे हट सकता है, लेकिन मुद्दा पीछे हटता नहीं दिख रहा.

भारत की कुंडली में वर्तमान दशा क्या कहती है?

यह विश्लेषण 15 अगस्त 1947, रात 12 बजे, नई दिल्ली की स्वतंत्र भारत की प्रचलित कुंडली पर आधारित है. इसमें वृषभ लग्न, कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र माना गया है.

भारत की कुंडली में 12 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा चल रही है, जो 12 सितंबर 2032 तक रहेगी. मंगल महादशा के भीतर 9 फरवरी 2026 से राहु की अंतरदशा प्रभावी है और यह 27 फरवरी 2027 तक चलेगी.

राष्ट्रीय ज्योतिष में मंगल युवा शक्ति, आंदोलन, साहस, पुलिस, सुरक्षा बल, टकराव और त्वरित कार्रवाई का ग्रह है. राहु सोशल मीडिया, असामान्य संगठन, व्यंग्य से जन्मे अभियान, व्यवस्था-विरोधी नैरेटिव, भ्रम और अचानक फैलने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है.

CJP का एक व्यंग्यात्मक विचार से युवा आंदोलन में बदलना मंगल-राहु काल के स्वभाव से मेल खाता है. लेकिन इसे ज्योतिष का प्रमाण नहीं कहा जा सकता. यहां ग्रहों और घटनाओं के बीच केवल प्रतीकात्मक समानता तथा संभावित समय-संकेत देखे जा रहे हैं.

मंगल महादशा में आंदोलन का केंद्र युवा क्यों बने?

भारत की जन्मकुंडली में मंगल मिथुन राशि के दूसरे भाव में स्थित है. दूसरा भाव केवल धन और सरकारी खजाने से संबंधित नहीं होता. राष्ट्र की कुंडली में यह सरकारी भाषा, नीतिगत घोषणा, शिक्षा एवं रोजगार पर होने वाला खर्च, संसाधनों का वितरण और सत्ता की सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी बताता है.

मिथुन राशि संवाद, परीक्षा, दस्तावेज, सूचना, मीडिया और युवाओं के बीच संदेश के प्रसार से जुड़ी है. इसलिए मंगल की महादशा में परीक्षा, भर्ती, पेपर, परिणाम और सरकारी वक्तव्य टकराव की बड़ी वजह बन सकते हैं.

इस स्थिति में आंदोलन को दबाने वाली भाषा आंदोलन से अधिक नुकसान सरकार की छवि को पहुंचा सकती है. वहीं स्पष्ट समयसीमा, लिखित निर्णय और पारदर्शी जांच तनाव कम कर सकती है.

मंगल बता रहा है कि संघर्ष का कारण केवल गुस्सा नहीं, सरकारी जवाब की भाषा और उसकी विश्वसनीयता भी होगी.

राहु अंतरदशा और CJP का डिजिटल विस्तार

राहु परंपरागत राजनीतिक ढांचे से बाहर उभरने वाली ताकतों का ग्रह है. यह किसी सामान्य शब्द, प्रतीक, मीम या अपमानजनक टिप्पणी को प्रतिरोध के प्रतीक में बदल सकता है.

CJP का नाम, उसकी व्यंग्यात्मक पहचान, सोशल मीडिया आधारित संगठन और युवाओं के बीच तेजी से फैलता समर्थन राहु की प्रकृति से काफी मिलता-जुलता है.

राहु आंदोलन को दो प्रकार की शक्ति देता है. पहली, वह इसे स्थापित राजनीतिक दलों से बाहर लोकप्रिय बना सकता है. दूसरी, अफवाह, भ्रामक वीडियो, घुसपैठ या आंदोलन को बदनाम करने वाले नैरेटिव का खतरा बढ़ा सकता है.

23 जुलाई को CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों के माध्यम से आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश हो सकती है. यह CJP का आरोप है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से राहु अंतरदशा में आंदोलन की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है, अपनी वास्तविक मांगों और सार्वजनिक छवि को नियंत्रित रखना.

2 अगस्त को मंगल का मिथुन में प्रवेश क्यों महत्वपूर्ण है?

अगस्त की सबसे संवेदनशील ज्योतिषीय घटना मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश है. वैदिक गोचर गणना के अनुसार मंगल लगभग 2 अगस्त को मिथुन में प्रवेश करेगा. मिथुन भारत की जन्मकुंडली का दूसरा भाव है और जन्म के मंगल की राशि भी है.

इस प्रकार महादशा स्वामी मंगल अपनी जन्मकालीन राशि के ऊपर से गोचर करेगा. इसे मंगल की ऊर्जा का पुनर्सक्रिय होना कहा जा सकता है.

इस गोचर के दौरान इन विषयों पर तेजी आ सकती है:

सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बयानबाजी.

परीक्षा सुधार को लेकर नई घोषणा.

किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी से जवाबदेही की मांग.

सोशल मीडिया पर नए वीडियो या दस्तावेज का वायरल होना.

प्रदर्शन की नई तारीख या राष्ट्रीय अभियान.

पुलिस अनुमति और विरोध के अधिकार को लेकर विवाद.

आंदोलन का दिल्ली से राज्यों की ओर विस्तार.

मंगल का दूसरे भाव में गोचर भाषा को तीखा बनाता है. इसलिए 2 अगस्त के बाद सरकार और CJP दोनों को सार्वजनिक बयान देते समय विशेष सावधानी रखनी होगी.

शनि वक्री होकर आंदोलन को लंबा क्यों कर सकता है?

शनि 27 जुलाई के आसपास मीन राशि में वक्री हो रहा है और दिसंबर तक इसी स्थिति में रहेगा. भारत के वृषभ लग्न से मीन राशि एकादश भाव बनती है. एकादश भाव बड़े संगठन, जनसमूह, राजनीतिक समर्थन, सामूहिक मांग और उनके पूरा होने से जुड़ा होता है.

वक्री शनि पुराने वादों और अधूरे दायित्वों की समीक्षा कराता है. इस कारण आंदोलनकारियों की मांग केवल नए आश्वासन तक सीमित नहीं रहेगी. सरकार ने पहले क्या कहा, जांच कहां तक पहुंची, कितने मामलों में कार्रवाई हुई और सुधार की समयसीमा क्या है, ये प्रश्न बार-बार उठ सकते हैं.

शनि की प्रकृति धीमी है. इसलिए यह तत्काल समाधान के बजाय लंबी बातचीत, समिति, जांच और कानूनी प्रक्रिया का संकेत देता है.

इसका अर्थ है कि सरकार राहत की घोषणा कर सकती है, लेकिन आंदोलनकारी उसके क्रियान्वयन का प्रमाण मांगेंगे.

गुरु का प्रभाव संवाद का रास्ता खोलेगा या केवल आश्वासन देगा?

गुरु 2 जून 2026 से अपनी उच्च राशि कर्क में स्थित है. भारत की कुंडली में कर्क तीसरा भाव है, जो संचार, मीडिया, विरोध की आवाज, लिखित समझौते, प्रतिनिधिमंडल और जन अभियान से संबंधित है.

उच्च गुरु सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की संभावना बनाए रखता है. वरिष्ठ मंत्री, सांसद, न्यायिक संस्था या कोई सम्मानित मध्यस्थ समाधान की प्रक्रिया में सामने आ सकता है.

लेकिन गुरु 14 जुलाई से 12 अगस्त तक अस्त माना गया है. इस अवधि में गुरु की शुभ और समाधानकारी शक्ति पूरी तरह प्रभावी नहीं रहती. इसलिए अगस्त के शुरुआती दिनों में वार्ता तो हो सकती है, लेकिन उससे तुरंत ठोस परिणाम निकलना कठिन होगा.

12 अगस्त के बाद संवाद का रास्ता अपेक्षाकृत मजबूत हो सकता है. सरकार लिखित आश्वासन, जांच, समयबद्ध सुधार या किसी मांग पर आंशिक सहमति की ओर बढ़ सकती है.

1 से 5 अगस्त: बयानबाजी और नई रणनीति

अगस्त के शुरुआती दिनों में जुलाई की पुलिस कार्रवाई, हिरासत, मुकदमों और सरकारी वार्ता का असर बना रहेगा. CJP अपनी रणनीति को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है.

