उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानें तो उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में इस पूरे हफ्ते भीषण गर्मी और लू (Heat Wave) का प्रकोप जारी रहेगा. वहीं उत्तर पूर्वी भारत (21 से 25 मई के बीच), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस हफ्ते भारी बारिश की संभावना है.

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 21 मई तक हल्की बारिश होगी, जबकि 22 से 25 मई के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इन तीनों राज्यों में 23 और 24 मई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. अंडमान-निकोबार, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 19 से 25 मई के बीच आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है.

बिहार, बंगाल, केरल में आंधी की आशंका

पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में 19 से 23 मई के बीच कुछ दिन तेज धूल भरी आंधी (50-60 किमी/घंटा) भी आ सकती है. केरल, माहे और लक्षद्वीप में 19 से 25 मई के बीच बारिश की संभावना है. कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 19 से 23 मई के बीच तेज आंधी-तूफान की आशंका जताई गई है. कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 19 और 20 मई को हल्की बारिश के आसार हैं.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 19 से 23 मई के बीच गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू-कश्मीर में 19 और 21 मई को तेज आंधी भी आ सकती है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में 19 से 25 मई के बीच दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और धूल भरी हवाएं चलेंगी. विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 19 मई को हल्की बारिश और आंधी की संभावना है.

दिल्ली, यूपी के लोगों को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत

महाराष्ट्र और गुजरात में 19 मई के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे वहां गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. हालांकि देश के बाकी हिस्सों में तापमान गर्म बना रहेगा. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए खास चेतावनी जारी की है. IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा में इस हफ्ते भीषण लू (Severe Heat Wave) चलेगी.

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