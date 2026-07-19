अपने फार्म हाउस में ऐसे करें कद्दू की खेती, जान लीजिए आसान तरीका

Pumpkin farming: अगर आपके पास फार्म हाउस या घर के पास थोड़ी सी खाली जगह है, तो आप वहां आसानी से कद्दू उगा सकते हैं. कद्दू एक ऐसी सब्जी है, जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है. इसकी सब्जी, मिठाई और कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं. कम जगह में भी इसकी खेती शुरू की जा सकती है. कद्दू का पौधा ज्यादा देखभाल नहीं मांगता है, लेकिन अगर सही समय पर पानी, खाद और धूप का ध्यान रखा जाए तो पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और कद्दू भी अच्छे आकार के होते हैं.

कद्दू लगाने का सही समय

कद्दू लगाने के लिए गर्म मौसम अच्छा माना जाता है. आमतौर पर फरवरी से मार्च और जून से जुलाई के बीच इसे लगाया जाता है. हालांकि, अलग-अलग जगहों के मौसम के हिसाब से समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है. कद्दू के पौधे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां दिनभर अच्छी धूप आती हो. ज्यादा छाया वाली जगह पर पौधे धीमे से बढ़ सकता है.

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कद्दू के लिए कैसी मिट्टी अच्छी रहती है?

कद्दू के पौधे के लिए हल्की और अच्छी मिट्टी बेहतर रहती है. मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पौधे की जड़ खराब हो सकती हैं. पौधे लगाने से पहले मिट्टी में गोबर की खाद मिला सकते हैं. इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता है और उसकी बढ़त अच्छी होती है. कद्दू के बीज लगाने से पहले जमीन को अच्छी तरह तैयार कर लें. इसके बाद बीज को थोड़ी गहराई में लगाएं. पौधों के बीच दूरी रखना जरूरी है, क्योंकि कद्दू की बेल काफी दूर तक फैलती है साथ ही एक जगह पर बहुत ज्यादा बीज लगाने से पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है.

पानी और खाद का रखें ध्यान

कद्दू के पौधे को समय-समय पर पानी देते रहना चाहिए. गर्मी के दिनों में पानी की जरूरत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि खेत या गमले में पानी जमा न हो. आप पौधे में समय-समय पर खाद डाल सकते हैं. इसके अलावा पौधे के आसपास उगने वाली घास को हटाते रहें, ताकि पौधे को पूरा पोषण मिल सके. वहीं, कई बार कद्दू के पौधे पर छोटे कीड़े लग सकते हैं या पत्तियां खराब हो सकती हैं. इसलिए समय-समय पर पौधे की जांच करते रहें. कद्दू का पौधा लगाने के करीब 80 से 100 दिन बाद फल देने लगता है. जब कद्दू का रंग बदल जाए और उसका छिलका सख्त हो जाए, तो समझ सकते हैं कि यह तैयार हो गया है.

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