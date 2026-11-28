IARI Agriculture Advisory: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए 2 दिसंबर तक की मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की है. इसमें रबी फसलों की बुवाई और उनकी देखभाल को लेकर कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं. इस समय गेहूं, मटर, सरसों और आलू की फसल पर खास ध्यान देने की जरूरत है.

वैज्ञानिकों ने गेहूं की बुवाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी रखने और मटर की बुवाई में देरी न करने की सलाह दी है. वहीं, सरसों और आलू की फसल में समय-समय पर जरूरी काम करने को कहा है. ऐसे में किसान इन बातों का ध्यान रखकर अपनी फसल को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं.

गेहूं की बुवाई के लिए इन किस्मों को चुनें किसान

वैज्ञानिकों के मुताबिक, गेहूं की बुवाई के लिए खेत में अच्छी नमी होना जरूरी है. इसके लिए किसान प्रति हेक्टेयर करीब 100 किलो बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. वैज्ञानिकों ने गेहूं की एचडी 3385, एचडी 3386, एचडी 3298, एचडी 2967, एचडी 3086, एचडी सीएसडब्ल्यू 18, डीबीडब्ल्यू 370, डीबीडब्ल्यू 371, डीबीडब्ल्यू 372 और डीबीडब्ल्यू 327 किस्मों की बुवाई करने की सलाह दी है.

खाद की बात करें तो एक हेक्टेयर खेत में 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश देने की सिफारिश की गई है. जिन खेतों में दीमक का प्रकोप ज्यादा रहता है, वहां बुवाई से पहले सिंचाई के साथ प्रति हेक्टेयर 5 लीटर क्लोरपायरीफॉस 20 ईसी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

मटर की बुवाई में बिल्कुल न करें देरी

मटर की खेती करने वाले किसानों को भी वैज्ञानिकों ने जल्द बुवाई करने की सलाह दी है.

इसके लिए एपी-3, लिंकन और बॉर्नविल किस्में सुझाई गई हैं.

बुवाई से पहले बीजों को कैप्टान या थायरम नाम की दवा से उपचारित करें.

इसकी मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से 2 ग्राम रखनी चाहिए.

इसके बाद बीजों को राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए.

इसके लिए गुड़ और पानी को उबालकर घोल बना लें.

ठंडा होने पर इसमें बीज और राइजोबियम कल्चर मिलाएं.

फिर बीजों को छाया में सुखाकर 24 घंटे के अंदर बुवाई कर दें.

यह भी पढ़ें: गोदाम बनवाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन! ब्याज में भी मिलेगी छूट

सरसों और आलू की फसल में करें ये काम

सरसों की समय पर बोई गई फसल में पेंटेड बग कीट पर नजर रखें. खेत में जरूरत के हिसाब से खरपतवार निकालने और पौधों की छंटाई का काम भी करते रहें. वहीं, आलू की फसल में जब पौधे 15 से 22 सेंटीमीटर तक ऊंचे हो जाएं, तो उनकी जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाना शुरू कर दें. जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दोबारा मिट्टी चढ़ा सकते हैं.

खेत में पराली जलाने से बचें किसान

वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की कटाई के बाद खेत में बची पराली नहीं जलाने की सलाह दी है. पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है और सांस से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकता है. इसका असर फसलों पर भी पड़ता है.

यह भी पढ़ें: 5 बीघा में करें मोगरा की खेती, कम लागत में होगा अच्छा मुनाफा