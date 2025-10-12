व्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से रहें दूर, वरना हो सकती है जेल

WhatsApp Using Tips: दुनिया भर में लोगों से बातचीत के तरीकों में बदलवा हुआ है. आज के वक्त में करोड़ों लोग व्हाट्सएप से रोजाना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों से मैसेज, कॉल, वीडियो के जरिए बात करते हैं. डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं. व्हाट्सएप का इतना इस्तेमाल लोगों के लिए मुश्किल भी लेकर आया है.

इसलिए छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दिक्कत बन सकती है. अगर आपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते वक्त की यह गलतियाों को क्या आप जानते हैं कि ऐसी हरकतें आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं? इसलिए इन गलतियों से बचना है जरूरी. चलिए आपको बताते हैं किन गलतियों से आपको रहना है दूर.

सरकारी दस्तावेजों का फर्ज़ीवाड़ा

व्हाट्सएप पर लोग खूब दस्तावेज शेयर करते हैं. लेकिन किसी के आधार, पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज की फर्जी कॉपी बनाकर शेयर करना और उससे धोखाधड़ी करना अपराध है. ऐसा करना बैंकिंग, पहचान और अन्य मामलों में यह सीधे धोखाधड़ी बनता है और गिरफ्तारी तक हो सकती है. किसी भी डॉक्युमेंट की कॉपी एक्सेस करते समय सतर्क रहें. और कोई शक हो तो उस दस्तावेज की प्रामाणिकता ऑनलाइन अथॉरिटी से चेक कर लें. कुछ फर्जी लगे तो शेयर बिल्कुल न करें.

सम्प्रदायों को निशाना बनाना

कई बार लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकार बहुत सी चीजें शेयर करते हैं. मगर धार्मिक या सम्प्रदाय आधारित भड़काऊ बातें, तस्वीर, वीडियो शेयर गंभीर अपराध है. किसी भी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट, मीम या ऑडियो-वीडियो फैलाने से सामाजिक शांति पर असर पड़ता है. कानून इसे नफ़रत फैलाने वाला अपराध मानता है. अगर किसी ने ऐसा किया और आरोप साबित हुआ तो आपराधिक धाराएँ लग सकती हैं. इसलिए ऐसा कंटेंट शेयर करना ठीक नहीं.

धमकी देना

व्हाट्सएप की सर्विस भले ही इंक्रिप्टेड लेकिन अगर किसी को व्हाट्सएप पर जान से मारने, चोट पहुँचाने या बदनाम करने की धमकी देना दी तो फिर पुलिस केस बन सकता है. कोई भी धमकी भरी बात को कानून गंभीरता से लेता है. अगर पीड़ित शिकायत दर्ज कराए तो पुलिस कार्रवाई हो सकती है.

बच्चों से जुड़ा गलत कंटेट

बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर कानून काफी सख्त है. व्हाट्सएप पर बाल यौन शोषण या बच्चों से जुड़ी किसी भी तरह की गैर वाजिब कंटेंट शेयर करना सबसे गंभीर अपराध है. ऐसा कंटेट पॉक्सो और सायबर लॉ के तहत कड़ी सज़ा वाला होता है. ऐसे में सिर्फ भेजने वाले को ही नहीं. बल्कि जिसके पास मैसेज है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है. अगर किसी ने ऐसी चीज भेजी तो तुरंत रिपोर्ट करें.

