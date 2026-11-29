Chane Ki Kheti: रबी सीजन में चने की खेती करने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए अच्छी किस्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है. खासकर उन इलाकों में जहां पानी की कमी रहती है या खेतों में ज्यादा नमी नहीं मिल पाती, वहां ऐसी किस्में चुनना फायदेमंद हो सकता है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकें.

चने की कुछ ऐसी किस्में हैं, जो सूखे का असर झेलने के साथ कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं. इनमें कुछ किस्में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और बुंदेलखंड जैसे इलाकों के लिए भी उपयोगी हैं. आइए जानते हैं चने की ऐसी 5 किस्मों के बारे में, जिनकी खेती से किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं.

पूसा जेजी 16: सूखे में भी 2 टन से ज्यादा उपज

चने की पूसा जेजी 16 किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने जबलपुर और ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विकसित किया है. इसकी खासियत है कि, यह कम पानी और सूखे जैसी स्थिति में भी अच्छी पैदावार दे सकती है. बुवाई के करीब 110 दिन बाद यह किस्म पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है. इससे किसानों को 2 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा उपज मिल सकती है.

पूसा चिकपी 10216: मोटे दाने वाली किस्म

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और बुंदेलखंड के किसान इस किस्म की खेती कर सकते हैं. यह करीब 106 दिन में पककर तैयार हो जाती है. सूखे की स्थिति में भी इसकी औसत पैदावार 14.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रहती है. इसके दाने भी अच्छे आकार के होते हैं. 100 बीजों का वजन करीब 22.2 ग्राम और प्रोटीन की मात्रा 22.6 फीसदी है.

पूसा चिकपी 20211: धान की खेती करने वाले किसानों के लिए

जो किसान खरीफ सीजन में धान की खेती करते हैं, वे रबी में चने की इस किस्म को अपना सकते हैं. यह करीब 108 से 110 दिन में तैयार हो जाती है. इसकी औसत पैदावार 23 से 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है. इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें जड़ सड़न, कॉलर रॉट, स्टंट रोग और फली छेदक कीट का असर कम होता है.



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राज विजय ग्राम 204: मशीन से भी कर सकते हैं कटाई

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की विकसित यह देसी किस्म 112 से 115 दिन में पककर तैयार होती है. इसकी औसत पैदावार 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. यह विल्ट यानी उकठा रोग को सहन कर सकती है. इसकी खास बात यह है कि किसान कंबाइन मशीन से भी इसकी कटाई कर सकते हैं. यह समय पर बुवाई के लिए अच्छी किस्म है.

पूसा पार्वती: सिंचाई वाले खेतों के लिए बेहतर

अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है, तो पूसा पार्वती किस्म भी अच्छा विकल्प हो सकती है. इसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर ने विकसित किया है. यह करीब 108 से 118 दिन में पककर तैयार होती है और इसकी औसत पैदावार 21 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. यह उकठा रोग, जड़ सड़न और स्टंट रोग के प्रति अच्छी प्रतिरोधक क्षमता रखती है.

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