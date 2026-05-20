Lump Sum Investment: क्या आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करना चाहते हैं? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे करें. तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बल्कि अगर आपके पास एकमुश्त रकम (Lump Sum Amount) है तो आप उसे सही जगह पर निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं. इस रकम को सही जगह निवेश करके लंबे समय तक अच्छी कमाई कर सकते हैं. निवेश से पहले सही प्लानिंग बहुत जरूरी है. आज के समय में सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बढ़ाना भी जरूरी हो गया है. ऐसे में लम्प सम इनवेस्टमेंट कई लोगों के लिए अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है.

लम्प सम इनवेस्टमेंट क्या है?

लम्प सम इनवेस्टमेंट का मतलब है कि आप एक बार में बड़ी रकम निवेश करते हैं. ये तरीका उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जिनके पास बोनस, प्रॉपर्टी बिक्री, रिटायरमेंट फंड या बचत के रूप में बड़ी रकम मौजूद होती है. निवेश करने से इस बात को समझें कि सबसे पहले ये तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है. अगर आपको सुरक्षित रिटर्न चाहिए, तो कम जोखिम वाले विकल्प चुनें. वहीं लंबे समय में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो थोड़े जोखिम वाले निवेश बेहतर हो सकते हैं.

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ज्यादा रिटर्न के लिए कहां करें निवेश?

अगर आप निवेश 5 से 10 साल या उससे ज्यादा का है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेहतर विकल्प हो सकते हैं. बाजार में उतार-चढ़ाव जरूर रहता है, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है. वहीं हाइब्रिड फंड्स कम जोखिम और बेहतर रिटर्न का बैलेंस बनाता है.

एक साथ पूरा पैसा लगाना सही है?

अगर आप चाहें तो पूरा पैसा एक साथ लगा सकते हैं. लेकिन पूरा पैसा एक साथ निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है. इसके बजाय आप उसे अलग-अलग हिस्सों में बांटकर निवेश करें. कुछ रकम एफडी या लिक्विड फंड में और बाकी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप निवेश करते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में इन बातों का ध्यान रखें:

पूरा पैसा एक ही जगह निवेश न करें.

इमरजेंसी फंड जरूर अलग रखें.

ज्यादा ब्याज के लालच में जोखिम भरी स्कीम से बचें.

फ्रॉड एप्स और फर्जी योजनाओं से दूर रहें.

सही तरीके से किया गया निवेश आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है. लम्प सम इन्वेस्ट लंबे समय में मजबूत फाइनेंशियल सुरक्षा और बेहतर कमाई का जरिया बन सकता है. अगर आप भी एक मुश्त रखम को इनवेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझकर आर सलाह लेकर ही फैसला करें.

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