हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीव्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से रहें दूर, वरना हो सकती है जेल

व्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से रहें दूर, वरना हो सकती है जेल

WhatsApp Using Tips: व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. गलती से भी व्हाट्सएप चलाते वक्त यह गलतियां न करें. नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 12 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

WhatsApp Using Tips:  दुनिया भर में लोगों से बातचीत के तरीकों में बदलवा हुआ है. आज के वक्त में करोड़ों लोग व्हाट्सएप से रोजाना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों से मैसेज, कॉल, वीडियो के जरिए बात करते हैं. डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं. व्हाट्सएप का इतना इस्तेमाल लोगों के लिए मुश्किल भी लेकर आया है.  

इसलिए छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी दिक्कत बन सकती है. अगर आपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते वक्त की यह गलतियाों को क्या आप जानते हैं कि ऐसी हरकतें आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं? इसलिए इन गलतियों से बचना है जरूरी. चलिए आपको बताते हैं किन गलतियों से आपको रहना है दूर.

सरकारी दस्तावेजों का फर्ज़ीवाड़ा

व्हाट्सएप पर लोग खूब दस्तावेज शेयर करते हैं. लेकिन किसी के आधार, पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज की फर्जी कॉपी बनाकर शेयर करना और उससे धोखाधड़ी करना अपराध है. ऐसा करना बैंकिंग, पहचान और अन्य मामलों में यह सीधे धोखाधड़ी बनता है और गिरफ्तारी तक हो सकती है. किसी भी डॉक्युमेंट की कॉपी एक्सेस करते समय सतर्क रहें. और कोई शक हो तो उस दस्तावेज की प्रामाणिकता ऑनलाइन अथॉरिटी से चेक कर लें. कुछ फर्जी लगे तो शेयर बिल्कुल न करें.

यह भी पढ़ें: क्या सभी अस्पतालों में होता है आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे जानें कहां मिलता फ्री इलाज

सम्प्रदायों को निशाना बनाना

कई बार लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकार बहुत सी चीजें शेयर करते हैं. मगर धार्मिक या सम्प्रदाय आधारित भड़काऊ बातें, तस्वीर, वीडियो शेयर गंभीर अपराध है. किसी भी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट, मीम या ऑडियो-वीडियो फैलाने से सामाजिक शांति पर असर पड़ता है. कानून इसे नफ़रत फैलाने वाला अपराध मानता है. अगर किसी ने ऐसा किया और आरोप साबित हुआ तो  आपराधिक धाराएँ लग सकती हैं. इसलिए ऐसा कंटेंट शेयर करना ठीक नहीं. 

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार की इस योजना से मिल सकता है सीधा फायदा, ऐसे करें एक क्लिक में चेक

धमकी देना

व्हाट्सएप की सर्विस भले ही इंक्रिप्टेड  लेकिन अगर किसी को व्हाट्सएप पर जान से मारने, चोट पहुँचाने या बदनाम करने की धमकी देना दी तो फिर पुलिस केस बन सकता है. कोई भी धमकी भरी बात को कानून गंभीरता से लेता है. अगर पीड़ित शिकायत दर्ज कराए तो पुलिस कार्रवाई हो सकती है. 

बच्चों से जुड़ा गलत कंटेट

बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर कानून काफी सख्त है. व्हाट्सएप पर बाल यौन शोषण या बच्चों से जुड़ी किसी भी तरह की गैर वाजिब कंटेंट शेयर करना सबसे गंभीर अपराध है. ऐसा कंटेट पॉक्सो और सायबर लॉ के तहत कड़ी सज़ा वाला होता है. ऐसे में सिर्फ भेजने वाले को ही नहीं. बल्कि जिसके पास मैसेज है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है. अगर किसी ने ऐसी चीज भेजी तो तुरंत रिपोर्ट करें. 

यह भी पढ़ें: 100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज

Published at : 12 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
WhatsApp Utility News Safety Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पेट में बच्चा, शादी से इनकार...होटल में नाबालिग प्रेमिका ने बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट! | Raipur Murder
Bihar Politics: NDA में सीटों पर घमासान, माझी-चिराग की बार्गेनिंग से BJP-JDU परेशान
Infiltration Row: 'घुसपैठियों' पर Amit Shah का बड़ा बयान, कहा- 'आप भी नहीं बचोगे'
SHOCKING VIDEO: ऑटो में सवारियों के पीछे बैठा था विशाल अजगर, देखते ही उड़े होश!
Toxic Syrup: मध्य प्रदेश में ज़हरीले सिरप का क़हर, सिस्टम की नींद में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
अमेरिका ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ, क्या ट्रंप के फैसले से भारत को होगा फायदा, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
रश्मि देसाई के एक्स हसबैंड नंदीश संधू की सगाई की फोटोज आई सामने, ऑरेंज लहंगे में खूब जंची मंगेतर
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
लाइफस्टाइल
83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं अमिताभ बच्चन, जानिए उनकी हेल्दी लाइफ का राज
83 की उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक हैं अमिताभ बच्चन, जानिए उनकी हेल्दी लाइफ का राज
जनरल नॉलेज
Elevator History: जिस वजह से हुई ऊंची-ऊंची इमारतों की राह आसान, जानें कैसे हुआ था उस लिफ्ट का आविष्कार?
जिस वजह से हुई ऊंची-ऊंची इमारतों की राह आसान, जानें कैसे हुआ था उस लिफ्ट का आविष्कार?
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget