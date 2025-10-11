क्या सभी अस्पतालों में होता है आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे जानें कहां मिलता फ्री इलाज

हालांकि कई लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड से हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. यह सुविधा सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मिलती है जो इस योजना से जुड़े हुए हैं. ऐसे अस्पतालों को एम्पैनल्ड हॉस्पिटल कहा जाता है.