हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या सभी अस्पतालों में होता है आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे जानें कहां मिलता फ्री इलाज

क्या सभी अस्पतालों में होता है आयुष्मान कार्ड से इलाज? ऐसे जानें कहां मिलता फ्री इलाज

Ayushman Card Empanelled Hospitals: क्या आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सभी अस्पतालों में ही मिलता है? इलाज करवाने से पहले जानना देना जरूरी है कि आपका अस्पताल इस लिस्ट में शामिल है या नहीं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Oct 2025 07:21 PM (IST)
Ayushman Card Empanelled Hospitals: क्या आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सभी अस्पतालों में ही मिलता है? इलाज करवाने से पहले जानना देना जरूरी है कि आपका अस्पताल इस लिस्ट में शामिल है या नहीं.

स्वास्थ्य सभी लोगों के जीवन का बेहद अहम पहलू होता है. लोग अचानक आने वाली बीमारियों और इलाज में लगने वाले खर्च से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं. लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह महंगे इंश्योरेंस प्लान खरीद सके.

1/6
देश के जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना बहुत मददगार साबित होती है. योजना में जारी होने वाले आयुष्मान कार्ड के जरिए साल भर में 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है.
देश के जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना बहुत मददगार साबित होती है. योजना में जारी होने वाले आयुष्मान कार्ड के जरिए साल भर में 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है.
2/6
हालांकि कई लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड से हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. यह सुविधा सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मिलती है जो इस योजना से जुड़े हुए हैं. ऐसे अस्पतालों को एम्पैनल्ड हॉस्पिटल कहा जाता है.
हालांकि कई लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड से हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है. लेकिन ऐसा नहीं है. यह सुविधा सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में मिलती है जो इस योजना से जुड़े हुए हैं. ऐसे अस्पतालों को एम्पैनल्ड हॉस्पिटल कहा जाता है.
3/6
आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए सबसे जरूरी है यह जानना कि आपके शहर या जिले में कौन-कौन से अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं. इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाना होगा.
आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए सबसे जरूरी है यह जानना कि आपके शहर या जिले में कौन-कौन से अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं. इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://hem.nha.gov.in/search पर जाना होगा.
4/6
वहां जाकर अपनी लोकेशन डालनी होगी हैं. जिसमें पिनकोड, जिले का नाम और फैसेलिटी का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं. यहां आपको उस एरिया के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी. जो योजना में एम्पैनल्ड हैं.
वहां जाकर अपनी लोकेशन डालनी होगी हैं. जिसमें पिनकोड, जिले का नाम और फैसेलिटी का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं. यहां आपको उस एरिया के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी. जो योजना में एम्पैनल्ड हैं.
5/6
इलाज के लिए आपको बता दें अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो इलाज शुरू करने से पहले अस्पताल में उसका वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है. अस्पताल के आयुष्मान मित्र या हेल्प डेस्क पर कार्ड दिखाकर यह प्रोसेस पूरी की जाती है.
इलाज के लिए आपको बता दें अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो इलाज शुरू करने से पहले अस्पताल में उसका वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है. अस्पताल के आयुष्मान मित्र या हेल्प डेस्क पर कार्ड दिखाकर यह प्रोसेस पूरी की जाती है.
6/6
आपको बता दें सभी प्राइवेट अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं हैं. कई बड़े निजी हॉस्पिटल्स ने अलग नीतियों के चलते इसमें एम्पैनल्ड नहीं है. इसलिए इलाज से पहले यह कन्फर्म करना जरूरी है कि आपका चुना हुआ अस्पताल सूची में है या नहीं.
आपको बता दें सभी प्राइवेट अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं हैं. कई बड़े निजी हॉस्पिटल्स ने अलग नीतियों के चलते इसमें एम्पैनल्ड नहीं है. इसलिए इलाज से पहले यह कन्फर्म करना जरूरी है कि आपका चुना हुआ अस्पताल सूची में है या नहीं.
Published at : 11 Oct 2025 07:20 PM (IST)
Tags :
Ayushman Card Utility News PM Ayushman Yojana

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पवन सिंह या ज्योति, किसके साथ दे रहे हैं भोजपुरी स्टार के गांववाले?
Bihar Elections: नौकरियों पर छिड़ी बहस, Tejashwi के वादे पर JDU-BJP का तंज, 'आसमान से आएगा पैसा?'
Bollywood News: Bollywood Celebrities ने कैसे मनाया करवा चौथ, आ गया वीडियो | Karwa Chauth 2024
Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
दिल्ली NCR
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली की बहनों को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, भाई दूज से पहले कर दिया ये बड़ा ऐलान
यूटिलिटी
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज
ट्रेंडिंग
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
डोगेश भाई भौंकते रहे, बिल्ली मौसी ने कर दिया काम तमाम... खूंखार दरिंदे से फाइट का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget