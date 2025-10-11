100000 रुपये में कौन-कौन से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? ये हैं बेहतरीन आइडियाज

अगर आपको खाना बनाना पसंद है. तो आप एक होम-बेस्ड बेकरी खोल सकते हैं. घर से बेकरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स या हेल्दी फूड बनाकर बेच सकते हैं. सोशल मीडिया पर प्रमोशन और लोकल डिलीवरी के जरिए आप जल्दी ग्राहक बना सकते हैं. शुरुआत में ओवन, बेसिक किचन इक्विपमेंट और पैकेजिंग का खर्चा होगा बस.