2 अगस्त के आसपास मंगल का मिथुन में प्रवेश बयानबाजी और डिजिटल अभियान को तेज कर सकता है. आंदोलन का केंद्रीय संदेश परीक्षा सुधार के साथ प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करने की मांग से जुड़ सकता है. इस दौरान किसी नए मार्च, देशव्यापी कार्यक्रम या सोशल मीडिया अभियान की घोषणा संभव है.

6 से 12 अगस्त: भ्रम, आरोप और नैरेटिव की लड़ाई

इस अवधि में राहु का प्रभाव और अस्त गुरु का कमजोर मध्यस्थ स्वरूप आंदोलन को तथ्य और अफवाह के बीच फंसा सकता है.

पुराने वीडियो को नया बताकर प्रसारित किया जा सकता है. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के दावे अलग हो सकते हैं. किसी बाहरी समूह की गतिविधि से आंदोलन की छवि प्रभावित हो सकती है.

CJP के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उसका आंदोलन परीक्षा सुधार और युवा जवाबदेही के मूल मुद्दे पर टिका रहे. सरकार के लिए चुनौती होगी कि वह आंदोलन को केवल राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करने के बजाय तथ्यात्मक जवाब दे.

13 से 15 अगस्त: बातचीत की विंडो ओपन हो सकती है

12 अगस्त के बाद गुरु के अस्त प्रभाव से बाहर आने पर संवाद की स्थिति मजबूत हो सकती है. स्वतंत्रता दिवस से पहले सरकार युवाओं से जुड़ा संदेश, परीक्षा सुधार या प्रशासनिक कार्रवाई की घोषणा कर सकती है.

सरकार किसी मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के बजाय बीच का रास्ता अपना सकती है. इसमें जांच का दायरा बढ़ाना, विशेष समिति, तेज सुनवाई, परीक्षा सुरक्षा प्रणाली या प्रभावित परिवारों के लिए सहायता शामिल हो सकती है.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसी राजनीतिक मांग पर तत्काल सहमति की संभावना अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है.

15 अगस्त के बाद क्या होगा?

15 अगस्त 2026 तक पुराने वर्षफल का प्रभाव रहेगा. इसलिए महीने का पहला भाग जुलाई से चले आ रहे आंदोलन का विस्तार माना जाएगा.

15 अगस्त के बाद भारत की नई वर्षकुंडली सक्रिय होगी. उपलब्ध गणना के अनुसार नई वर्षकुंडली में सिंह लग्न और पंचम भाव से जुड़े संकेत महत्वपूर्ण हैं. पंचम भाव छात्र, युवा, शिक्षा, परीक्षाओं, विचारधारा और नई राजनीतिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है.

इसका अर्थ यह हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद आंदोलन केवल NEET या किसी एक परीक्षा तक सीमित न रहे. यह रोजगार, पारदर्शिता, युवाओं की भागीदारी और संस्थागत जवाबदेही के व्यापक मुद्दों को शामिल कर सकता है.

यहां आंदोलन का नेतृत्व भी बदल सकता है. एक व्यक्ति के अनशन के बजाय छात्र समूह, अभिभावक, पेशेवर, क्षेत्रीय संगठन और सोशल मीडिया समुदाय अलग-अलग स्तर पर अभियान चलाते दिखाई दे सकते हैं.

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क्या सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होगा?

वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए अनशन समाप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. स्वयं वांगचुक ने संकेत दिया है कि यदि छात्रों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न होने का भरोसा मिले, तो वे उपवास समाप्त कर सकते हैं.

ज्योतिषीय रूप से भी गुरु संवाद और वरिष्ठ स्तर की मध्यस्थता का रास्ता खोलता है. इसलिए अगस्त शुरू होने से पहले या उसके शुरुआती दिनों में उनके अनशन को लेकर कोई समाधान निकल सकता है.

लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा, सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होना और CJP आंदोलन समाप्त होना एक ही बात नहीं है.

वांगचुक अनशन समाप्त करके आंदोलन को नैतिक और वैचारिक समर्थन देना जारी रख सकते हैं. CJP नेतृत्व भी आंदोलन को विकेंद्रीकृत रूप में आगे ले जा सकता है.

क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है?

कुंडली के आधार पर किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की निश्चित घोषणा करना उचित नहीं होगा. इसके लिए भारत की कुंडली के साथ संबंधित मंत्री की व्यक्तिगत कुंडली, शपथ ग्रहण कुंडली और सरकार की वर्तमान कार्यकाल-कुंडली का अध्ययन जरूरी है.

भारत की कुंडली अगस्त में मंत्री पर राजनीतिक दबाव और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ने का संकेत अवश्य देती है. संसद में विपक्ष इस मांग को अधिक आक्रामकता से उठा सकता है.

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सरकार के सामने तीन विकल्प हो सकते हैं

मंत्री को बनाए रखते हुए परीक्षा सुधार की बड़ी घोषणा. जिम्मेदारी अधिकारियों या परीक्षा एजेंसियों पर तय करना. जांच या प्रशासनिक फेरबदल के माध्यम से राजनीतिक दबाव कम करना.

अगस्त में तत्काल इस्तीफे की तुलना में जिम्मेदारी तय करने, अधिकारियों पर कार्रवाई और सुधार पैकेज की संभावना अधिक दिखाई देती है. यदि नया तथ्य या बड़ा खुलासा सामने आता है, तभी राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल सकती है.

क्या सरकार CJP की मांगें मानेगी?

सभी मांगों के स्वीकार होने की संभावना कम है, लेकिन कुछ मांगों पर सरकार पीछे हट सकती है.

सबसे पहले उन मुद्दों पर सहमति बन सकती है जिनका राजनीतिक मूल्य कम और प्रशासनिक समाधान संभव है. जैसे परीक्षा सुरक्षा, तेज जांच, विशेष अदालत, छात्रों पर दर्ज मामलों की समीक्षा, संवाद समिति या प्रभावित परिवारों के लिए सहायता.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे कठिन मांग रहेगी. सरकार इसे स्वीकार करने से पहले राजनीतिक नुकसान और भविष्य में बनने वाली मिसाल पर विचार करेगी.

मंगल कार्रवाई का दबाव बनाता है, राहु अविश्वास पैदा करता है और शनि क्रियान्वयन की परीक्षा लेता है. इसलिए केवल घोषणा से आंदोलन शांत होना कठिन होगा.

क्या अगस्त में दोबारा टकराव हो सकता है?

मंगल के सक्रिय होने और राहु अंतरदशा के कारण तनाव की संभावना बनी रहेगी. विशेषकर तब, जब बिना अनुमति मार्च निकाला जाए, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जाए या किसी वायरल सूचना के बाद भीड़ अचानक बढ़े.

लेकिन ज्योतिष किसी निश्चित हिंसक घटना की घोषणा नहीं करता. वह केवल संवेदनशील समय और संभावित प्रवृत्ति बताता है.

टकराव को तीन चीजें रोक सकती हैं, पूर्व अनुमति पर स्पष्टता, सार्वजनिक बातचीत और दोनों पक्षों द्वारा भड़काऊ भाषा से परहेज.

आंदोलन में यदि असामाजिक तत्व प्रवेश करते हैं या हिंसा होती है, तो सरकार को कठोर कार्रवाई का आधार मिलेगा. वहीं शांतिपूर्ण और तथ्य-आधारित आंदोलन सरकार पर अधिक नैतिक दबाव बनाएगा.

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अगस्त में आंदोलन के तीन बड़े बिंदु

आंशिक समझौता

सरकार परीक्षा सुधार, जांच, मामलों की समीक्षा या छात्रों की सुरक्षा पर लिखित आश्वासन दे सकती है. सोनम वांगचुक अनशन समाप्त कर सकते हैं. CJP आंदोलन स्थगित होगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा.

इस परिदृश्य की संभावना सबसे अधिक दिखाई देती है.

आंदोलन का देशव्यापी विस्तार

यदि सरकार की ओर से ठोस जवाब नहीं आता या पुलिस कार्रवाई दोहराई जाती है, तो आंदोलन दिल्ली से बाहर विश्वविद्यालयों और प्रमुख शहरों में फैल सकता है.

ऐसी स्थिति में एक केंद्रीय नेतृत्व के बजाय स्थानीय और डिजिटल नेतृत्व उभर सकता है.

राजनीतिक ध्रुवीकरण

यदि विपक्ष आंदोलन को पूरी तरह अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है या सरकार इसे विपक्ष प्रायोजित अभियान बताती है, तो शिक्षा सुधार का मूल मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण में दब सकता है.

यह स्थिति CJP के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि उसकी स्वतंत्र युवा पहचान प्रभावित हो सकती है.

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अगस्त में सरकार पर कितना असर पड़ेगा?

कुंडली सरकार के तत्काल पतन या सत्ता पर नियंत्रण खत्म होने का संकेत नहीं देती. सरकार के पास प्रशासनिक और संसदीय शक्ति बनी रह सकती है. फिर भी तीन स्तर पर दबाव बढ़ेगा.

पहला, सरकार की युवा विरोधी छवि बनने का खतरा. दूसरा, विपक्ष का लगातार हमला. तीसरा, परीक्षा और भर्ती व्यवस्था में ठोस सुधार दिखाने की मजबूरी.

सरकार यदि अगस्त में संवाद और कार्रवाई का संतुलन बना लेती है, तो आंदोलन की तीव्रता कम हो सकती है. यदि प्रतिक्रिया केवल पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक आरोपों तक सीमित रहती है, तो राहु आंदोलन को और बड़ा डिजिटल नैरेटिव दे सकता है.

CJP आंदोलन खत्म होगा या अगस्त में नया रूप लेगा?

भारत की कुंडली, अगस्त के ग्रह गोचर और वर्तमान घटनाक्रम को साथ रखकर देखें तो CJP आंदोलन की तत्काल समाप्ति की संभावना कम दिखाई देती है.

सोनम वांगचुक का अनशन किसी सरकारी आश्वासन के बाद समाप्त हो सकता है. सरकार कुछ प्रशासनिक मांगों को स्वीकार कर सकती है. छात्रों के खिलाफ कार्रवाई, परीक्षा सुधार और जांच पर बीच का रास्ता निकल सकता है.

इसके बावजूद आंदोलन का मूल प्रश्न, परीक्षा व्यवस्था में भरोसा और जवाबदेही, बना रहेगा.

1 से 12 अगस्त के बीच बयानबाजी, डिजिटल अभियान और तनाव बढ़ सकता है. 12 अगस्त के बाद संवाद की गुंजाइश मजबूत होगी. 15 अगस्त के बाद आंदोलन एक व्यक्ति या धरना स्थल से आगे बढ़कर व्यापक युवा अभियान का रूप ले सकता है.

अगस्त 2026 का सबसे स्पष्ट ज्योतिषीय संकेत यही है कि CJP आंदोलन खत्म नहीं होगा. अनशन समाप्त हो सकता है, भीड़ घट सकती है और धरना स्थल बदल सकता है, लेकिन आंदोलन डिजिटल, विकेंद्रीकृत और मुद्दा-आधारित रूप में आगे बढ़ सकता है.

FAQ

1. क्या अगस्त 2026 में CJP आंदोलन खत्म हो जाएगा?

भारत की कुंडली आंदोलन की तत्काल समाप्ति के बजाय उसके डिजिटल, चरणबद्ध और विकेंद्रीकृत स्वरूप में आगे बढ़ने का संकेत देती है.

2. क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं?

सरकार से छात्रों की सुरक्षा और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न होने का आश्वासन मिलने पर अनशन समाप्त होने की संभावना बन सकती है.

3. क्या सरकार CJP की मांगें स्वीकार करेगी?

परीक्षा सुधार, जांच और प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मामलों की समीक्षा जैसी मांगों पर आंशिक राहत संभव है. सभी मांगों के स्वीकार होने की संभावना कम है.

4. क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के संकेत हैं?

अगस्त में राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन केवल भारत की कुंडली के आधार पर किसी मंत्री के इस्तीफे की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

5. अगस्त में आंदोलन के लिए संवेदनशील समय कौन-सा रहेगा?

2 अगस्त के बाद मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश से बयानबाजी और आंदोलन की सक्रियता बढ़ सकती है. 12 अगस्त के बाद बातचीत की संभावना बेहतर हो सकती है.

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