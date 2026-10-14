अमेरिकन पत्ता गोभी देगी बंपर मुनाफा, ऐसे लगाएं इसकी फसल

किसानों के लिए सब्जियों की खेती कमाई का अच्छा जरिया है. अमेरिकन पत्ता गोभी भी ऐसी ही एक सब्जी है, जिसका इस्तेमाल सलाद, बर्गर, सैंडविच और कई तरह के पकवान बनाने में किया जाता है. बाजार में इसकी मांग को देखते हुए किसान इसकी खेती कर सकते हैं

सही मौसम और मिट्टी का रखें ध्यान

अमेरिकन पत्ता गोभी की फसल ठंडे मौसम में अच्छी होती है. इसे ऐसे खेत में लगाना चाहिए जहां मिट्टी अच्छी हो और पानी आसानी से निकल सके. खेत तैयार करने से पहले मिट्टी की जांच करा लेना फायदेमंद रहता है. इससे पता चल जाता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और कितनी खाद डालने की जरूरत है. खेत की अच्छी तरह जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें. इससे पौधों की जड़ों को फैलने में आसानी होती है. बीज खरीदते समय ऐसी किस्म चुनें जो आपके इलाके के मौसम में अच्छी तरह उग सके.

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पहले नर्सरी में तैयार करें पौधे

पत्ता गोभी की खेती के लिए पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं. इसके लिए बीजों को छोटी क्यारियों या नर्सरी ट्रे में लगाएं. जब पौधे थोड़े बड़े और मजबूत हो जाएं, तब उन्हें खेत में लगा दें. पौधे लगाते समय उनके बीच सही दूरी रखना जरूरी है, ताकि उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलले. इससे गोभी के सिर अच्छी तरह तैयार होने में मदद मिलती है. पौधे लगाने का सही समय आपके इलाके के मौसम और चुनी गई किस्म पर निर्भर करता है. इसलिए बीज के पैकेट पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें या नजदीकी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें.

सिंचाई और देखभाल से बढ़ेगी फसल

अमेरिकन पत्ता गोभी की फसल में समय-समय पर पानी देना जरूरी है. मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए. पौधों के आसपास उगने वाली घास और खरपतवार को हटाते रहें, ताकि फसल को पोषण मिलने में परेशानी न हो. पत्तों पर कीड़े या बीमारी के निशान दिखें तो उनकी पहचान कराकर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सही दवा का इस्तेमाल करें. जब गोभी के सिर अच्छी तरह बड़े और सख्त हो जाएं, तब उनकी कटाई करें.

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