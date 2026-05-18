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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPI Transaction News: UPI पेमेंट फेल और कट गए पैसे? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से तुरंत वापस आएगा फंड

UPI Transaction News: UPI पेमेंट फेल और कट गए पैसे? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से तुरंत वापस आएगा फंड

UPI Alert: अगर UPI ट्रांजेक्शन के दौरान आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो ये खबर आपके लिए है. ट्रांजेक्शन फेल होने पर घबराने की बजाय इन बातों पर ध्यान देने से आपका कभी भी ट्रांजेक्शन फेल नहीं हो पाएगा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 18 May 2026 09:09 PM (IST)
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Digital Payment: डिजिटल पेमेंट आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. ग्रोसरी खरीदने से लेकर बड़े ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तक, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लोगों के बीच सबसे पसंदीदा माध्यम है. लेकिन, तकनीकी दिक्कत के साथ-साथ बैंक सर्वर डाउन होने की वजह से कई बार ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. ऐसे में घबराने की बजाय इन बातों को ध्यान में रखने से आप अपने पैसे को सुरक्षित वापस भी ला सकते हैं.

आखिर क्यों फेल होते हैं UPI पेमेंट?

दरअसल, यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल होने के पीछे कई सामान्य वजहें हो सकती हैं. जिसमें सबसे पहले तकनीकी और फोन का इंटरनेट कनेक्शन कमजोर या फिर बैंक का सर्वर डाउन होना इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है. इसके अलावा, UPI का पुराना वर्जन इस्तेमाल करने के दौरान ट्रांजेक्शन के समय परेशानी देखने को मिल सकती है.

आपमें से ज्यादातर लोग पेमेंट प्रोसेस के दौरान जल्दबाजी करते होंगे, जिसकी वजह से स्क्रीन पर बार-बार क्लिक करने से भी ट्रांजेक्शन बीच में ही अटक जाता है. तो वहीं, दूसरी तरफ पाने वाले का अकाउंट नंबर, आईएफएससी (IFSC) कोड या फिर यूपीआई पिन (UPI PIN) गलत दर्ज करने पर भी ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फेल हो जाता है.

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पेमेंट फेल होने पर क्या करें? 

कई बार ऐसा होता है कि आपके खाते से पैसे भी कट गए हैं और आपका ट्रांजेक्शन भी पूरी तरह से फेल हो गया है तो घबराने की जगह आप इन नियमों का हमेशा ध्यान रख सकते हैं. सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और UPI ऐप में ट्रांजेक्शन का फाइनल स्टेटस चेक करना न भूलें. ज्यादातर केस में तकनीकी खराबी की वजह से कटा हुआ पैसा 24 से 48 घंटे के अंदर आपके खाते में वापस आ जाते हैं.

इतना ही नहीं, हर फेल या फिर डिंग ट्रांजेक्शन की एक विशिष्ट Transaction ID या UTR नंबर होता है, इसे बिना किसी देर के नोट करें और स्क्रीनशॉट लें. इसके अलावा आप 'Help & Support' सेक्शन में जाकर ट्रांजेक्शन आईडी के साथ बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. 

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ट्रांजेक्शन फेल होने से बचने के उपाय

अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य में आपका ट्रांजेक्शन फेल न हो तो हमेशा मजबूत इंटरनेट कनेक्शन होने पर ही पेमेंट करें. ऐसा करने पर न तो फालतू में आपके खाते से पैसे कटेंगे और न ही ट्रांजेक्शन के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने UPI ऐप को समय-समय पर अपडेट करना न भूलें और सबसे आखिरी में पैसे भेजने से पहले सामने वाले की डिटेल्स को अच्छे से चेक करें. 

Published at : 18 May 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Digital Payment Utility News UPI Transaction Failed
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