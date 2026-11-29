Onion Sowing Tips: प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी पैदावार लेना सिर्फ सही बीज चुनने तक सीमित नहीं है. इसके लिए बुवाई से पहले खेत और नर्सरी की सही तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है. कई बार किसान बिना बीज उपचार किए ही बुवाई कर देते हैं. इससे शुरुआत में ही बीज और छोटी पौध में बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है.

इसका सीधा असर आगे चलकर फसल की पैदावार पर पड़ता है. ऐसे में अगर आप इस रबी सीजन में प्याज की खेती करने जा रहे हैं, तो बुवाई से पहले कुछ जरूरी काम जरूर कर लें. इससे पौध को बीमारियों से बचाने और अच्छी फसल तैयार करने में मदद मिल सकती है.

बुवाई से पहले बीज का उपचार जरूर करें

प्याज की बुवाई से पहले बीजों का उपचार करना सबसे जरूरी है. इससे बीज और शुरुआती पौध को मिट्टी में मौजूद कुछ फफूंद से होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है. इसके लिए ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक फफूंद रोधी का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ कृषि संस्थानों ने बीज उपचार के लिए थीरम या कैप्टान जैसी दवाओं की भी सलाह दी है.

नर्सरी के लिए ऊंची क्यारियां बनाएं

प्याज की पौध तैयार करने के लिए नर्सरी की जमीन का चुनाव सोच-समझकर करें.

ऐसी जगह चुनें, जहां पानी जमा न होता हो और धूप भी अच्छी आती हो.

नर्सरी तैयार करते समय जमीन को अच्छी तरह खोदकर भुरभुरा कर लें.

इसके बाद करीब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाएं.

क्यारियों के बीच थोड़ी जगह जरूर छोड़ें, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल सके.

समतल जमीन पर नर्सरी बनाने से पानी जमा होने और बीज बहने का खतरा रहता है.





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पुरानी जगह पर बार-बार न बनाएं नर्सरी

अगर आप हर बार एक ही जगह प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं, तो वहां मिट्टी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए कोशिश करें कि, हर सीजन में नर्सरी की जगह बदल दें. बुवाई से पहले खेत से पुरानी फसल के अवशेष, खरपतवार और पत्थर हटा दें. मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं. इससे मिट्टी की हालत बेहतर होती है और पौध को बढ़ने में मदद मिलती है.

बीजों की बुवाई सही दूरी पर करें

नर्सरी में प्याज के बीज बहुत पास-पास नहीं बोने चाहिए. इन्हें कतारों में बोना बेहतर रहता है. इससे पौध को बढ़ने के लिए जगह मिलती है और निराई-गुड़ाई करने में भी आसानी होती है. बीज बोने के बाद उनके ऊपर हल्की मिट्टी या बारीक कंपोस्ट डाल दें.

ज्यादा पानी देने से बचें

प्याज की नर्सरी में जरूरत से ज्यादा पानी देना नुकसानदायक हो सकता है. इससे मिट्टी में नमी बढ़ जाती है और पौध गलने लगती है. अगर पौध जमीन के पास से गलकर गिरने लगे, तो यह पौध गलन रोग का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में संक्रमित पौध को हटाकर कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें.

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