हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीITR Filing: कैसे चुनें सही ITR फॉर्म, जानें घर बैठे आईटीआर कैसे फाइल करते हैं?

ITR Filing: कैसे चुनें सही ITR फॉर्म, जानें घर बैठे आईटीआर कैसे फाइल करते हैं?

ITR Filing: आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का नोटिफिकेशन आ गया है. अगर आप घर बैठे आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो यहां से सीखें.

By : सृष्टि | Updated at : 18 May 2026 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने का सीजन शुरू हो चुका है. हर साल लाखों लोग आखिरी तारीख के करीब पहुंचकर जल्दबाजी में रिटर्न भरते हैं और कई बार गलत ITR फॉर्म चुन लेते हैं. इसका नुकसान बाद में नोटिस, रिफंड अटकने या दोबारा रिटर्न भरने के रूप में उठाना पड़ सकता है. अगर आप भी पहली बार ITR भरने जा रहे हैं या हर बार किसी सीए की मदद लेते हैं तो ये खबर आपके काम की है. यहां से समझिए कि कौन-सा ITR फॉर्म किसके लिए होता है और घर बैठे ऑनलाइन रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है. इससे आपको किसी को बिना फीस भरे, खुद ही आईटीआर फाइल करना आ जाएगा.

ITR क्या है?

ITR यानी Income Tax Return एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप सरकार को बताते हैं कि सालभर में आपकी कितनी कमाई हुई और आपने कितना टैक्स भरा. अगर ज्यादा टैक्स कट गया है तो रिफंड भी इसी प्रक्रिया से मिलता है. सैलरी, बिजनेस, किराया, शेयर बाजार या फ्रीलांसिंग जैसी कमाई करने वालों के लिए ITR भरना जरूरी हो सकता है.

Petrol Diesel News: 'देश में बचा सिर्फ 2 दिन का पेट्रोल, पंपों पर हो रही मारामारी', अब आया सरकार का बयान

कौन-सा ITR फॉर्म आपके लिए सही?

गलत फॉर्म चुनना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है. इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी आय किस कैटेगरी में आती है. यहां देखें आईटीआर से चारों फॉर्मस्- 

ITR-1- ये सबसे आसान फॉर्म है. अगर आपकी कमाई सिर्फ सैलरी, एक घर की प्रॉपर्टी और ब्याज से होती है और सालाना आय 50 लाख रुपये तक है, तो आमतौर पर ITR-1 भर सकते हैं.

ITR-2- अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है या शेयर बाजार/कैपिटल गेन से कमाई हुई है, तो यह फॉर्म इस्तेमाल होता है.

ITR-3- यह फॉर्म बिजनेस करने वालों, प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर या ट्रेडिंग से कमाई करने वालों के लिए होता है.

ITR-4- ये छोटे कारोबारियों, दुकानदारों या presumptive income scheme वाले टैक्सपेयर्स के लिए होता है.

घर बैठे ITR कैसे फाइल करें?

अब ITR फाइल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. पूरा काम मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे हो सकता है. यहां से देखें सारे स्टेप्स- 

1. इनकम टैक्स पोर्टल 

सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट यानी पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर लॉगिन करें.

2. जरूरी दस्तावेज रखें

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • Form 16
  • बैंक डिटेल्स
  • AIS/TIS जानकारी
  • निवेश और टैक्स सेविंग प्रूफ

3. सही साल चुनें

जिस वित्त वर्ष की इनकम का रिटर्न भर रहे हैं, उसके अनुसार सही आकलन वर्ष चुनना जरूरी है.

4. सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करें

अब अपनी आय के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें. पोर्टल पर कई जगह हेल्प ऑप्शन भी दिया जाता है.

5. जानकारी भरें

अपनी सैलरी, बैंक ब्याज, निवेश और टैक्स डिटेल भरें. सबकुछ दोबारा चेक जरूर करें यानी वेरिफाई करें.

6. e-Verification करें

रिटर्न भरने के बाद आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या डिमैट अकाउंट के जरिए ई- वेरिफाई करना जरूरी होता है. बिना वेरिफिकेशन के ITR अधूरा माना जाता है.

ITR फाइल करने से पहले आपके पास होने चाहिए ये 6 कागज, वरना फंस जाएगा पैसा

ITR भरते समय ये गलतियां न करें-

  • गलत ITR फॉर्म चुनना
  • बैंक अकाउंट अपडेट न करना
  • AIS/TIS डेटा मैच न करना
  • आखिरी तारीख का इंतजार करना
  • e-Verification भूल जाना

जल्दी फाइल करने का फायदा क्या है?

जल्दी आईटीआर फाइल करने पर रिफंड जल्दी मिलता है. साथ ही आखिरी समय में वेबसाइट स्लो होने या तकनीकी दिक्कतों से भी बचाव होता है. इसके अलावा होम लोन, वीजा और कई फाइनेंशियल कामों में ITR एक अहम दस्तावेज माना जाता है. इसलिए समय रहते सही तरीके से रिटर्न फाइल करना जरूरी है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 18 May 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Income Tax Utility News ITR ITR Filing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ITR Filing: कैसे चुनें सही ITR फॉर्म, जानें घर बैठे आईटीआर कैसे फाइल करते हैं?
ITR Filing: कैसे चुनें सही ITR फॉर्म, जानें घर बैठे आईटीआर कैसे फाइल करते हैं?
यूटिलिटी
UPI Transaction News: UPI पेमेंट फेल और कट गए पैसे? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से तुरंत वापस आएगा फंड
UPI पेमेंट फेल और कट गए पैसे? घबराएं नहीं, इन आसान स्टेप्स से तुरंत वापस आएगा फंड
यूटिलिटी
आशा कार्यकर्ताओं को 3000, आंगनवाड़ी शिक्षकों को 1000, महिलाओं को फ्री बस सफर... इस राज्य ने किए बड़े ऐलान
आशा कार्यकर्ताओं को 3000, आंगनवाड़ी शिक्षकों को 1000, महिलाओं को फ्री बस सफर... इस राज्य ने किए बड़े ऐलान
यूटिलिटी
Summer Special Trains: रेलवे का बड़ा फैसला, वेटिंग लिस्ट से मिलेगी राहत! गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें
रेलवे का बड़ा फैसला, वेटिंग लिस्ट से मिलेगी राहत! गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें
Advertisement

वीडियोज

'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश; अलर्ट पर ओडिशा के तटीय इलाके
26 मई को केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून, मुंबई में 10 दिन बाद बारिश की शुरुआत; अलर्ट पर ओडिशा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
क्रिकेट
IPL 2026: इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
बॉलीवुड
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
एग्रीकल्चर
UP Veterinary Students Stipend: योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
योगी सरकार की बड़ी सौगात, वेटेनरी स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड किया तीन गुना; अब हर महीने मिलेंगे 12000
ट्रेंडिंग
India First Bullet train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget