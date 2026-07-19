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सरकारी मदद से चमकेगी किसानों की किस्मत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का ऐसे उठाएं पूरा लाभ

National Horticulture Mission: राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार किसानों को फल, सब्जी और फूलों की खेती के लिए भारी सब्सिडी दे रही है. जानें कैसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Jul 2026 06:45 AM (IST)
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National Horticulture Mission: पारंपरिक फसलों में लगातार घटते मुनाफे और बढ़ते रिस्क के बीच अब देश के किसान बागवानी फसलों की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं. फल, सब्जियां, मसाले और फूलों की खेती न सिर्फ कम समय में बेहतर रिटर्न देती है.  बल्कि यह कमाई का एक पक्का जरिया भी बन चुकी है. इसी बदलाव को रफ्तार देने के लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के जरिए किसानों को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है. 

इस सरकारी योजना का मुख्य मकसद किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है. अक्सर जानकारी के अभाव में छोटे और मंझले किसान इस तरह की बेहतरीन स्कीम्स का पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं. अगर सही तरीके से इस मिशन के नियमों को समझ लिया जाए तो खेती की लागत को आधा करके बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है.

क्या है राष्ट्रीय बागवानी मिशन?

राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत नए बाग लगाने, पॉलीहाउस बनाने, आधुनिक नर्सरी तैयार करने और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए भारी-भरकम सब्सिडी दी जाती है. इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: जुलाई में गोभी की बुवाई से बढ़ सकती है कमाई, किसानों के लिए सही मौका

किसे मिलेगी सब्सिडी?

योजना के तहत अलग-अलग राज्यों और कैटेगरी के हिसाब से 40% से लेकर 85% तक की वित्तीय सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इसका मतलब कि अगर आप बड़े पैमाने पर फलों के बाग लगाना चाहते हैं या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं. तो उसका एक बड़ा खर्च सरकार खुद उठाएगी. इसके अलावा स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन भी इस योजना से जुड़कर बड़ा फायदा कमा सकते हैं.

क्या है आवेदन का तरीका?

इस सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जिला उद्यान विभाग के ऑफिस में जाकर या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करते समय कुछ जरूरी कागजात अपने पास तैयार रखने होंगे जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो.

 फॉर्म जमा होने के बाद उद्यान विभाग के अधिकारी खेत का वेरिफिकेशन करते हैं और प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलते ही सब्सिडी की रकम जारी कर दी जाती है. देर करने के बजाय सही समय पर कागजी कार्रवाई पूरी करके इस स्कीम से जुड़ना आपकी खेती को एक नए और मुनाफे वाले दौर में ले जाएगा.

यह भी पढ़ें: मीठा पानी या खारा पानी... किस झींगे की खेती में ज्यादा मुनाफा है? समझ लें पूरा गणित

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips National Horticulture Mission Farming News
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