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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Rupee News: भारत का रुपया इन देशों की करेंसी पर भारी, छुट्टियों में कम पैसों में कर सकते हैं मौज

Indian Rupee News: भारत का रुपया इन देशों की करेंसी पर भारी, छुट्टियों में कम पैसों में कर सकते हैं मौज

Indian Rupee Higher Value: भारतीय रुपया की वैल्यू भले ही अमेरिकी डॉलर के सामने कम हो, लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. इतनी की आप कम खर्च में ही विदेश यात्रा कर सकते हैं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 19 May 2026 09:57 PM (IST)
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Indian Rupee Value: डॉलर के सामने भले ही हर दिन भारतीय रुपया कमजोर होता जा रहा है. इसकी कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां भारतीय रुपया की वैल्यू काफी मजबूत है. इन देशों की करेंसी पर भारत का रुपया भारी पड़ता है. तो आइये आपको बताते हैं कि किस देश की करेंसी भारतीय रुपया के सामने पानी भरती है.

इन देशों पर है रुपये का दबदबा
भारतीय रुपया करीब 7 देशों में अपना दबदबा बनाए हुए है. इन देशों में हमारे भारतीय एक रुपये की जो वैल्यू है वो भारतीयों के लिए कौड़ियों के बराबर ही मानी जाएगी. इस लिस्ट में वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया समेत 7 देश हैं. पहले जानते हैं कि इन सातों देशों में भारतीय रुपया की वैल्यू कितनी है.

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इन देशों में 1 रुपये की वैल्यू

  • वियतनाम में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 300 डोंग है.
  • इंडोनेशिया में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 190 रुपिया है.
  • पैराग्वे में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 90 गुआरानी है.
  • कंबोडिया में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 50 रियाल है.
  • मंगोलिया में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 40 तुगरिक है.
  • श्रीलंका में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 3.5 श्रीलंकाई रुपये है.
  • नेपाल में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 1.6 नेपाली रुपये है.

इन सभी देशों में भारतीय पर्यटक कम रुपयों में अच्छा खासा घूम सकते हैं. कम रुपये खर्च होने की वजह से यहां पर लोग अच्छी तरह से खा- पी सकते हैं, शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में रुक सकते हैं. कमजोर स्थानीय करेंसी और सस्ते खर्च की वजह से ये देश भारतीय से घूमने- फिरने जाने वालों के लिए बजट फ्रेंडली माने जाते हैं. ऐसे में पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि इन देशों में भारतीय प्रयटकों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 19 May 2026 09:57 PM (IST)
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Rupees Indian Currency
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