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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों के लिए खुशखबरी, इन 4 मसालों की खेती पर सरकार दे रही है आर्थिक मदद, आज ही उठाएं फायदा

किसानों के लिए खुशखबरी, इन 4 मसालों की खेती पर सरकार दे रही है आर्थिक मदद, आज ही उठाएं फायदा

Government Subsidy On These Spices: धनिया, मेथी, सौंफ और अजवाइन जैसी मसाला फसलों की खेती पर सरकार अब भारी सब्सिडी और आर्थिक मदद दे रही है. जानें किसान कैसे इस सरकारी स्कीम का पूरा फायदा उठा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Jul 2026 05:36 PM (IST)
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Government Subsidy On These Spices: अगर किसान पारंपरिक फसलों के साथ ऐसी खेती करना चाहते हैं. जिससे कम लागत में बेहतर आमदनी मिल सके तो मसाला फसलों की खेती अच्छा ऑप्शन बन सकती है. इसी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है. इस योजना के तहत धनिया, मेथी, सौंफ और जीरा जैसी बीज मसाला फसलों की खेती पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. 

सरकार का टारगेट मसाला उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की इनकम बढ़ाना है. अच्छी बात यह है कि छोटे और बड़े दोनों तरह के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. अगर किसान तय नियमों के अनुसार आवेदन करते हैं तो खेती की लागत काफी हद तक कम हो सकती है और मसाला उत्पादन की ओर कदम बढ़ाना आसान हो जाएगा.

किन मसालों की खेती पर मिलेगी मदद?

इस खास योजना के तहत सरकार मसाला फसलों की खेती करने वाले किसानों को तगड़ी आर्थिक मदद दे रही है. धनिया, मेथी, सौंफ और अजवाइन की बुवाई के लिए किसानों को लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के तौर पर सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. 

आमतौर पर इस तरह की योजनाओं में सरकार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 50 परसेंट तक की सब्सिडी मुहैया कराती है. जिससे बीज, खाद और सिंचाई का खर्च बेहद कम हो जाता है. कम समय और कम पानी में तैयार होने वाले इन मसालों से किसान कम लागत लगाकर बंपर रिटर्न हासिल कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: धान की फसल में कितनी होगी पैदावार, तय करेगी पहली टॉप ड्रेसिंग, जानें इसका सही समय

जानें आवेदन करने का तरीका

अगर आप भी इस सरकारी स्कीम का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं. तो फिर जरा भी देर मत कीजिए क्योंकि आवेदन की प्रोसेस बेहद आसानी से पूरी कर सकते हैं. किसान सीधे अपने राज्य के उद्यान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. किसी को ऑनलाइन फार्म भरने में दिक्कत आए तो वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या वसुधा केंद्र पर जाकर भी यह फॉर्म भरवा सकते हैं. 

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

फॉर्म भरते समय आपके पास आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज जैसे खतौनी या एलपीसी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और एक चालू मोबाइल नंबर होना जरूरी है. एक बार आवेदन वेरिफाई होने के बाद, कृषि विभाग के अधिकारी आपके खेत का मुआयना करेंगे और सब्सिडी की राशि सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: फसल खराब हुई तो दुकानदार पर गिरेगी गाज, नकली बीज-खाद बेचने वालों के खिलाफ किसान ऐसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Schemes For Farmers Farming News
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