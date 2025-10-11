मोदी सरकार की इस योजना से मिल सकता है सीधा फायदा, ऐसे करें एक क्लिक में चेक

PM Vishwakarma Yojana: केंद्र सरकार की ओर से देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है. सरकार की योजना का लाभ देश के अलग-अलग लोगों को मिलता है. साल 2023 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मदद देना है.

सरकार चाहती है कि वह लोग जो सालों से अपने हुनर के दम पर काम कर रहे हैं. उन्हें न सिर्फ पहचान मिले बल्कि कमाई और विकास के मौके भी बढ़ें. भारत सरकार की इस योजना के जरिए किन लोगों को मिलता है लाभ? जान लीजिए क्या आप भी कर सकते हैं इस योजना में आवेदन.

किन लोगों को मिलता है फायदा?

केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य रूप से पारंपरिक काम करने वाले छोटे कारीगरों और मजदूरों के लिए है. इसमें वह लोग शामिल हैं जो पीढ़ियों से अपने हुनर पर निर्भर हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, नाई, राजमिस्त्री, दर्जी, जुलाहा, माली, कुम्हार और मोची. सरकार का उद्देश्य है कि इन कामगारों को मार्डन इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल हेल्प के जरिए आगे बढ़ाया जाए.

इस योजना में हेल्प रजिस्टर्ड कारीगरों को उनकी स्किल के हिसाब से टूलकिट, ट्रेनिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में समझाया जाता है. अगर आप भी किसी पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. तो सरकार की इस योजना में लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे मिलता है योजना का लाभ

पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा उठाने के लिए पहले लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के बाद आपके काम की जांच स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग के अधिकारी करते हैं.

इसके बाद मंजूरी मिलने पर आपको ट्रेनिंग और 15000 रुपये तक की टूलकिट सहायता दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान भी सरकार की ओर से हर दिन 500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है. इसके अलावा लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन भी मिल सकता है. जिसे बढ़ाकर आगे 2 लाख रुपये तक किया जा सकता है. अब तक कई लोग इस योजना में लाभ ले चुके हैं.

