MSP पर बेचनी है कपास-सोयाबीन, इस तारीख से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन

MP Cotton Soybean Registration: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है. राज्य में कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद और सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में अगर आप भी कपास या सोयाबीन की खेती करते हैं, तो तय तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, ताकि बाद में परेशानी न हो.

सोयाबीन किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है. खरीफ सीजन 2026 की सोयाबीन फसल को भावांतर योजना के तहत बेचने के लिए किसान 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस योजना का मकसद किसानों को बाजार में मिलने वाले दाम और तय मानक के बीच अंतर की भरपाई में मदद देना है. हालांकि, लाभ मिलने की शर्तें और भुगतान का हिसाब योजना के नियमों के अनुसार तय होगा. इसलिए किसानों को रजिस्ट्रेशन के साथ योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी भी समझ लेनी चाहिए.

सोयाबीन का रजिस्ट्रेशन कहां होगा?

सोयाबीन के लिए किसान अपने नजदीकी सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन केंद्र पर जाकर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और लोक सेवा केंद्रों पर भी यह काम कराया जा सकता है. इन केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित फीस देनी पड़ सकती है.

कपास किसान 31 अक्टूबर तक करा लें रजिस्ट्रेशन

कपास सीजन 2026-27 में भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास खरीदेगा. इसके लिए किसानों को 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया है. अगर किसान सरकारी खरीद केंद्र पर एमएसपी के तहत अपनी कपास बेचना चाहते हैं, तो उन्हें तय समय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इससे खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी दर्ज हो सकेगी. इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते यह काम पूरा कर लेना बेहतर रहेगा.



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कपास किसान एप से होगा रजिस्ट्रेशन

कपास को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों को मोबाइल में कपास किसान एप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य बताया गया है. इस एप पर खरीद प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी जानकारी भी मिल सकती है. अगर किसान को रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आती है या किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो वे भारतीय कपास निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.cotcorp.org.in पर जा सकते हैं. इसके अलावा, व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 8269023626 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा. इसलिए किसान अपना आधार और खेती से जुड़े जरूरी दस्तावेज साथ रखें. सबसे जरूरी बात यह है कि कपास और सोयाबीन के रजिस्ट्रेशन की तारीखें अलग-अलग हैं. कपास के लिए 31 अक्टूबर और सोयाबीन के लिए 17 अक्टूबर अंतिम तारीख है. किसान समय रहते पंजीकरण करा लें और किसी भी परेशानी से बचने के लिए संबंधित केंद्र से नियमों की पुष्टि कर लें.

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