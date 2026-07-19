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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपपीते की अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो मानसून में चुनें यह उन्नत वैरायटी

पपीते की अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो मानसून में चुनें यह उन्नत वैरायटी

Papaya Farming Tips: पपीते की बंपर खेती के लिए मानसून में रेड ग्लो जैसी उन्नत किस्म चुनना एक बेहतरीन फैसला है. इन तरीकों से पौधों की ग्रोथ शानदार होती है और रिकॉर्डतोड़ पैदावार मिलती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Jul 2026 08:06 AM (IST)
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Papaya Farming Tips: पपीते की खेती में सबसे बड़ी चुनौती सही समय पर सही किस्म का चुनाव करना है और मानसून का यह मौसम किसानों के लिए सबसे बड़ा मौका लेकर आया है. अमूमन देखा जाता है कि लोग बिना सोचे-समझे किसी भी वैरायटी के पौधे लगा देते हैं. जिससे बाद में फल कम आते हैं या बीमारियां पूरी फसल को बर्बाद कर देती हैं. लेकिन अगर इस बार इस खास एडवांस किस्म को चुना जाए. 

तो मुनाफे के सारे पिछले रिकॉर्ड टूट सकते हैं. यह सीजन पपीते के पौधों की ग्रोथ के लिए बेहद शानदार माना जाता है, बशर्ते आपके पास एक ऐसी वैरायटी हो जो बारिश के मिजाज को अच्छे से झेल सके. इसी बात को ध्यान में रखकर कृषि एक्सपर्ट्स ने एक खास किस्म की सिफारिश की है. जो बंपर पैदावार देने के लिए जानी जाती है.

इस वैरायटी के एक पेड़ से मिलेंगे 100 किलो तक फल

पपीते की जिस उन्नत किस्म की आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है. उसका नाम है रेड ग्लो मानसून के मौसम में रोपाई के लिए यह वैरायटी सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि इसमें बीमारियों और जलभराव को झेलने की गजब की क्षमता होती है. इस किस्म की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि इसका एक ही पौधा सही देखरेख मिलने पर 100 किलोग्राम तक फल आसानी से दे सकता है. 

इसके फल साइज में बड़े, दिखने में बेहद आकर्षक और स्वाद में बेहद मीठे होते हैं. जिसकी वजह से मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है. अगर इसके ओरिजिनल और सर्टिफाइड बीज खरीदने हैं. तो किसी भी रजिस्टर्ड सरकारी कृषि केंद्र या भरोसेमंद प्राइवेट सीड वेंडर से संपर्क किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: मानसून में बकरियों के चारे को लेकर न करें ये बड़ी गलती, डॉक्टर ने दी बेहद जरूरी सलाह

मानसून में ऐसे रखें ख्याल

पपीते की इस बेहतरीन वैरायटी से पूरा मुनाफा लेने के लिए आपको रोपाई के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा. सबसे पहले तो अपने खेत में पानी निकलने का ऐसा इंतजाम करें कि बारिश का पानी पौधों की जड़ों के पास बिल्कुल न रुके. क्योंकि पपीते के पौधे सबसे जल्दी जलभराव की वजह से गलकर खराब होते हैं.

रोपाई के लिए उठी हुई क्यारियां या बेड तैयार करें और हर गड्ढे में अच्छी सड़ चुकी गोबर की खाद या केंचुआ खाद जरूर मिलाएं. शुरुआती दिनों में पौधों को फंगस और कीटों के अटैक से बचाने के लिए नीम के तेल या हल्के फंगीसाइड का इस्तेमाल करें. सही दूरी और सही मैनेजमेंट के साथ की गई यह शुरुआत आपकी फसल को सुपरहिट बना देगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Papaya Farming Farming News
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