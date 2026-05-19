भारत का रुपया इन देशों की करेंसी पर भारी, छुट्टियों में कम पैसों में कर सकते हैं मौज

Indian Rupee Value: डॉलर के सामने भले ही हर दिन भारतीय रुपया कमजोर होता जा रहा है. इसकी कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां भारतीय रुपया की वैल्यू काफी मजबूत है. इन देशों की करेंसी पर भारत का रुपया भारी पड़ता है. तो आइये आपको बताते हैं कि किस देश की करेंसी भारतीय रुपया के सामने पानी भरती है.

इन देशों पर है रुपये का दबदबा

भारतीय रुपया करीब 7 देशों में अपना दबदबा बनाए हुए है. इन देशों में हमारे भारतीय एक रुपये की जो वैल्यू है वो भारतीयों के लिए कौड़ियों के बराबर ही मानी जाएगी. इस लिस्ट में वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया समेत 7 देश हैं. पहले जानते हैं कि इन सातों देशों में भारतीय रुपया की वैल्यू कितनी है.

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इन देशों में 1 रुपये की वैल्यू

वियतनाम में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 300 डोंग है.

इंडोनेशिया में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 190 रुपिया है.

पैराग्वे में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 90 गुआरानी है.

कंबोडिया में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 50 रियाल है.

मंगोलिया में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 40 तुगरिक है.

श्रीलंका में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 3.5 श्रीलंकाई रुपये है.

नेपाल में भारत के 1 रुपये की वैल्यू लगभग 1.6 नेपाली रुपये है.

इन सभी देशों में भारतीय पर्यटक कम रुपयों में अच्छा खासा घूम सकते हैं. कम रुपये खर्च होने की वजह से यहां पर लोग अच्छी तरह से खा- पी सकते हैं, शॉपिंग का आनंद ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में रुक सकते हैं. कमजोर स्थानीय करेंसी और सस्ते खर्च की वजह से ये देश भारतीय से घूमने- फिरने जाने वालों के लिए बजट फ्रेंडली माने जाते हैं. ऐसे में पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि इन देशों में भारतीय प्रयटकों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है.

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