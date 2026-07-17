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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरAmerican Worm Threatens Kharif: किसान भाई अलर्ट! खरीफ फसल को चट कर रहा अमेरिकी कीड़ा, ऐसे करें इलाज

American Worm Threatens Kharif: किसान भाई अलर्ट! खरीफ फसल को चट कर रहा अमेरिकी कीड़ा, ऐसे करें इलाज

American Worm Threatens Kharif: यह खबर किसानों के लिए हैं क्योंकि अमेरिकी कीड़ा खरीफ की फसल को खराब कर रहा है इसलिए उसका इलाज करना जरूरी है

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 17 Jul 2026 01:05 AM (IST)
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American Worm Threatens Kharif: खरीफ सीजन में किसान अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं. लेकिन कई बार कीट उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं. इन्हीं में से एक है अमेरिकी कीड़ा (फॉल आर्मीवर्म). यह कीड़ा बहुत तेजी से फैलता है. कुछ ही दिनों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए. सही इलाज किया जाए. तो फसल को बचाया जा सकता है.

अमेरिकी कीड़ा क्या है?

अमेरिकी कीड़ा एक खतरनाक कीट है. जो सबसे ज्यादा मक्का की फसल पर हमला करता है. इसके अलावा यह ज्वार. बाजरा. धान. गन्ना और कुछ दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. यह पौधों की पत्तियां और बीच का नरम हिस्सा खा जाता है. इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं. उनकी बढ़त रुक सकती है.

इसकी पहचान कैसे करें?

अगर पत्तियों में छोटे-छोटे छेद दिखाई दें. पत्तियां कटी-फटी नजर आएं. या पौधे के बीच वाले हिस्से में कीड़े की गंदगी दिखाई दे. तो समझ जाइए कि फसल पर अमेरिकी कीड़े का हमला हो सकता है. बड़े कीड़े के सिर पर अंग्रेजी के  Y जैसा निशान भी दिखाई देता है. यह इसकी सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है.

यह भी पढ़े: Kitchen Gardening: किचन गार्डन में ऐसे करें अदरक की खेती, तरीका जान लेंगे तो खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

इससे कितना नुकसान होता है?

अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए. तो यह कीड़ा फसल का बड़ा हिस्सा खराब कर सकता है. इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. कई बार फसल की बढ़त रुक जाती है. अच्छी फसल मिलने की उम्मीद भी कम हो जाती है.

बचाव कैसे करें?

खेत को हर तीन से चार दिन में एक बार जरूर देखें. अगर किसी पौधे में कीड़ा दिखाई दे. तो उसे तुरंत हटा दें. या कीड़े को नष्ट कर दें. खेत में बेकार घास-फूस न उगने दें. क्योंकि इनमें कीड़े आसानी से बढ़ सकते हैं. कीड़ों पर नजर रखने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं. अगर कीड़ों की संख्या कम है. तो शुरुआत में नीम वाली दवा का छिड़काव करना भी फायदेमंद हो सकता है.

इलाज क्या है?

अगर खेत में कीड़ों की संख्या ज्यादा हो जाए. तो सही कीटनाशक का सही मात्रा में छिड़काव करें. दवा का इस्तेमाल हमेशा उसके निर्देशों के अनुसार करें. जरूरत से ज्यादा दवा डालने से फसल. मिट्टी और आसपास के वातावरण को भी नुकसान हो सकता है.

किसानों के लिए जरूरी सलाह:

किसानों को अपनी फसल की नियमित जांच करते रहना चाहिए. जैसे ही पत्तियों में छेद दिखाई दें. पत्तियां कटी-फटी नजर आएं. या कीड़े के निशान दिखें. तुरंत बचाव के उपाय शुरू कर दें. समय पर किया गया इलाज फसल को बड़े नुकसान से बचा सकता है. थोड़ी सी सावधानी और सही समय पर उठाया गया कदम किसानों की मेहनत और फसल दोनों को सुरक्षित रख सकता है.

यह भी पढ़े: धान की फसल में कितनी होगी पैदावार, तय करेगी पहली टॉप ड्रेसिंग, जानें इसका सही समय

Published at : 17 Jul 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
Kisan Agriculture News American Worm Threatens Kharif
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