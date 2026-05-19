Financial Habts: अमीर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए सही प्लानिंग करना सबसे जरूरी है. सिर्फ ज्यादा कमाई करना ही अमीर बनने की गारंटी नहीं है, बल्कि सही फाइनेंशियल हैबिट्स को अपनाना ज्यादा जरूरी माना जा रहा है. अच्छी मनी मैनेजमेंट की आदतें न सिर्फ व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं, बल्कि जनरेशनल वेल्थ यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए ढेर सारी दौलत छोड़ जाती है.

जनरेशनल वेल्थ क्या है?

जनरेशनल वेल्थ का मतलब है ऐसी संपत्ति, निवेश, प्रॉपर्टी या बिजनेस जो परिवार को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा दे सके. इसके लिए लगातार सही फैसले लेना बहुत जरूरी है इसके साथ ही अनुशासित निवेश करना भी बहुत जरूरी है. अगर आप भी अपनी पीढ़ियों तक को तार देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अच्छी फाइनेंशियल आदतें अपनाना बेहद जरूरी है.

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फाइनेंशियली मजबूत बनाएंगी ये आदतें

यहां जानें 7 ऐसी फाइनेंशियल आदतें जिनको अपनाकर आप फाइनेंशियली मजबूत बन सकते हैं. इतना ही नहीं अपनी पीढ़ियों तक को तार सकते हैं.

Pay Yourself First बचत का ये नियम सबसे जरूरी है. यानी सैलरी आते ही पहले 20–30% रकम बचत या निवेश में डालें, फिर खर्च की योजना बनाएं.

कम से कम 6 महीने के खर्च जितनी रकम अलग रखना जरूरी माना जाता है. इससे नौकरी जाने, बीमारी या किसी संकट में कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए बैंक में सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड बनाकर रखना चाहिए.

क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का ज्यादा ब्याज लंबे समय में वेल्थ बनाने में बड़ी रुकावट बन सकता है. इसलिए सबसे पहले हाई-इंटरेस्ट वाला लोन खत्म करें.

यदि आपकी उम्र कम है तो आपको कुछ ना कुछ निवेश जरूर शुरू कर देना चाहिए. छोटा निवेश भी कम्पाउंडिंग की ताकत से बड़ा फंड बन सकता है.

सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है. कुछ फ्रीलांसिंग, रेंटल इनकम, डिविडेंड, छोटे बिजनेस और डिजिटल कंटेंट जैसा काम करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं.

एक मेडिकल इमरजेंसी कई सालों की बचत खत्म कर सकती है. इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को जरूरी सुरक्षा कवच माना जाता है.

जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सही वित्तीय जानकारी या पढ़ाई के बारे में समझाना चाहिए. बच्चों को बजट, निवेश और कर्ज को मैनेज करने की शिक्षा देना चाहिए.

इन छोटी- छोटी सी आदतों को आप अपनाकर अपनी जनरेशनल हेल्थ को सुधार सकते हैं. इसके लिए SIP, PPF, EPF, गोल्ड, रियल एस्टेट और बिजनेस ओनरशिप के जरिए निवेश कर सकते हैं. आपको अपने निवेश की कंसिस्टेंसी बनाकर चलना चाहिए.

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