धान बोने के लिए कौनसी मिट्टी होती है बेस्ट, कैसे करें इसका इस्तेमाल?

Paddy Farming Tips: गेहूं की कटाई के बाद किसान अब खरीफ की तैयारी में लग चुके हैं. खेतों में धान लगाने की तैयारी करते समय किसानों के मन में कई सवाल आते हैं. इनमें सबसे जरूरी सवाल ये है कि धान की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सही हो सकती? दरअसल, धान ऐसी फसल है जिसे बढ़ने के लिए पर्याप्त पानी और मिट्टी में नमी की जरूरत होती है. ऐसे में काली मिट्टी किसानों के लिए काम की साबित हो सकती है.

काली मिट्टी को कई जगह चेर्नोजम के नाम से भी लोग जानते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पानी को लंबे समय तक अपने अंदर रोककर रख सकती है. काली मिट्टी में ह्यूमस यानी सड़ा-गला जैविक पदार्थ अच्छी मात्रा में मौजूद होता है. यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मददगार होता है.

पोषक तत्वों से भरपूर होती है काली मिट्टी

काली मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा, कुछ काली मिट्टियों में चिकनी मिट्टी की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी रोकने की क्षमता भी अच्छी होती है. यही वजह है कि सही देखभाल और खाद के संतुलित इस्तेमाल से इसमें कई फसलें उगाई जा सकती हैं. लेकिन सिर्फ मिट्टी का काला रंग देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह बहुत उपजाऊ है. खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम या ज्यादा हैं, इसकी सही जानकारी मिट्टी की जांच से ही मिलती है.

धान की खेती में कैसे मदद करती है काली मिट्टी?

धान की फसल को बढ़ने के लिए पर्याप्त नमी चाहिए. काली मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक सकती है, इसलिए कुछ खेतों में धान की खेती के लिए यह फायदेमंद साबित हो सकती है. इससे खेत में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है और बार-बार सिंचाई की जरूरत भी कम हो सकती है. काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए जानी जाती है, लेकिन उत्तर भारत में पाई जाने वाली कुछ काली मिट्टियों में धान भी उगाया जा सकता है.



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किसान इन बातों का रखें ध्यान

धान की अच्छी पैदावार के लिए केवल काली मिट्टी होना काफी नहीं है.

खेत में पानी की निकासी, मिट्टी की बनावट और उसकी उर्वरता का भी ध्यान रखना जरूरी है.

मिट्टी और खेत के हिसाब से धान की सही किस्म चुनें.

बुवाई से पहले मिट्टी की जांच कराएं और उसी के आधार पर खाद डालें.

इससे फसल को जरूरत के मुताबिक पोषण मिलेगा और खेती का खर्च भी सही तरीके से किया जा सकेगा.

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